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0 : 2
завершен
сегодня, 03:30
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Стадион Дефенсорес дель Чако (Асунсьон)
|4’
|0:1
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Неймар
ассистент Жезус Габриэл
|90+3’
|0:2
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Лукас Пакета
ассистент Неймар
|Гомес Густаво
|21’
|43’
|Фред
|76’
|Жезус Габриэл
|Барейро Антонио
|87’
|Алонсо Хуниор
|88’
|Альдерете Омар
|88’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Лукас Пакета
|Фред
|Эспинола Альберто
|Рохас Роберт
|61’
|Габриэль Авалос
|Хименес Гастон
|61’
|Ромеро Оскар
|Вилласанти Матиас
|73’
|73’
|Луис Дуглас
|Фирмино Роберто
|Барейро Антонио
|Кардосо Анхель
|80’
|Самудио Брайан
|Ромеро Анхель
|80’
|82’
|Барбоса Габриэль
|Ришарлисон
|82’
|Эвертон
|Жезус Габриэл
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|10
|Удары по воротам
|13
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|3
|Удары в створ
|4
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|20
|Фолы
|10
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|7
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|4
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|50%
|Владение мячом
|50%
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|2
|Cэйвы
|3
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|4
|Предупреждения
|2
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