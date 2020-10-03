|Атлетико
|0:0
|Вильярреал
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0 : 0
завершен
03 октября 2020, 17:00
суббота
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Стадион Ванда Метрополитано (Мадрид)
|50’
|Альбиоль Рауль
|Лоди Ренан
|56’
|79’
|Иборра Висенте
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Коста Диего
|Суарес Луис
|70’
|Карраско Янник
|Коке
|70’
|Льоренте Маркос
|Корреа Анхель
|70’
|72’
|Чуквуэзе Самуэль
|Алькасер Пако
|Эррера Эктор
|Фелиш Жоау
|76’
|85’
|Кубо Такефуса
|Тригерос Мануэль
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|14
|Удары по воротам
|6
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|1
|Удары в створ
|2
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|11
|Фолы
|7
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|9
|Угловые
|1
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|4
|Офсайды
|0
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|54%
|Владение мячом
|46%
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|2
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|2
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Атлетико вничью - Куман прав, Суарес 8
Атлетико вничью - Куман прав, Суарес 8