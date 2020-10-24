В 13 Нето Голов пропущено: 3 Спасений: 6 Пасы: 16 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

З 18 Альба Жорди Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 5 Перехваты: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 87

З 2 Дест Сержиньо Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

З 15 Ленгле Клеман Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Перехваты: 1 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

З 3 Пике Жерар Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 50 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

П 5 Бускетс Серхио Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Выносы: 2 Пасы: 83 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 82

П 21 Де Йонг Френки Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 75 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 90

П 14 Коутиньо Филиппе Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

Н 10 Месси Лионель Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 90

П 16 Педри Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 81

Н 22 Фати Анссумане Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 81

Запасные игроки

В 26 Пенья Игнасио

В 36 Тенас Арнау

З 4 Араухо Рональд

З 20 Роберто Серхи

З 24 Фирпо Эктор

П 6 Аленья Карлес

П 12 Пуч Рикард

П 8 Пьянич Миралем

Н 9 Брейтуэйт Мартин Отборы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 8

Н 7 Гризманн Антуан Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 9

Н 11 Дембеле Усман Всего навесов: 2 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 8