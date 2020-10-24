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Барселона - Реал
Осасуна - Атлетик
Севилья - Эйбар
Атлетико - Бетис

Текстовая онлайн трансляция матча Барселона против Реал

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    Голы
    5’ 0:1 Вальверде Федерико
    ассистент Бензема Карим
    Фати Анссумане
    ассистент Альба Жорди     		1:1 8’
    63’ 1:2(П) Рамос Серхио
    90’ 1:3 Модрич Лука
    Наказания
    19’ Каземиро
    Ленгле Клеман 29’
    37’ Начо
    Альба Жорди 62’
    Месси Лионель 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    43’ Васкес Лукас Начо
    69’ Модрич Лука Вальверде Федерико
    Гризманн Антуан Фати Анссумане 81’
    81’ Родриго Асенсио Марко
    Дембеле Усман Бускетс Серхио 82’
    Тринкан Франсишку Педри 82’
    Брейтуэйт Мартин Альба Жорди 87’
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 15
    		4 Удары в створ 9
    		11 Фолы 13
    		7 Угловые 7
    		0 Офсайды 1
    		52% Владение мячом 48%
    		6 Cэйвы 3
    		3 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Бессмертный Император
    Бессмертный Император ответ Agamaga (раскрыть)
    сегодня в 19:44
    Конечно грешники, как и мы все, поэтому всевышнему до лампочки соревнования. Кем то движет тщеславие, кем то алчность (в основном судьями))
    Agamaga
    Agamaga ответ Lucky luciano (раскрыть)
    сегодня в 19:43
    8:0 от Торино позор на века! Нет я ни капли.
    95 shirvani 95
    95 shirvani 95 ответ Agamaga (раскрыть)
    сегодня в 19:42
    А Реала весь состав был?
    На второй тайм выпустили несколько основных и Реал чуть не вытащил матч.
    Винисиус всё таки мешал там вратарю, на тот момент я не до конца уверен был, но щас понимаю, что был оффсайд.
    Agamaga
    Agamaga ответ Lucky luciano (раскрыть)
    сегодня в 19:42
    В группе товарники играют или это такая жирная отмазка?))
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответ Agamaga (раскрыть)
    сегодня в 19:42, ред.
    8 голов это позор на века)))я смотрю ты много пива выпил хахах
    Agamaga
    Agamaga ответ Бессмертный Император (раскрыть)
    сегодня в 19:41
    А люди участвующие в игре?)
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответ Agamaga (раскрыть)
    сегодня в 19:41, ред.
    хаха кому нужен товарняк в группе)унижение это плэйофф
    Agamaga
    Agamaga ответ Lucky luciano (раскрыть)
    сегодня в 19:40
    А 8 голов что-то меняет? Гордитесь тогда сливам в 7 ми финалах ахахах
    Бессмертный Император
    Бессмертный Император ответ Agamaga (раскрыть)
    сегодня в 19:40
    НЕ барса, а Чакир. В плове при адекватном арбитраже даже в меньшинстве и на выезде Юве хлопал барселону.
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ ответ Project Pandora (раскрыть)
    сегодня в 19:40
    Шахтёр хорошая команда,я сказал о прогнозе Черданцев а!
    Бессмертный Император
    Бессмертный Император ответ Agamaga (раскрыть)
    сегодня в 19:40
    Возможно да, возможно нет. Но очевидно одно - всевышнему футбол до лампочки. Соревнования это тщеславие, а это грех)
    Agamaga
    Agamaga ответ Lucky luciano (раскрыть)
    сегодня в 19:39
    За это Барса уже унижала туринский коллектив ахахах
    Raamtvall
    Raamtvall
    сегодня в 19:39
    Балетные опять утёрлись и теперь бегают со слезами, что пеналь, видите ли, левый. Смешно. Давайте по существу - Рамосу, разумеется, очень далеко до вашей годами отточенной театральной школы, он падает внешне довольно топорно. Но смотрим по факту: за футболку Лангле Рамоса тянул? Тянул, да так, что та чуть ли рваться не пошла. Такое действие в штрафной арбитрами априори не приветствуется и карается однозначно, когда в зону такого контакта идёт мяч. Так что не надо тут. Когда ваш кусарес в позоре с ПСЖ летел зубами вперёд от лёгкого прикосновения за плечо, у вас же всё нормально было? Ну значит здесь тем более утрётесь.
    А сколько было соплей - у Реала проблееемы, 2 поражеееения, Зидана в отстааавку. В итоге Зидан себе положение укрепил будь здоров, а ключевые проблемы теперь совсем не у Реала.
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответ Agamaga (раскрыть)
    сегодня в 19:39
    Ювентус играл с Баварией два раза и 8 не получал)))были 2-0 2-0 с конте и падоинами,а потом уже отскок Баварии был
    Van Vanovich
    Van Vanovich ответ Ми Ша (раскрыть)
    сегодня в 19:38
    да Бартомеу погнал по полной)
    95 shirvani 95
    95 shirvani 95 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
    сегодня в 19:38
    Месси некчемный, как ему через него играть, если процент точности передач меньше, чем у Бензема!??
    Agamaga
    Agamaga ответ 95 shirvani 95 (раскрыть)
    сегодня в 19:38
    Там не было почти всего состава - вот об этом нужно вам говорить. У вас как поражение Мадрида, ну так бывает такое, а как у каталонцев так это что?
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответ Agamaga (раскрыть)
    сегодня в 19:38

    кстати это Юве открыл новую серию ваших позоров после Баварии и 4-0 3-0
    Ми Ша
    Ми Ша ответ Van Vanovich (раскрыть)
    сегодня в 19:37
    Не стоит, только Барса за таких 120 платит)).
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответ Agamaga (раскрыть)
    сегодня в 19:36
    позор это вот играя в 10
    95 shirvani 95
    95 shirvani 95 ответ Agamaga (раскрыть)
    сегодня в 19:36
    А как думаешь, какой из Шахтёра соперник для Реала?
    Такие матчи иногда случаются, когда команда не в форме, но недооценивают соперника.
    Agamaga
    Agamaga ответ Бессмертный Император (раскрыть)
    сегодня в 19:36
    Я смотрю вы молитесь, чтоб под немцев не попасть? Из какой обоймы? Барса всегда выше, чем туринские.
    Van Vanovich
    Van Vanovich ответ Бессмертный Император (раскрыть)
    сегодня в 19:36
    )))
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответ Agamaga (раскрыть)
    сегодня в 19:36
    ну узнай как вы с ними играли))а рубин послабее шахты
    Лиза Никонова
    Лиза Никонова ответ 95 shirvani 95 (раскрыть)
    сегодня в 19:35
    динамо киев?) ты еще динозавров вспомни
    Agamaga
    Agamaga ответ Lucky luciano (раскрыть)
    сегодня в 19:35
    Сплошной позор, все поражения за 25 лет позорище, а 7 финалов - это проклятие!!! Ахахах
    95 shirvani 95
    95 shirvani 95 ответ Agamaga (раскрыть)
    сегодня в 19:34
    Зато чувствует таких, как Рубин, Хетафе, Атлетик Б, Бетис, Динамо Киев (который вынес Барсу в одну калитку) и много много других.))
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 19:34
    Вот нытиков собралось тут.
    ПО фактам:

    1) Рамоса за футболку тянули, это пенальти. Сделал ли нырок сам Рамос? - Вероятно, да, он приукрасил падение, но повод для падения был, это не симуляция. Поэтому эпизод так долго и смотрели. Мяч летел на досягаемой высоте и если б Рамоса не держали, он мог выпругнуть и пробить, так что пенальти 90%.

    2) В самом конце Реал забил ещё, а мог забить и того больше, так что победа закономерная.

    3) Реал с победой. Барселоне желаю так и остаться на экваторе таблицы. Вам же во благо это будет, иначе президента не уберут вашего)
    Agamaga
    Agamaga ответ 95 shirvani 95 (раскрыть)
    сегодня в 19:34
    Кадис почувствовали?!
    Van Vanovich
    Van Vanovich ответ Gelious (раскрыть)
    сегодня в 19:34
    ага такой барбос, как рамос и так легко отлетит))). Йосси Бенаюн наверно и то удержался бы))
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