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1 : 3
завершен
сегодня, 17:00
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Стадион Камп Ноу
|5’
|0:1
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Вальверде Федерико
ассистент Бензема Карим
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Фати Анссумане
ассистент Альба Жорди
|1:1
|8’
|63’
|1:2(П)
|Рамос Серхио
|90’
|1:3
|Модрич Лука
|19’
|Каземиро
|Ленгле Клеман
|29’
|37’
|Начо
|Альба Жорди
|62’
|Месси Лионель
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|43’
|Васкес Лукас
|Начо
|69’
|Модрич Лука
|Вальверде Федерико
|Гризманн Антуан
|Фати Анссумане
|81’
|81’
|Родриго
|Асенсио Марко
|Дембеле Усман
|Бускетс Серхио
|82’
|Тринкан Франсишку
|Педри
|82’
|Брейтуэйт Мартин
|Альба Жорди
|87’
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|10
|Удары по воротам
|15
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|4
|Удары в створ
|9
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|11
|Фолы
|13
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|7
|Угловые
|7
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|0
|Офсайды
|1
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|52%
|Владение мячом
|48%
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|6
|Cэйвы
|3
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|3
|Предупреждения
|2
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На второй тайм выпустили несколько основных и Реал чуть не вытащил матч.
Винисиус всё таки мешал там вратарю, на тот момент я не до конца уверен был, но щас понимаю, что был оффсайд.
На второй тайм выпустили несколько основных и Реал чуть не вытащил матч.
Винисиус всё таки мешал там вратарю, на тот момент я не до конца уверен был, но щас понимаю, что был оффсайд.
А сколько было соплей - у Реала проблееемы, 2 поражеееения, Зидана в отстааавку. В итоге Зидан себе положение укрепил будь здоров, а ключевые проблемы теперь совсем не у Реала.
А сколько было соплей - у Реала проблееемы, 2 поражеееения, Зидана в отстааавку. В итоге Зидан себе положение укрепил будь здоров, а ключевые проблемы теперь совсем не у Реала.
кстати это Юве открыл новую серию ваших позоров после Баварии и 4-0 3-0
кстати это Юве открыл новую серию ваших позоров после Баварии и 4-0 3-0
https://www.youtube.com/watch?v=6o8f_4zHcYQ&ab_channel=UEFA
Такие матчи иногда случаются, когда команда не в форме, но недооценивают соперника.
Такие матчи иногда случаются, когда команда не в форме, но недооценивают соперника.
ПО фактам:
1) Рамоса за футболку тянули, это пенальти. Сделал ли нырок сам Рамос? - Вероятно, да, он приукрасил падение, но повод для падения был, это не симуляция. Поэтому эпизод так долго и смотрели. Мяч летел на досягаемой высоте и если б Рамоса не держали, он мог выпругнуть и пробить, так что пенальти 90%.
2) В самом конце Реал забил ещё, а мог забить и того больше, так что победа закономерная.
3) Реал с победой. Барселоне желаю так и остаться на экваторе таблицы. Вам же во благо это будет, иначе президента не уберут вашего)
ПО фактам:
1) Рамоса за футболку тянули, это пенальти. Сделал ли нырок сам Рамос? - Вероятно, да, он приукрасил падение, но повод для падения был, это не симуляция. Поэтому эпизод так долго и смотрели. Мяч летел на досягаемой высоте и если б Рамоса не держали, он мог выпругнуть и пробить, так что пенальти 90%.
2) В самом конце Реал забил ещё, а мог забить и того больше, так что победа закономерная.
3) Реал с победой. Барселоне желаю так и остаться на экваторе таблицы. Вам же во благо это будет, иначе президента не уберут вашего)