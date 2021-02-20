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Атлетико - Леванте
Эльче - Эйбар
Валенсия - Сельта
Вальядолид - Реал

Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико против Леванте

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    54' Хименес Хосе (2) уходит с поля, Лемар Тома (11) вышел на поле
     
    2
    61' Кондогбиа Жоффре (4) уходит с поля, Торрейра Лукас (5) вышел на поле
    61' Корреа Анхель (10) уходит с поля, Санчес Рикард (29) вышел на поле
     
    2
    70' Лемар Тома (11)
    70' Коке (6)
     
    74' Коке (6) уходит с поля, Дембеле Мусса (19) вышел на поле
     
    30' (0:1) Моралес Хосе Луис (11)
     
    36' Везу Рубен (14)
     
    2
    62' Рочина Рубен (16) уходит с поля, де Фрутос Хорхе (18) вышел на поле
    62' Леон Серхио (7) уходит с поля, Гомес Даниэль (21) вышел на поле
     
    69' Карденас Дани (34)
     
    2
    71' Коке (23) уходит с поля, Сон (2) вышел на поле
    71' Гарсия Антонио (3) уходит с поля, Клер Карлос (19) вышел на поле
     
    80' Моралес Хосе Луис (11) уходит с поля, Вукчевич Никола (17) вышел на поле
     
    2
    90+1' Робер (4)
    90+5' (0:2) де Фрутос Хорхе (18)
    Голы
    30’ 0:1 Моралес Хосе Луис
    90+5’ 0:2 де Фрутос Хорхе
    Наказания
    36’ Везу Рубен
    69’ Карденас Дани
    Лемар Тома 70’
    Коке 70’
    90+1’ Робер
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Лемар Тома Хименес Хосе 54’
    Торрейра Лукас Кондогбиа Жоффре 61’
    Санчес Рикард Корреа Анхель 61’
    62’ де Фрутос Хорхе Рочина Рубен
    62’ Гомес Даниэль Леон Серхио
    71’ Сон Коке
    71’ Клер Карлос Гарсия Антонио
    Дембеле Мусса Коке 74’
    80’ Вукчевич Никола Моралес Хосе Луис
    Статистика
    		 28 Удары по воротам 6
    		11 Удары в створ 2
    		10 Фолы 15
    		12 Угловые 2
    		4 Офсайды 2
    		55% Владение мячом 45%
    		0 Cэйвы 10
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
    21 февраля в 13:02
    И на старуху бывает проруха. Хотя это про старую сеньору. 😀
    112910415
    112910415
    21 февраля в 09:16
    нет, ну если так и дальше пойдёт, то всё совсем не ясно в королевстве ...
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    20 февраля в 23:44
    Матрас сделал большое одолжение для белых,надеюсь не упустят.
    NOVA
    NOVA
    20 февраля в 22:56
    отличный результат!! плохо что и первый матч лева не выиграли!! ну теперь вперед Реал!!!
    abramjan
    abramjan
    20 февраля в 22:43
    Не видать им чемпионства
    RR117
    RR117
    20 февраля в 21:48
    Атлетико конечно "удивляет"

    Профукать такой гандикап с матчами в запасе, да еще и против явных аутсайдеров, мог только один клуб в Ла лиге, это Реал.

    Сами себе проблемы создали.
    БАРСА месси
    БАРСА месси
    20 февраля в 21:25
    Вот теперь начнется заруба!!!Атлетико всё ровно шансы повыше, Барселоне и Реалу остаётся ждать ошибок Атлетико!!!но ещё очень много матчей всякое может случиться
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Альфамен (раскрыть)
    20 февраля в 21:24
    Ну вы тоже не ожидали, что Атлетико потеряет 4 очка с Леванте за пару дней. Вот это для меня действительно неожиданно.
    Альфамен
    Альфамен ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    20 февраля в 21:21
    Для кого неожиданно, для Вас???Для меня например нет,не бывает такого,за редчайшими исключениями,что б команда ровно на высоком уровне прошла весь сезон.Весь вопрос,сколько команда на этом спаде потеряет очков и в каком состоянии в это время будут конкуренты???!!!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    20 февраля в 21:19
    Отлично, с победой валенсийский клуб! Леванте обыграл Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Реал Сосьедад, Вильярреал. Обыграть Атлетико в гостях со счётом 2-0, это дорогого стоит. Пако Лопес отличную игру поставил в команде. Его команды всегда хорошо и зрелищно играют. Мадридскому Реалу сегодня в любом случае нужно победить, если хотят приблизиться к первому месту в турнирной таблице. Атлетико что-то лихорадит в последнее время. Леванте успехов и побед в играх против других команд, вроде Барселоны, Севильи и т.д.
    Vredinka_online
    Vredinka_online
    20 февраля в 21:14
    Гигант уснул)
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ A.S.A (раскрыть)
    20 февраля в 20:56
    Да уж.
    Неожиданно матрасники забуксовали) но с ними это часто происходит во втором круге.
    Но запас у них все равно есть
    A.S.A
    A.S.A
    20 февраля в 20:52
    Еще совсем недавно казалось, что "матрасники" уйдут в отрыв и будут держать преследователей на расстоянии,но в системе пошел какой то сбой, и вот уже отрыв от второго места составояет всего 6 очков...интрига вернулась
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Леонид Котов (комментарий удален) (раскрыть)
    20 февраля в 20:46
    Ну не скажи) в чемпионате наоборот у Барселоны хорошая серия из побед.
    А так, все испанские клубы сейчас играют средне.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Леонид Котов (комментарий удален) (раскрыть)
    20 февраля в 20:33
    Нормальный отрыв)
    Но график у них сейчас сложный намечается.
    Там и посмотрим.
    Но Барселоне например вообще нельзя терять очки.. а с такой игрой это же невозможно)
    Q-J-G
    Q-J-G
    20 февраля в 20:28
    Кстати, "Леванте", команда, которая в 21-м туре в гостях выиграла у команды "Реал" Мадрид, 1:2.
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    20 февраля в 20:27, ред.
    После Сельты можно было засомневаться, но пара игр с Леванте четко показали, что у Атлетов начался спад, вопрос насколько он затянется и воспользуются ли этим кто то.
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    20 февраля в 20:26
    Атлетико уже в последних играх сдувался. не рановато ли?
    Q-J-G
    Q-J-G
    20 февраля в 20:25
    Очень интересный матч, в котором по ударам в створ ворот 11:2 в пользу "Атлетико" по подаче угловых 12:2 в пользу "Атлетико". Но, результат матча 0:2 выигрывает "Леванте".

    Команда выигрывает во многом благодаря отличной игре своего вратаря, который "тащил" всё, что было возможно, и невозможно. Второй мяч в ворота "Атлетико", был забит в пустые ворота, так как вратарь "Атлетико" оставив свои ворота убежал помогать своей команде изменить результат матча... В итоге, пропустили ещё один мяч в свои ворота.
    1Батя
    1Батя
    20 февраля в 20:22
    Сегодня Челси и Атлетик поберегли видать силы для ЛЧ
    eleven LC
    eleven LC
    20 февраля в 20:19
    Атлетико активно теряет очки,а скоро матч с Реалом,такими темпами мадридцы потеряют лидерство
    Главное чтобы Реал почуял "запах крови"
    Так что Атлетико ещё слишком рано обьявили чемпионом!
    ilyafrom
    ilyafrom
    20 февраля в 20:17
    Что-то Атлетико сдает позиции. Еще чуть-чуть и у Реала с Барселоной надежда появится
    particular
    particular
    20 февраля в 20:16
    Атлетико уже с Сельтой и Гранадой играли на издыхании... Затяжная непруха может создать ненужную нервозность на финише...
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    20 февраля в 20:15
    Леванте отобрал 4 очка за пару дней у Атлетико)
    Злой гений для матрасников.
    Атлетико сейчас в яме, но они все ещё впереди и у них есть право на ошибку, в отличии от Барселоны и Реала.
    Сантус
    Сантус
    20 февраля в 20:12, ред.
    Мама мия,что с Матрасом?Вспотели лидировать?)Браво "всякое Леванте" !! :)
    razdvatri
    razdvatri
    20 февраля в 20:08
      swed27
      swed27
      20 февраля в 03:47
      обе забьют
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