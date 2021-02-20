В 13 Облак Ян Голов пропущено: 2 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

П 12 Лоди Ренан Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 15 Точные навесы: 4 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

З 18 Фелипе Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Выносы: 3 Пасы: 58 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

З 2 Хименес Хосе Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 54

З 22 Эрмосо Марио Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 62 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

П 6 Коке Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 74

П 4 Кондогбиа Жоффре Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 61

П 14 Льоренте Маркос Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

П 10 Корреа Анхель Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 61

Н 9 Суарес Луис Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

П 7 Фелиш Жоау Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Грбич Иво

З 29 Санчес Рикард Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 29

П 20 Витоло

П 28 Гарсия Альваро

П 11 Лемар Тома Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 36

П 5 Торрейра Лукас Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 29

Н 19 Дембеле Мусса Ударов всего: 2 Офсайды: 2 Пасы: 8 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 16