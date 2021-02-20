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0 : 2
завершен
20 февраля 2021, 18:15
суббота
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Стадион Ванда Метрополитано (Мадрид)
|30’
|0:1
|Моралес Хосе Луис
|90+5’
|0:2
|де Фрутос Хорхе
|36’
|Везу Рубен
|69’
|Карденас Дани
|Лемар Тома
|70’
|Коке
|70’
|90+1’
|Робер
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Лемар Тома
|Хименес Хосе
|54’
|Торрейра Лукас
|Кондогбиа Жоффре
|61’
|Санчес Рикард
|Корреа Анхель
|61’
|62’
|де Фрутос Хорхе
|Рочина Рубен
|62’
|Гомес Даниэль
|Леон Серхио
|71’
|Сон
|Коке
|71’
|Клер Карлос
|Гарсия Антонио
|Дембеле Мусса
|Коке
|74’
|80’
|Вукчевич Никола
|Моралес Хосе Луис
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|28
|Удары по воротам
|6
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|11
|Удары в створ
|2
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|10
|Фолы
|15
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|12
|Угловые
|2
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|4
|Офсайды
|2
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|55%
|Владение мячом
|45%
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|0
|Cэйвы
|10
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|2
|Предупреждения
|3
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Злой гений для матрасников.
Атлетико сейчас в яме, но они все ещё впереди и у них есть право на ошибку, в отличии от Барселоны и Реала.
Злой гений для матрасников.
Атлетико сейчас в яме, но они все ещё впереди и у них есть право на ошибку, в отличии от Барселоны и Реала.
Команда выигрывает во многом благодаря отличной игре своего вратаря, который "тащил" всё, что было возможно, и невозможно. Второй мяч в ворота "Атлетико", был забит в пустые ворота, так как вратарь "Атлетико" оставив свои ворота убежал помогать своей команде изменить результат матча... В итоге, пропустили ещё один мяч в свои ворота.
Команда выигрывает во многом благодаря отличной игре своего вратаря, который "тащил" всё, что было возможно, и невозможно. Второй мяч в ворота "Атлетико", был забит в пустые ворота, так как вратарь "Атлетико" оставив свои ворота убежал помогать своей команде изменить результат матча... В итоге, пропустили ещё один мяч в свои ворота.