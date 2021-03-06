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Осасуна - Барселона
Вальядолид - Хетафе
Эльче - Севилья
Кадис - Эйбар

Текстовая онлайн трансляция матча Осасуна против Барселона

Ставки на футбольные матчи
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Мелбет 8.66 4.88 1.41
Лига ставок 6.80 4.70 1.45
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    62' Кике Барха (11) уходит с поля, Хони (7) вышел на поле
     
    70' Кастро Карлос уходит с поля, Адриан Лопес (20) вышел на поле
     
    71' Кальери Хонатан (16) уходит с поля, Будимир Анте (17) вышел на поле
     
    2
    84' Торрес Роберто (10) уходит с поля, Энрик Гальего (19) вышел на поле
    84' Торро Лукас (24) уходит с поля, Ойер (6) вышел на поле
     
    26' Умтити Самюэль (23)
     
    30' (0:1) Альба Жорди (18) (Месси Лионель (10))
     
    46' Умтити Самюэль (23) уходит с поля, Дембеле Усман (11) вышел на поле
     
    2
    67' Гризманн Антуан (7) уходит с поля, Брейтуэйт Мартин (9) вышел на поле
    67' Бускетс Серхио (5) уходит с поля, Мориба Курума (27) вышел на поле
     
    83' (0:2) Мориба Курума (27) (Месси Лионель (10))
     
    2
    87' Альба Жорди (18) уходит с поля, Фирпо Эктор (24) вышел на поле
    87' Педри (16) уходит с поля, Пуч Рикард (12) вышел на поле
     
    88' Фирпо Эктор (24)
    Голы
    30’ 0:1 Альба Жорди
    ассистент Месси Лионель
    83’ 0:2 Мориба Курума
    ассистент Месси Лионель
    Наказания
    26’ Умтити Самюэль
    88’ Фирпо Эктор
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Дембеле Усман Умтити Самюэль
    Хони Кике Барха 62’
    67’ Брейтуэйт Мартин Гризманн Антуан
    67’ Мориба Курума Бускетс Серхио
    Адриан Лопес Кастро Карлос 70’
    Будимир Анте Кальери Хонатан 71’
    Энрик Гальего Торрес Роберто 84’
    Ойер Торро Лукас 84’
    87’ Фирпо Эктор Альба Жорди
    87’ Пуч Рикард Педри
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 13
    		3 Удары в створ 6
    		4 Фолы 12
    		3 Угловые 4
    		0 Офсайды 3
    		36% Владение мячом 64%
    		4 Cэйвы 3
    		0 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Королевский Реал
    Королевский Реал ответ Per4ick (раскрыть)
    07 марта в 22:55
    Ты сейчас пытаешь нахвалить и сглазить Атлетик выдавая ей авансы, хотя сам прекрасно понимаешь, что Барселона пройдет Атлетик на изи.
    Королевский Реал
    Королевский Реал ответ Beka_byaka (раскрыть)
    07 марта в 22:54
    В чем я себе противоречу? Не понял?

    Ну и как там Ман Сити и его хваленная защита о которой ты упоминал? Сегодня их всухую 2-0 обыграл МЮ?
    Вот тебе ответ, что у Барселоны есть все шансы на выход, стоит только её лидерам нормально отдохнуть, а не выходить против Осасуны для набивания личной статистики.

    Ты сам предствляешь, что Месси отыграл 120 минут против Севильи и выходит через 2 дня на матч, против явного аутсайдера Осасуны, когда важнейшая игра впереди против ПСЖ.

    Это твое право конечно любить Месси и одобрять подобное, но болельщик Барселоны думающий прежде всего о клубе, уверен не одобрил бы подобную выходку ради пополнения личной статистики.
    Королевский Реал
    Королевский Реал ответ Beka_byaka (раскрыть)
    07 марта в 22:45
    Да причем тут желтая пресса, зачем сваливать все на них?
    Мы же не вчера родились, чтобы не знать, какое положение занимает аргентинец в Барселоне.
    Речь сейчас не о его заслугах, а о положении здесь и сейчас. Даже те же кандидаты, в своих предвыборных лозунгах в первую очередь козяряют тем, что именно им удасться оставить Месси в команде.
    Не про спасение самой Барселоны, а про Месси, которого каждый из них обещает убедить остаться. Это тоже желтая пресса выдумала?

    Кто такой Куман, пришедший пол года назад, и Месси играющий уже 18 лет, легенда клуба, чтобы командовать аргентинцем?
    Ну реально, что ты мне и кому то об этом скажешь, смешно ведь будет выглядеть!

    Завтра Месси выдвинет условия, что он останется, если Кумана уберут и от голландца избавятся в тот же день, это даже ты прекрасно осознаешь и хоть и отказываешься в этом признаться!
    Per4ick
    Per4ick ответ Королевский Реал (раскрыть)
    07 марта в 17:55
    Атлетик не соперник "нынешней" Барселоне?)) лол да нынешней Атлетик с Марселино как раз самый неудобный соперник, в финале увидишь он как минимум упрется
    NOVA
    NOVA
    07 марта в 17:52, ред.
    осасунка могла в первом тайме уже обеспечить себе победу, обидно конечно, опять барсе везет!!
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Королевский Реал (раскрыть)
    07 марта в 17:30
    А тут ты хоть и не мне написал, сам себе противоречишь, говоря что некуому забивать в Ла лиге, да кто мешает всем другим забить 20-30-40 голов?? Опять Месси)) в глазах персофанов Роналду, скорее Месси постоянно плачит в подушку, что вообще появился в этот свет. Ну нельзя так любить одного и из-за этого ненавидеть другого. А жёлтая пресса пусть пишет всё что угодно. Ей можно. Пусть напишут что скоро и президента он назначит, а выборы это так для демократии... И найдутся те кто поверят этому.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Королевский Реал (раскрыть)
    07 марта в 17:24, ред.
    Рад был поменяется мнениями, но думаю дальше спорить смысла нет. Так как у каждого свое мнение.

    Меня поражает только одно. Как можно утверждать кто в клубе кто, просто прочитав жёлтую прессу, не пойму? Я никогда не ставил Месси выше клуба, но его заслуги перед Барселоной я не буду унижать, если даже ни один гол за сезон не забьет, если даже ни одного паса не отдасат, просто потому что Месси уже никому ничего не обязан доказывать. Всем уже давно ясно. Он и Роналду подняли футбол совсем на другой уровень. А спорить дальше про состав, про роль Кумана, итд смысла нет. Каждый остаётся при своем мнении. Но думаю спад уже позади, и дальше будет постепенный рост.
    ПС мало пропущенных мячей в большинстве заслуга Штегена, но и ему сложно против грандов, когда в створ ворот много ударов.
    Королевский Реал
    Королевский Реал ответ League1 (раскрыть)
    07 марта в 14:27
    Пичичи та он выигоает в любом случае.
    С кем там в Ла лиге ему конкурировать, с Бенземой или с Суаресом сто-ли, который недавно поменял клуб и не готовый на 100% из-за адаптации и неполного взаимодействия с партнерами.
    Другое дело, что из-за таких матчей в угоду собственной статистики Месси выиграет личные трофеи, а Барселона может вновь играть в 10 против ПСЖ.
    Королевский Реал
    Королевский Реал ответ Beka_byaka (раскрыть)
    07 марта в 14:23
    Ну, еще раз хочу напомнить результаты 3 сезона назад, когда Барселона разгромила Рому ровно с таким же счетом как ПСЖ Барселону и никто не верил в Рому. А Рома это даже близко не Барселона.
    Ты сейчас вовсю пытаешься принизить защиту Барселоны, которая в последних 5 матчах пропустила 1 гол и тот с пенальти.
    Если так судить по пропущенным, то Барселона вообще в числе лидеров в топ-5, кто пропускает меньше всех.
    Для сравнения, если ты хочешь увидеть, что такое настоящая дыра в защите, то надо вспомнить Реал в сезоне 18-19, который пропустил 46 мячей, 46 мячей, для примера у Валенсии и Хетафе по было по 35.
    А ты тут говоришь о "дыре в защите Барселоны" с 22 пропущенными голами.

    БоруссияМ это не показатель, пчелы никогда не славились отменной защитой, это команда с остроатакующим стилем игры и бесшабашной игрой в защите, о чем свидетельствуют 35 мячей в БЛ.

    Какой Куман весовой тренер, я тебя умоляю? Ты сейчас прикрывая Месси, пытаешься выдать желаемое за действительное.
    После разгрома от ПСЖ, его только ленивый не пинал и заканчивал его тренерский путь в Барселоне.
    Сам себе ответь, кто такой Куман и кто такой Месси в Барселоне, который на равных с президентами разговаривает. Ну зачем писать такое, сам понимая что это два абсолютно разного для Барселоны калибра люди.

    Я всегда говорил, что главная сила Барселоны, это её стиль игры, которая позволяет ей держаться в топах мирового футбола. Как только она откажется от своего стиля, ей придет конец.
    А что с составом Барселоны не так? Там на регулярной основе играет Тер штеген, Месси, Альба, Де Йонг, Гризманн, Дембеле, Бускетс, молодой талант с культурой паса Педри?
    Или ты думаешь, что в других командах на поле выходят сплошь Хави, Иньесты, Зиданы и Бекенбауэры.

    Везде хватает своих проблем, и Барселона далеко не лидер по этому показателю.
    League1
    League1 ответ Beka_byaka (раскрыть)
    07 марта в 14:01
    Чем тебя не устраивает состав Барселоны? Он один из самых дорогих в Мире. Денег барса на приобретения никогда не жалела. Может уже стоит наконец признать, что барса не под того игрока столько лет строит команду. Может вместо Неймара и Суареса стоило избавиться от одного распиаренного бездаря?
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    07 марта в 13:39
    Да толку то? Барселона не выиграет Ла Лигу в этом сезоне! Им не обойти Атлетико Мадрид)
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Королевский Реал (раскрыть)
    07 марта в 13:32
    Самый последний человек который обманывает сам себя это я. Ну так для информации.

    Во первых, былбы счёт с ПСЖ в первом матче более или менее равным, то можно было надеятся на второй матч. Но что есть то есть.
    Во вторых, в данной ситуации поставь на поле хоть 4 Месси, и забей теже 4 гола, но если у тебя в обороне не просто дырочка а огромные дыры в которые Мойзе Кин и Мбаппе влетают сделав один шаг, то выхода в 1/4 не видать за уши.

    В третьих, ты смотрел какой МС играл против Лиона, и как он играет в этом сезоне именно в обороне?? По мне это два разных клуба. Даже в полуфинале с ТТХ был другой МС.
    В четвёртых, 100% выход и МС и Баварии в 1/4 уже практически обеспечен, и сетка легко может свести их с Барселоной. И провалы Баварии в конкретных матчах Бундеслиги ни очем не говорит. Вчера они не заметили БД. Коман стал ещё лучше чем в прошлом сезоне, Киммих рвет и мечет, Сане будто где-то повысил свою квалификацию. Левондовскгого хоть и запорол уюму моментов но забил свои...

    И в конце концов, есть слова объективность. У большинства ненавистников Месси оно отсутствовает. Есть клуб, там есть тренер, причем весовой за последние 4 года, и я абсолютно верю в то что решения принимает Куман, и если даже вылетят из ЛЧ я его винить ничем не буду. Развал клуба начала ещё давно, и не ему за сезон поднять на высоту.

    Но при этом, для Кумана былобы результатом, такую Барселону с этим составом, привести к чемпионству, и завоевать кубок Испании. По этому он цепляется все 120 минут за победу, и в каждом матче борется за 3 очка.
    League1
    League1 ответ Королевский Реал (раскрыть)
    07 марта в 13:19
    Гномяра и сам знает, что слабоват против ПСЖ, поэтому и выбежал против Осасуны, чтобы побороться за пичии, Но не получилось. За ассисты пичичи не дают.
    League1
    League1
    07 марта в 12:56
    Очень слабый футболист меська. Против слабых геройчик, а против сильных нуль, абсолютный нуль. И опять на слабую осасуну выбежал, как геройчик. А в матче с ПСЖ будет ходить бродить, как будто в штаны наложил. Поэтому и бегает против "Величайших Осасун", потому что знает, что против сильных он вообще ниже плинтуса.
    Королевский Реал
    Королевский Реал ответ Beka_byaka (раскрыть)
    07 марта в 12:42, ред.
    Ну давай сейчас не будем сами себя обманывать !
    Ты же прекрасно и без меня понимаешь, что если Месси захочет отдохнуть один матч, разрешение Кумана ему спрашивать не нужно.
    А то, что Куман там говорил, про то, что "дает ему отдых", это обычная корпоротивная этика, не более.

    Опять ты пытаешься скромничать. О каком "за счастье" ты говоришь?

    Кубок считай уже в кармане, Атлетик это не соперник нынешней Барселоне.
    Севилья эта не команда на титул, Реал и Атлетико стартовали хорошо, но растеряли все свое преимущество, а будущее вообще хмурое, особенно у Реала.
    Атлетико из 6 последних матчей, выиграл только 2 и теперь впереди Барселоны лишь на два очка.

    А с чего ты взял, что Баварию и МС, Барселона не сможет пройти или вообще на них попадет?
    В прошлом сезоне, Лион прошел МС, Бавария в этом сезоне проигрывала Айнтрахту,, БоруссииМ, играла в ньчью с Унионами и Арминиями.

    Давай признаемся сами себе, что такого грандиозного повода у Месси выходить не было против Осасуны, если только не преследование собственной статистики.

    Ну мне та без разницы, пусть выходит. Только потом не надо обвинять Кумана, Презедентов и небеса, что Месси "не дали" отдых и он травмировался или пропал в очередном ответственном матче!
    волгодон 2
    волгодон 2
    07 марта в 11:59
    Барса с победой!
    волгодон 2
    волгодон 2
    07 марта в 11:58
    Это была та самая Осасуна,которая в январе сыграла с Реалом 0-0.
    Брулин
    Брулин
    07 марта в 11:54
    Откуда взятся голам если не Месси, юные таланты барсы расцветают благодаря КАПИТАНУ! Да молчалив, скуден на слова, порой не хватает сверхусилий, но чего вы хотите с такими темпами и 20-ый сезон не за горами. Даже просто тренеруясь с Месси, молодые таланты ла масии становятся сильнее и увереннее. Значение Месси для новой барсы- не оценимо.
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    07 марта в 10:03, ред.
    С Победой Барсу, нужно закалять молодежь и прививать победный и бойцовский дух!
    Ozabot
    Ozabot
    07 марта в 08:49
    Месси хорош. Два ассиста. Не пожадничал и команда сразу сдвинулась с места.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Королевский Реал (раскрыть)
    07 марта в 08:38
    Согласен с тем что очень плотный график и свежесть перед матчем с ПСЖ важна. Но вопрос ты задал не по адресу. Тут критиковать надо Кумана. Помнится мне что он уже пару раз оставлял Месси в запасе, и говорил что дал отдых перед важным матчем.

    С другой стороны, и Кумана и всех остальных понять можно, в этом сезоне будет за счастье выиграть Ла Лигу и кубок Испании взять. А ЛЧ не светит хоть пройдут дальше ПСЖ. Там таже Бавария, МС да тотже ПСЖ совсем на другом уровне. По этому ставка сделана, надо бороться за чемпионство и кубок.
    112910415
    112910415
    07 марта в 07:36
    сейчас каждая победа на вес золота !
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    07 марта в 06:48
    Это была "Осасуна".
    VAN ARM
    VAN ARM
    07 марта в 06:29
    Пора бы вернуть то что потеряли)))
    ColdSun1995
    ColdSun1995
    07 марта в 03:58, ред.
    в принципе, одна осечка Атлетико из двух матчей в запасе, и у Барсы будут шансы на чемпионство :)
    удачи Месси и величайшему клубу Испании) оч надеюсь, что Месси закроет рты всему плебсу
    амурец
    амурец ответ Королевский Реал (раскрыть)
    07 марта в 02:27
    ну просто против самой Осасуны он хоть как то заметен, а против ПСЖ включит режим инопланетянина
    Абдил-Алим Батырханов
    Абдил-Алим Батырханов
    07 марта в 02:04
    Дест - "как собаке пятая нога".
    Королевский Реал
    Королевский Реал
    07 марта в 01:38, ред.

    Иван Сергеев 1
    Сегодня 01:21
    ответ пользователю Королевский Реал (раскрыть)
    так с псж все равно ничего не светит
    _________________

    А теперь вспомни первый матч Барселона Рома 4-1 и в ответке, Рома выносит Барселону 3-0!
    За 3 дня перед ответным матчем ЛЧ, Месси, вместо того, чтобы отдохнуть и готовиться в матчу, выходит на матч с аутсайдером Леганесом.
    Итог думаю напоминать не стоит.

    Сейчас тоже самое, вместо того, чтобы отдохнуть после 120 минут с Севильей, и готовиться к ответке с ПСЖ, он бессмысленно выходит на весь матч против грозной Осасуны?

    Что это, если не набивание личной статистики в ущерб интересам команды?

    И кто-то, после этого еще пытаются на Роналду что-то говорить.
    Иван Сергеев 1
    Иван Сергеев 1 ответ Apsny (раскрыть)
    07 марта в 01:22
    если честно, слишком много брака у него в игре стало. особенно сегодня.
    Иван Сергеев 1
    Иван Сергеев 1 ответ Королевский Реал (раскрыть)
    07 марта в 01:21
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