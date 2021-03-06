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0 : 2
завершен
06 марта 2021, 23:00
суббота
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Стадион Эль Садар
|30’
|0:1
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Альба Жорди
ассистент Месси Лионель
|83’
|0:2
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Мориба Курума
ассистент Месси Лионель
|26’
|Умтити Самюэль
|88’
|Фирпо Эктор
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Дембеле Усман
|Умтити Самюэль
|Хони
|Кике Барха
|62’
|67’
|Брейтуэйт Мартин
|Гризманн Антуан
|67’
|Мориба Курума
|Бускетс Серхио
|Адриан Лопес
|Кастро Карлос
|70’
|Будимир Анте
|Кальери Хонатан
|71’
|Энрик Гальего
|Торрес Роберто
|84’
|Ойер
|Торро Лукас
|84’
|87’
|Фирпо Эктор
|Альба Жорди
|87’
|Пуч Рикард
|Педри
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|10
|Удары по воротам
|13
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|3
|Удары в створ
|6
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|4
|Фолы
|12
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|3
|Угловые
|4
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|0
|Офсайды
|3
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|36%
|Владение мячом
|64%
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|4
|Cэйвы
|3
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|0
|Предупреждения
|2
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Да эти игры были не против топ команд, но все начинается с малого. Думаю пик спада позади, и в этом сезоне в Примере ещё можно побороться за чемпионство, ну и кубок Испании завоевать. Дальше нужны хорошие защитники, и забивной центрфорвард. Удачи в борьбе за 3 очка. Много голов и пусть победит сильнейший!!
Да эти игры были не против топ команд, но все начинается с малого. Думаю пик спада позади, и в этом сезоне в Примере ещё можно побороться за чемпионство, ну и кубок Испании завоевать. Дальше нужны хорошие защитники, и забивной центрфорвард. Удачи в борьбе за 3 очка. Много голов и пусть победит сильнейший!!