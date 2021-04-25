|Вильярреал
|1:2
|Барселона
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1 : 2
завершен
25 апреля 2021, 17:15
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 175.5 - 472
Очков за игру в нац. чемп.: 1.5 - 2.2
Средний возраст: 28.3 - 27
Средний рост: 181.2 - 180
Легионеров: 3 - 5
Схемы: 4-4-2 - 3-1-4-2
Серия побед: 0 - 2
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Стадион Эстадио де ла Серамика (Вильярреал)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 17:15
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Чуквуэзе Самуэль
ассистент Торрес Пау
|1:0
|26’
|28’
|1:1
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Гризманн Антуан
ассистент Мингеса Оскар
|35’
|1:2
|Гризманн Антуан
|50’
|Гризманн Антуан
|Тригерос Мануэль
|65’
|Альбиоль Рауль
|66’
|Торрес Пау
|74’
|82’
|Бускетс Серхио
|90+3’
|Мингеса Оскар
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Роберто Серхи
|Дест Сержиньо
|Коклен Франсис
|Алькасер Пако
|60’
|Эступиньян Первис
|Морено Альберто
|60’
|64’
|Мориба Илайш
|Педри
|Гомес Мойзес
|Капу Этьенн
|76’
|80’
|Дембеле Усман
|Гризманн Антуан
|88’
|Араухо Рональд
|Бускетс Серхио
|Пиньо Йереми
|Чуквуэзе Самуэль
|89’
|Гаспар Марио
|Альбиоль Рауль
|89’
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|10
|Удары по воротам
|15
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|4
|Удары в створ
|5
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|16
|Фолы
|10
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|6
|Угловые
|1
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|1
|Офсайды
|6
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|43%
|Владение мячом
|57%
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|3
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|3
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|1
|Удаления
|0
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Прекрасный первый тайм и просто бедарный второй..
Игроки просто еле передвигались, такое ощущение было, что это Барселона в меньшинстве. С таким подходом трудно будет выиграть чемпионат.
Удачи каталонцам в оставшихся матчах
Прекрасный первый тайм и просто бедарный второй..
Игроки просто еле передвигались, такое ощущение было, что это Барселона в меньшинстве. С таким подходом трудно будет выиграть чемпионат.
Удачи каталонцам в оставшихся матчах