Вильярреал

ГлавнаяВсе матчи
Матчи Испания. Примера 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Переходные матчи. 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-04-25
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-29
2020-09-30
2020-10-01
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-30
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-20
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-04
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-14
2020-12-16
2020-12-18
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-22
2020-12-23
2020-12-24
2020-12-29
2020-12-30
2020-12-31
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-04
2021-01-06
2021-01-08
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11
2021-01-12
2021-01-19
2021-01-20
2021-01-21
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-01
2021-02-05
2021-02-06
2021-02-07
2021-02-08
2021-02-09
2021-02-12
2021-02-13
2021-02-14
2021-02-15
2021-02-17
2021-02-19
2021-02-20
2021-02-21
2021-02-22
2021-02-24
2021-02-26
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-01
2021-03-05
2021-03-06
2021-03-07
2021-03-08
2021-03-10
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-15
2021-03-17
2021-03-19
2021-03-20
2021-03-21
2021-04-02
2021-04-03
2021-04-04
2021-04-05
2021-04-07
2021-04-09
2021-04-10
2021-04-11
2021-04-12
2021-04-18
2021-04-21
2021-04-22
2021-04-24
2021-04-25
2021-04-26
2021-04-28
2021-04-29
2021-04-30
2021-05-01
2021-05-02
2021-05-03
2021-05-07
2021-05-08
2021-05-09
2021-05-10
2021-05-11
2021-05-12
2021-05-13
2021-05-16
2021-05-23
Вильярреал - Барселона
Уэска - Хетафе
Сельта - Осасуна
Севилья - Гранада
Атлетик - Атлетико

Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал против Барселона

Вильярреал Логотип футбольный клуб Вильярреал 1:2 Логотип футбольный клуб Барселона Барселона
Вильярреал
1 : 2
завершен
25 апреля 2021, 17:15
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 175.5 - 472
Очков за игру в нац. чемп.: 1.5 - 2.2
Средний возраст: 28.3 - 27
Средний рост: 181.2 - 180
Легионеров: 3 - 5
Схемы: 4-4-2 - 3-1-4-2
Серия побед: 0 - 2
Смотреть трансляцию
Барселона
Испания. Примера 2020/2021, 32 тур
Стадион Эстадио де ла Серамика (Вильярреал)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 17:15
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.934.701.64
Лига Ставок 4.50 4.40 1.70
Фонбет Live! 100.00 14.00 1.04
Мелбет 4.97 4.45 1.66
1XBET 7.50 1.50 3.48
BetBoom 4.70 4.21 1.67
    Еще
     
    26' (1:0) Чуквуэзе Самуэль (11) (Торрес Пау (4))
     
    2
    60' Алькасер Пако (17) уходит с поля, Коклен Франсис (19) вышел на поле
    60' Морено Альберто (18) уходит с поля, Эступиньян Первис (15) вышел на поле
     
    65' Тригерос Мануэль (14)
     
    66' Альбиоль Рауль (3)
     
    74' Торрес Пау (4)
     
    76' Капу Этьенн (25) уходит с поля, Гомес Мойзес (23) вышел на поле
     
    2
    89' Чуквуэзе Самуэль (11) уходит с поля, Пиньо Йереми (30) вышел на поле
    89' Альбиоль Рауль (3) уходит с поля, Гаспар Марио (2) вышел на поле
     
    28' (1:1) Гризманн Антуан (7) (Мингеса Оскар (28))
     
    35' (1:2) Гризманн Антуан (7)
     
    46' Дест Сержиньо (2) уходит с поля, Роберто Серхи (20) вышел на поле
     
    50' Гризманн Антуан (7)
     
    64' Педри (16) уходит с поля, Мориба Илайш (27) вышел на поле
     
    80' Гризманн Антуан (7) уходит с поля, Дембеле Усман (11) вышел на поле
     
    82' Бускетс Серхио (5)
     
    88' Бускетс Серхио (5) уходит с поля, Араухо Рональд (4) вышел на поле
     
    90+3' Мингеса Оскар (28)
    Голы
    Чуквуэзе Самуэль
    ассистент Торрес Пау     		1:0 26’
    28’ 1:1 Гризманн Антуан
    ассистент Мингеса Оскар
    35’ 1:2 Гризманн Антуан
    Наказания
    50’ Гризманн Антуан
    Тригерос Мануэль 65’
    Альбиоль Рауль 66’
    Торрес Пау 74’
    82’ Бускетс Серхио
    90+3’ Мингеса Оскар
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Роберто Серхи Дест Сержиньо
    Коклен Франсис Алькасер Пако 60’
    Эступиньян Первис Морено Альберто 60’
    64’ Мориба Илайш Педри
    Гомес Мойзес Капу Этьенн 76’
    80’ Дембеле Усман Гризманн Антуан
    88’ Араухо Рональд Бускетс Серхио
    Пиньо Йереми Чуквуэзе Самуэль 89’
    Гаспар Марио Альбиоль Рауль 89’
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 15
    		4 Удары в створ 5
    		16 Фолы 10
    		6 Угловые 1
    		1 Офсайды 6
    		43% Владение мячом 57%
    		3 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 3
    		1 Удаления 0
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Maksat Karanov
    Maksat Karanov
    26 апреля в 21:46
    мадридисты опять про судей ноют, достали уже😂
    Неужели самим не стрёмно?
    galem72
    galem72
    26 апреля в 10:16
    Вот это Гриз учудил! Даже Матрасники похудели от случившегося, что проиграли баскам. )) С победой Барсу! Очень нужные 3 очка для опережения мадрида.
    амурец
    амурец
    26 апреля в 07:12
    ну как обычно, удаление у соперников Барселоны, так глядишь на фоне неудач Атлетико и Реала и вытащат Барселону на первое место
    CHIKO_6969
    CHIKO_6969
    26 апреля в 05:58
      NOVA
      NOVA
      25 апреля в 23:46
      опять халява, опять везет путе, опять судья в плюсе, задолбали уже!! хорошо что хоть в лч их на место ставят и даже судья не может помочь. как раньше было!!
      abramjan
      abramjan
      25 апреля в 22:18
        ALBA BARCELONA 21
        ALBA BARCELONA 21 ответ Real Madrid-C (раскрыть)
        25 апреля в 21:27, ред.
        Все видели,что Барса имела преимущество в игре с Реалом,то есть была сильнее Реала но продажные судьи решили исход матча.
        Для меня,если Барса не имеет преимущество но выигрывает это поражение и наоборот
        Не считай победу добытую продажным путем за победу,это хуже чем обычное честное поражение!
        SAFqwer
        SAFqwer ответ Real Madrid-C (раскрыть)
        25 апреля в 21:24
        Кукареть будет тот, кто по итогу сезона окажется ниже в таблице, т.е. под хвостом... Протухшие сливки, готовьтесь...Когда все достижения за сезон-это победа над принципиальным соперником, только и остаётся, что кукарекать...Репетируйте пока, если умеете проигрывать)))
        Real Madrid-C
        Real Madrid-C ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
        25 апреля в 21:12
          Александр Андреев 3
          Александр Андреев 3 ответ Ares_the_God (раскрыть)
          25 апреля в 21:08
          кстати, барса с 2013 неуклонно катилась в пропасть. но месси свой уровень не терял. сейчас теряет, конечно, ввиду возраста
          Александр Андреев 3
          Александр Андреев 3 ответ Ares_the_God (раскрыть)
          25 апреля в 21:07
          ты лично при этих махинациях был? нет. можно что угодно сказать, оперевшись на желтуху. ну так а у нас барса что ли только топ-клуб? их уйма, но что-то так никто и не смог набрать пачку титулов, личных наград и рекордов на протяжении такого долгого времени, разве что замыкатель роналду. ибрагимович - хороший бомбардир и не более, и все равно он уступает месси и роналду. зм и так и не брал. левандовски монстр последние два-три года. и все равно глотает пыль за этими двумя. или бавария плохая? ну про зм2020 согласен. ну пусть условно у него есть этот зм - это всего лишь один зм. как этого замыкалку можно сравнивать с разноплановым месси? ну это твоя фантазия. что если был бы месси, ему бы дали. по твоей логике ему могли каждый год давать зм.
          Ares_the_God
          Ares_the_God ответ Александр Андреев 3 (раскрыть)
          25 апреля в 20:48
          Не у всех клубов есть лазейки в УЕФА, панамские счета и прочие закулисные и подковёрные интриги. Сколько бы наград и титулов он бы имел в условном Милане? Думаю не много. И почему вы пишите, что эти три десятка не смогли держать свой уровень? Ярчайшие примеры Ибрагимович и Роналду. Они и сейчас колотят пачками, играют так же на уровне. Левандовски вообще монстр, и уже лет пять его игнорируют, даже не вручили ЗМ в прошлом году. Был бы Месси претендентом на эту награду, её бы не отменили.
          ALBA BARCELONA 21
          ALBA BARCELONA 21
          25 апреля в 20:48, ред.
          По указаке Месси Гризман забил два гола,потому,что сегодня день отдыха для Месси.Барса станет чемпионом а Реал будет бороться за выживание в тройке с Севильей.
          Александр Андреев 3
          Александр Андреев 3 ответ Ares_the_God (раскрыть)
          25 апреля в 20:37
          что-то эти три десятка не смогли на протяжении 15 лет держать свой уровень и показать такую статистику по голам, гп, титулам и личным наградам.
          Александр Андреев 3
          Александр Андреев 3 ответ Ares_the_God (раскрыть)
          25 апреля в 20:36
            Ares_the_God
            Ares_the_God ответ Александр Андреев 3 (раскрыть)
            25 апреля в 20:34
              Александр Андреев 3
              Александр Андреев 3 ответ Ares_the_God (раскрыть)
              25 апреля в 20:30
              да к месси, к кому ж еще
              Ares_the_God
              Ares_the_God ответ Александр Андреев 3 (раскрыть)
              25 апреля в 20:29
              Хейт к кому или чему?
              Александр Андреев 3
              Александр Андреев 3 ответ Ares_the_God (раскрыть)
              25 апреля в 20:27
              ничего, просто на хейт ответил)
              Ares_the_God
              Ares_the_God ответ Александр Андреев 3 (раскрыть)
              25 апреля в 20:23
              Что с вами?)
              Александр Андреев 3
              Александр Андреев 3 ответ Ares_the_God (раскрыть)
              25 апреля в 20:18, ред.
              ути бозе, сосьедад, наверно, слабее соперник. или атлетик.
              Vector-B B
              Vector-B B
              25 апреля в 20:10
              Кто пишет что игра унылое зрелище ,посмотрите вчерашний матч Бетис -Реал!По матчу, хорошие скорости ,моменты,борьба.
              Ares_the_God
              Ares_the_God
              25 апреля в 20:03
              Глянул в протокол, Месси числится. Значит снова растворился с крепким соперником. Благо есть Гризманн.
              Duda Gigolaev Osetin
              Duda Gigolaev Osetin
              25 апреля в 19:51
              У Барсы даже Гризман забивает.. А Реал красиво натянул любого из двух будущих чемпионов и сам в сторонку отошёл от борьбы за чемпионство.
              Найманчик
              Найманчик
              25 апреля в 19:47
                ESPANOL
                ESPANOL
                25 апреля в 19:47
                Первый тайм нормальный, хотя и были провалы в защите, куда же без этого с таким составом, ну а во втором Барса просто улеглась спать всем составом, только Месси пытался оживить игру, но никто не хотел просыпаться. Худшими в составе были, Де Йонг, Бускетс, Альба и Педри сегодня быстро наелся, обычно его хватало на полтора тайма. Дембеле, что выходил, что нет, ноль полный. Роберто тоже в своем репертуаре, точные передачи через раз. Я все понимаю, тяжело в конце сезона играть каждые три дня, Реал уже из последних сил вничью играет через раз, но хотя бы четко играть в обороне, отдавать зрячие предачи, не суетиться ведь можно. Повезло, что Вильяреал в некоторых эпизодах простил откровенно, хотя и Де Йонг сегодня старался от все души промазать. А вообще то я хотел поздравить всех Кулес с очередной победой! Важен ведь результат...
                Илья85
                Илья85 ответ Брулин (раскрыть)
                25 апреля в 19:45
                Смотри на состав ,нету креативных игроков центра поля ,некому деожать мяч. Хотя в запасе сидит Пуч,котррый к ак раз такого типа игрок . В место этого ,ставку делают на бегунков . Этакая англиская манера на испанский лад. Вот и получается ,что не все игроки готовы носится туда суда ,в силу определенных причин
                Van Vanovich
                Van Vanovich
                25 апреля в 19:43
                Гризман разыгрался только в последних турах)))
                Санчо Панса
                Санчо Панса
                25 апреля в 19:41
                Повезло Барселоне, что Гризманн был в ударе! А так, глядишь, и не увезли бы блаугранас три очка. Считаю ли я что Барса будет чемпионом в этом сезоне? Нет, разумеется)
                allemz
                allemz
                25 апреля в 19:28
                Барса хороший ход набрала, в плане ответственности за результат прибавили. Кулес с победой.
                Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
                Отправить
                 
                Rambler's Top100