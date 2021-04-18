В 25 Браво Клаудио Голов пропущено: 2 Спасений: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 95

З 23 Манди Айсса Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 49 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 95

З 15 Морено Алехандро Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 71

З 6 Руис Виктор Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 95

З 22 Эмерсон Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 95

П 10 Каналес Серхио Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 80 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 95

П 21 Родригес Гвидо Фолов совершено: 1 Отборы: 8 Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 95

П 17 Хоакин Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 64

П 11 Тельо Кристиан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 27 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 82

П 8 Фекир Набиль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 71

Н 7 Хуанми Офсайды: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 64

Запасные игроки

В 1 Роблес Хоэль

З 5 Бартра Марк

З 33 Миранда Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 24

З 2 Монтойя Мартин

З 12 Сидней

П 4 Акуоку Пол

П 18 Гуардадо Андрес

П 14 Карвалью Вильям Пасы: 16 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 24

Н 9 Борха Иглесиас Офсайды: 1 Выносы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 31

Н 20 Лайнес Диего Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 31

Н 16 Морон Лоренцо