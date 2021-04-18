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2 : 2
завершен
18 апреля 2021, 19:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 117 - 138.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.5 - 1.1
Средний возраст: 29.7 - 26.1
Средний рост: 179.5 - 180.4
Легионеров: 4 - 6
Схемы: 4-2-3-1 - 4-4-2
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Стадион Бенито Вильямарин
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Фекир Набиль
ассистент Хоакин
|1:0
|12’
|22’
|1:1
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Гедеш Гонсалу
ассистент Рачич Урош
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Каналес Серхио
ассистент Хоакин
|2:1
|42’
|61’
|2:2(П)
|Солер Карлос
|Миранда
|74’
|Лайнес Диего
|80’
|Руис Виктор
|84’
|90+3’
|Васс Даниэль
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|9’
|Муса Юнус
|Коррея Тьерри
|Борха Иглесиас
|Хуанми
|64’
|Лайнес Диего
|Хоакин
|64’
|67’
|Кутроне Патрик
|Гамейро Кевин
|68’
|Алекс Бланко
|Черышев Денис
|68’
|Пиччини Кристиано
|Солер Карлос
|Миранда
|Морено Алехандро
|71’
|Карвалью Вильям
|Фекир Набиль
|71’
|Руибал Айтор
|Тельо Кристиан
|82’
|82’
|Олива Кристиан
|Рачич Урош
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|9
|Удары по воротам
|9
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|5
|Удары в створ
|3
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|12
|Фолы
|10
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|6
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|4
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|56%
|Владение мячом
|44%
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|1
|Cэйвы
|3
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|3
|Предупреждения
|1
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