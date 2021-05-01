|
2 : 0
завершен
01 мая 2021, 22:00
суббота
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 2.2 - 1.2
Средний возраст: 26.8 - 26.2
Средний рост: 182.2 - 182
Легионеров: 7 - 1
Схемы: 4-2-3-1 - 4-1-4-1
|
Стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано (Мадрид)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:55
|
Милитао Эдер
ассистент Иско
|1:0
|76’
|
Каземиро
ассистент Бензема Карим
|2:0
|80’
|54’
|Мартинес Хави
|55’
|Ойер
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Начо
|Варан Рафаэль
|46’
|Родриго
|Винисиус Жуниор
|64’
|Гутьеррес Мигель
|Марсело
|64’
|64’
|Будимир Анте
|Авила Луис Эсекьель
|64’
|Брашанац Дарко
|Мартинес Хави
|Иско
|Азар Эден
|72’
|81’
|Кике Барха
|Торрес Роберто
|81’
|Адриан Лопес
|Кастро Карлос
|Аррибас Серхио
|Асенсио Марко
|83’
|84’
|Хони
|Торро Лукас
|
|22
|Удары по воротам
|3
|
|
|6
|Удары в створ
|2
|
|
|9
|Фолы
|12
|
|
|7
|Угловые
|0
|
|
|2
|Офсайды
|1
|
|
|65%
|Владение мячом
|35%
|
|
|2
|Cэйвы
|4
|
|
|0
|Предупреждения
|2
|
Реал воскрес, а каталонский лжепророк в гиене огненной)
Реал воскрес, а каталонский лжепророк в гиене огненной)
Не думаю что они возьмут очки на Камп Ноу
Не думаю что они возьмут очки на Камп Ноу
Спасибо команде-идём дальше, ещё 4 победы и 35-й титул чемпиона наш!
Спасибо команде-идём дальше, ещё 4 победы и 35-й титул чемпиона наш!
ОДРИОСОЛА-редкостная днарь. Лучше в 10м играть чем с этим кошмаридзем.
2-0 как минимум должны были вести,но этот кипер кураж поймал знатно.
Игры через центр как не было так и нет.
Должны,нет просто обязаны добить сосну,либо ваще слиться самовольно с чемпа...
ОДРИОСОЛА-редкостная днарь. Лучше в 10м играть чем с этим кошмаридзем.
2-0 как минимум должны были вести,но этот кипер кураж поймал знатно.
Игры через центр как не было так и нет.
Должны,нет просто обязаны добить сосну,либо ваще слиться самовольно с чемпа...
Поэтому, Реал обязан сегодня победить!
Поэтому, Реал обязан сегодня победить!
2:0
2:0
Кэпа надо на минут 20 выпускать, чтоб тонус в конец не потерял.
Короче, всю скамейку на старт,а походу дела,видно будет.
Челси ждет.
Ждет б*****с нетерпением.
Кэпа надо на минут 20 выпускать, чтоб тонус в конец не потерял.
Короче, всю скамейку на старт,а походу дела,видно будет.
Челси ждет.
Ждет б*****с нетерпением.