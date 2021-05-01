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Реал - Осасуна
Эйбар - Алавес
Эльче - Атлетико
Уэска - Реал Сосьедад

Текстовая онлайн трансляция матча Реал против Осасуна

Реал Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид) 2:0 Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона) Осасуна
Реал
2 : 0
завершен
01 мая 2021, 22:00
суббота
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 2.2 - 1.2
Средний возраст: 26.8 - 26.2
Средний рост: 182.2 - 182
Легионеров: 7 - 1
Схемы: 4-2-3-1 - 4-1-4-1
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Осасуна
Испания. Примера 2020/2021, 34 тур
Стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано (Мадрид)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.385.179.11
Лига Ставок 1.39 5.20 8.00
Фонбет Live! 1.32 5.30 9.70
Мелбет 1.34 5.36 10.30
1XBET 1.39 5.25 9.30
 
46' Варан Рафаэль (5) уходит с поля, Начо (6) вышел на поле
 
2
64' Винисиус Жуниор (20) уходит с поля, Родриго (25) вышел на поле
64' Марсело (12) уходит с поля, Гутьеррес Мигель (35) вышел на поле
 
72' Азар Эден (7) уходит с поля, Иско (22) вышел на поле
 
76' (1:0) Милитао Эдер (3) (Иско (22))
 
80' (2:0) Каземиро (14) (Бензема Карим (9))
 
83' Асенсио Марко (11) уходит с поля, Аррибас Серхио (30) вышел на поле
 
54' Мартинес Хави (28)
 
55' Ойер (6)
 
2
64' Авила Луис Эсекьель (9) уходит с поля, Будимир Анте (17) вышел на поле
64' Мартинес Хави (28) уходит с поля, Брашанац Дарко (8) вышел на поле
 
2
81' Торрес Роберто (10) уходит с поля, Кике Барха (11) вышел на поле
81' Кастро Карлос уходит с поля, Адриан Лопес (20) вышел на поле
 
84' Торро Лукас (24) уходит с поля, Хони (7) вышел на поле
Голы
Милитао Эдер
ассистент Иско 		1:0 76’
Каземиро
ассистент Бензема Карим 		2:0 80’
Наказания
54’ Мартинес Хави
55’ Ойер
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Начо Варан Рафаэль 46’
Родриго Винисиус Жуниор 64’
Гутьеррес Мигель Марсело 64’
64’ Будимир Анте Авила Луис Эсекьель
64’ Брашанац Дарко Мартинес Хави
Иско Азар Эден 72’
81’ Кике Барха Торрес Роберто
81’ Адриан Лопес Кастро Карлос
Аррибас Серхио Асенсио Марко 83’
84’ Хони Торро Лукас
Статистика
 22 Удары по воротам 3
6 Удары в створ 2
9 Фолы 12
7 Угловые 0
2 Офсайды 1
65% Владение мячом 35%
2 Cэйвы 4
0 Предупреждения 2
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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ Elliada (раскрыть)
02 мая в 09:44
Ты серьёзно? Матч смотрел, вообще? Во-первых игра была без особых скоростей, во-вторых пол состава резервистов, в-третьих для экономии сил Реал атаковал практически одними навесами в штрафную.
Ares_the_God
Ares_the_God
02 мая в 09:09
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ ABir (раскрыть)
    02 мая в 08:26
    Барселона конечно, уже отвалился в прошлой игре
    Elliada
    Elliada
    02 мая в 08:15
    Слишком много сил потратили. Может аукнуться в матче с Челси
    амурец
    амурец
    02 мая в 06:20
    Реал взял 3 очка это хорошо, правда победа какая то натужная
    ABir
    ABir
    02 мая в 06:13
    Реал ответил на победу Атлетико своей победой, чемпионская гонка продолжается. Ждём ответов от Барселоны и Севильи. Кто из лидеров первым отвалится от группы лидеров?
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    02 мая в 06:10
    Отскочили сливочные !
    eleven LC
    eleven LC ответ Incredulous (раскрыть)
    02 мая в 00:33
    Это да но
    Не думаю что они возьмут очки на Камп Ноу
    Incredulous
    Incredulous ответ eleven LC (раскрыть)
    02 мая в 00:32
    Это если Атлетико не оформит эти же четыре победы.
    MRHM-1988
    MRHM-1988
    02 мая в 00:04
    Я заметил , что в последнее время Эдер Нелетао , часто начал летать )))
    eleven LC
    eleven LC
    02 мая в 00:03
    Очень тяжёлая победа не смотря на счёт
    Спасибо команде-идём дальше, ещё 4 победы и 35-й титул чемпиона наш!
    No problems
    No problems
    01 мая в 23:51
    Эх Иско,Иско...
    No problems
    No problems
    01 мая в 23:49
    С победой друзья мои!!!
    No problems
    No problems
    01 мая в 23:35
    Гоооолллл
    Dauletbek
    Dauletbek
    01 мая в 23:32
    74 очка у Реала
    Dauletbek
    Dauletbek
    01 мая в 23:31
    Гол
    No problems
    No problems
    01 мая в 23:31
    Ну наконец-то гоооллл!!!
    1_DEIVID
    1_DEIVID
    01 мая в 23:20
    Реал во втором подряд домашнем матче в Ла Лиге не хочет забивать. Круто!!! Атлетико чемпион.
    1_DEIVID
    1_DEIVID
    01 мая в 23:15
      Василий Корнечук
      Василий Корнечук
      01 мая в 23:01
      Фиеста переезжает в Мадрид. Но это не точно еще.
      No problems
      No problems
      01 мая в 22:51, ред.
      Мог бы дать угловой доиграть.
      ОДРИОСОЛА-редкостная днарь. Лучше в 10м играть чем с этим кошмаридзем.
      2-0 как минимум должны были вести,но этот кипер кураж поймал знатно.
      Игры через центр как не было так и нет.
      Должны,нет просто обязаны добить сосну,либо ваще слиться самовольно с чемпа...
      eleven LC
      eleven LC
      01 мая в 22:50
      Совсем Мадрид разучился голы забивать
      Dauletbek
      Dauletbek
      01 мая в 22:39
      Барса -Кайрат 3-2 . Барса вышла в финал ЛЧ
      eleven LC
      eleven LC
      01 мая в 22:34
      Вратарь у Осасуны конечно круто вытащил
      Dauletbek
      Dauletbek
      01 мая в 22:09
      Все потеряли до этого тура очки, но бездарно потеряла очки Барса, упустить шанс с Гранадой это нечто
      УЕСКА
      УЕСКА
      01 мая в 21:16
      Обе забьют + ТБ 2.5.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      01 мая в 21:05
      Если Реал сегодня не выиграет, то не нужно будет ждать вообще от них ничего ни Ла Лиге, ни в ЛЧ.
      Поэтому, Реал обязан сегодня победить!
      eleven LC
      eleven LC
      01 мая в 20:53
      Полюбому надо выигрывать это ведь Осасуна
      2:0
      No problems
      No problems
      01 мая в 16:54
      Смело Азарыча в старт!
      Кэпа надо на минут 20 выпускать, чтоб тонус в конец не потерял.
      Короче, всю скамейку на старт,а походу дела,видно будет.
      Челси ждет.
      Ждет б*****с нетерпением.
      Brooklyn888
      Brooklyn888
      01 мая в 14:08
      Главное без осечек сегодня ,вперёд Реал!!
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