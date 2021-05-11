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3 : 3
завершен
11 мая 2021, 23:00
вторник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 64.9 - 512
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 2.1
Средний возраст: 28.6 - 27.5
Средний рост: 179.4 - 181.1
Легионеров: 3 - 6
Схемы: 4-4-2 - 3-1-4-2
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Стадион Сьютат де Валенсия
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:55
|25’
|0:1
|Месси Лионель
|34’
|0:2
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Педри
ассистент Дембеле Усман
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Мелеро
ассистент Мирамон
|1:2
|57’
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Моралес Хосе Луис
ассистент Марти Рохер
|2:2
|59’
|64’
|2:3
|Дембеле Усман
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Леон Серхио
ассистент Гарсия Антонио
|3:3
|83’
|де Фрутос Хорхе
|67’
|77’
|Де Йонг Френки
|Моралес Хосе Луис
|78’
|90+1’
|Ленгле Клеман
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Роберто Серхи
|Араухо Рональд
|Гомес Даниэль
|Барди Энис
|61’
|Малса Микаэль
|Дуарте Оскар
|61’
|74’
|Мингеса Оскар
|Педри
|Коке
|Мирамон
|75’
|Леон Серхио
|Марти Рохер
|75’
|81’
|Брейтуэйт Мартин
|Гризманн Антуан
|82’
|Дест Сержиньо
|Дембеле Усман
|85’
|Пуч Рикард
|Роберто Серхи
|Кочорашвили Гиорги
|Моралес Хосе Луис
|90’
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|16
|Удары по воротам
|17
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|6
|Удары в створ
|5
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|12
|Фолы
|4
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|8
|Угловые
|6
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|1
|Офсайды
|1
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|39%
|Владение мячом
|61%
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|2
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|2
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Говорил это 1000 раз и повторю снова, с такой защитой Барселоне светит максимум кубок Испании!
Лангле и тем более Пике не уровень Барселоны или другого клуба, которые хотят бороться за трофеи. Их уровень максимум аутсайдеры Ла лиги или других чемпионатов. Не очень то и хочется критиковать игроков своей любимой команды, но этих "защитников" я просто ненавижу..
Болельщики тут свидетели, часто выступал адвокатом Кумана, но он со своей тактикой с 5 защитниками просто достал. Она оправдана против топов, ладно понять можно. Но если ты с аутсайдерами играешь в такой трусливый футбол, то тебе не место в Барселоне..
Я надеюсь, что Лапорте хватит ума избавиться от Пике, Лангле и Умтити, и купить хотя бы одного нормального защитника.
Говорил это 1000 раз и повторю снова, с такой защитой Барселоне светит максимум кубок Испании!
Лангле и тем более Пике не уровень Барселоны или другого клуба, которые хотят бороться за трофеи. Их уровень максимум аутсайдеры Ла лиги или других чемпионатов. Не очень то и хочется критиковать игроков своей любимой команды, но этих "защитников" я просто ненавижу..
Болельщики тут свидетели, часто выступал адвокатом Кумана, но он со своей тактикой с 5 защитниками просто достал. Она оправдана против топов, ладно понять можно. Но если ты с аутсайдерами играешь в такой трусливый футбол, то тебе не место в Барселоне..
Я надеюсь, что Лапорте хватит ума избавиться от Пике, Лангле и Умтити, и купить хотя бы одного нормального защитника.
По Лёне тоже вопрос - он тормозит игру команды в атаке, Барса сейчас больше атакует позиционно чем на скорости, потому что все атаки строятся через Месси, а ему уже 34 и вся скорость осталась где-то там далеко, когда ему было 20+. Плюс вес Месси в команде запредельный, никакому тренеру его не перебить, поэтому Месси - out!
Вообщем, если Лапорта не отважится на серьезные изменения, то будем гнить еще пару лет, пока Леня окончательно не остановится на поле.
По Лёне тоже вопрос - он тормозит игру команды в атаке, Барса сейчас больше атакует позиционно чем на скорости, потому что все атаки строятся через Месси, а ему уже 34 и вся скорость осталась где-то там далеко, когда ему было 20+. Плюс вес Месси в команде запредельный, никакому тренеру его не перебить, поэтому Месси - out!
Вообщем, если Лапорта не отважится на серьезные изменения, то будем гнить еще пару лет, пока Леня окончательно не остановится на поле.