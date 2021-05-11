В 13 Айтор Голов пропущено: 3 Выносы: 4 Спасений: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 95

З 14 Везу Рубен Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Выносы: 3 Пасы: 54 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 95

З 3 Гарсия Антонио Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 95

З 6 Дуарте Оскар Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 61

З 20 Мирамон Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 75

П 4 Робер Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 42 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 95

П 10 Барди Энис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 61

П 22 Мелеро Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 95

Н 11 Моралес Хосе Луис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

П 18 де Фрутос Хорхе Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 95

Н 9 Марти Рохер Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 75

Запасные игроки

В 34 Карденас Дани

З 19 Клер Карлос

З 23 Коке Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 20

З 15 Постиго Серхио

З 2 Сон

П 25 Дукур Шейк

П 43 Кочорашвили Гиорги Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 5

П 12 Малса Микаэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 34

П 16 Рочина Рубен

Н 21 Гомес Даниэль Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 34

Н 29 Кантеро Алехандро