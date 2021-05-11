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Леванте - Барселона
Осасуна - Кадис
Эльче - Алавес

Текстовая онлайн трансляция матча Леванте против Барселона

Леванте Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия) 3:3 Логотип футбольный клуб Барселона Барселона
Леванте
3 : 3
завершен
11 мая 2021, 23:00
вторник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 64.9 - 512
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 2.1
Средний возраст: 28.6 - 27.5
Средний рост: 179.4 - 181.1
Легионеров: 3 - 6
Схемы: 4-4-2 - 3-1-4-2
Барселона
Испания. Примера 2020/2021, 36 тур
Стадион Сьютат де Валенсия
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
11.577.781.22
Лига Ставок 14.00 8.60 1.17
Мелбет 13.70 8.57 1.19
1XBET 7.50 5.30 1.26
BetBoom 15.14 7.81 1.17
    Еще
     
    57' (1:2) Мелеро (22) (Мирамон (20))
     
    59' (2:2) Моралес Хосе Луис (11) (Марти Рохер (9))
     
    2
    61' Барди Энис (10) уходит с поля, Гомес Даниэль (21) вышел на поле
    61' Дуарте Оскар (6) уходит с поля, Малса Микаэль (12) вышел на поле
     
    67' де Фрутос Хорхе (18)
     
    2
    75' Мирамон (20) уходит с поля, Коке (23) вышел на поле
    75' Марти Рохер (9) уходит с поля, Леон Серхио (7) вышел на поле
     
    78' Моралес Хосе Луис (11)
     
    83' (3:3) Леон Серхио (7) (Гарсия Антонио (3))
     
    90' Моралес Хосе Луис (11) уходит с поля, Кочорашвили Гиорги (43) вышел на поле
     
    25' (0:1) Месси Лионель (10)
     
    34' (0:2) Педри (16) (Дембеле Усман (11))
     
    46' Араухо Рональд (4) уходит с поля, Роберто Серхи (20) вышел на поле
     
    64' (2:3) Дембеле Усман (11)
     
    74' Педри (16) уходит с поля, Мингеса Оскар (28) вышел на поле
     
    77' Де Йонг Френки (21)
     
    81' Гризманн Антуан (7) уходит с поля, Брейтуэйт Мартин (9) вышел на поле
     
    82' Дембеле Усман (11) уходит с поля, Дест Сержиньо (2) вышел на поле
     
    85' Роберто Серхи (20) уходит с поля, Пуч Рикард (12) вышел на поле
     
    90+1' Ленгле Клеман (15)
    Голы
    25’ 0:1 Месси Лионель
    34’ 0:2 Педри
    ассистент Дембеле Усман
    Мелеро
    ассистент Мирамон     		1:2 57’
    Моралес Хосе Луис
    ассистент Марти Рохер     		2:2 59’
    64’ 2:3 Дембеле Усман
    Леон Серхио
    ассистент Гарсия Антонио     		3:3 83’
    Наказания
    де Фрутос Хорхе 67’
    77’ Де Йонг Френки
    Моралес Хосе Луис 78’
    90+1’ Ленгле Клеман
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Роберто Серхи Араухо Рональд
    Гомес Даниэль Барди Энис 61’
    Малса Микаэль Дуарте Оскар 61’
    74’ Мингеса Оскар Педри
    Коке Мирамон 75’
    Леон Серхио Марти Рохер 75’
    81’ Брейтуэйт Мартин Гризманн Антуан
    82’ Дест Сержиньо Дембеле Усман
    85’ Пуч Рикард Роберто Серхи
    Кочорашвили Гиорги Моралес Хосе Луис 90’
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 17
    		6 Удары в створ 5
    		12 Фолы 4
    		8 Угловые 6
    		1 Офсайды 1
    		39% Владение мячом 61%
    		2 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    12 мая в 19:06
    Просто чумовая новость! Молодцы, футболисты Леванте) Смогли переломить ход неудачно складывавшегося для них матча и в итоге были вознаграждены!
    Bobon
    Bobon ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    12 мая в 18:30
    То, что защиты у Барсы нет, это всем давно понятно. Но и полузащиты тоже нет. Соперники проходят полузащиту Барсы очень легко. Бускетс - это просто дно. Педри довольно сырой и слаб физически, плюс усталость. Де Йонг играет в лучших традициях Месси. Как только важный матч, или матч против топов, его на поле вообще не видно. Я много раз говорил, что после ухода Хави полузащиты у Барсы нет. Иньеста, конечно тоже был классный игрок, но так контролировать центр поля, как Хави, никто в Барселоне не мог и не может.
    League1
    League1
    12 мая в 17:11
    Срочно поднять гномярке зарплатку! Самому Великому Левантищю он смог гол забить! Надо поднять, а то уйдёт, и барса, которая без него всегда играет лучше, чем с ним, сразу вопреки здравому смыслу упадёт в сегунду
    Шуnя771
    Шуnя771
    12 мая в 12:53
    Всему (в том числе и чемпионству) когда то приходит конец.

    Трешка за шиворот...?

    В старые добрые времена, любой барселонец, смотрел бы на информатора о трех забитых мячах в ворота Барсы, как на сумасшедшего...
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    12 мая в 12:37
    После матча ужин был ?)
    Мessi 10
    Мessi 10
    12 мая в 10:53, ред.
    К сожалению, годы берут свое. Большинство "ветеранов" клуба стали блеклой тенью самих себя - Пике, Альба, Бускетс, в какой-то степени и Месси. Физически не тянут. У Пике, например, после каждого забега отдышка как у курильщика со стажем. Конечно это нормально и ожидаемо, но, на мой взгляд, предыдущее руководство очень затянуло со сменой поколения. Старики явно не тянут, а молодые еще не набрались опыта и не заматерели.
    Также много вопросов вызывают тактические решения Кумана, тонкая организованность и "гениальность" которых не проглядывается.

    Посмотрим как себя проявит клуб в трансферное окно, надеюсь Лапорта понимает, что перестройка жизненно необходима, возможно с использованием непопулярных мер.
    Ares_the_God
    Ares_the_God
    12 мая в 10:53
    А их фанаты уже в себя поверили. Мадрид всё равно будет чемпионом.)
    XL-965
    XL-965
    12 мая в 10:23
    Атлетико такие подарки бывают раз в сто лет
    bsww
    bsww
    12 мая в 09:57
    Льва жду в Милане (клуб, а не город), если он будет в ЛЧ в новом евросезоне
    alexamit
    alexamit
    12 мая в 09:48
    Я удивляюсь,как Барселона с такой тактикой вообще что-то ещё может выигрывать. Перекатывание мяча по полю сродни катанию своих яиц в кармане.Движения вперёд нет.Гнать надо не только Кумана,но пол-команды пешеходов!Обойдут их и Реал,и Атлетико,и правильно сделают!
    SAFqwer
    SAFqwer
    12 мая в 09:15
    Позор, Ку-куман....Теоретические шансы есть, а вот реальных практически не осталось. Мечты сбываются только у Газпрома)))
    санек002
    санек002
    12 мая в 08:56
    ну и правильно!атлетик чемпион!
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    12 мая в 08:42
    ничего страшного не вижу. Молодежь и старики выдохлись в концовке чемпионата. даже 4 е место не будет зазорным, с учетом того что получил Куман, и недали ему избавиться от Месси. Нужно Продавать Коута, Пьянича, Дембеле, Гризмана, Ленгле, Юмтити, Пике и Бускетса.
    barcamilan
    barcamilan
    12 мая в 08:30
    пеп вернись назад, тока ты можешь поднять на ноги этих балбесов
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    12 мая в 07:38
    Вот печаль-то,зато мячей позабивали..))
    Comentarios
    Comentarios
    12 мая в 06:42
    Может так и не совсем правильно судить, но в ЛЧ Реал подальше прошел.. наверное он посильней сейчас
    ABir
    ABir
    12 мая в 06:07
    Непросто у лидеров концовка чемпионата складывается
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    12 мая в 05:07, ред.
    Шанс Зидану !
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    12 мая в 03:18
    Барса не заслужила быть на первом месте.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ ziko1975 (раскрыть)
    12 мая в 03:09
    Зинченко, ог никогда не ошибается
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    12 мая в 03:06
    Из-за Пике Месси не дополучил много трофеев
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    12 мая в 02:48
    Пока Месси в клубе, так и будет дальше
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    12 мая в 02:10
    Стартовый состав
    Цена (млн. €): Леванте 64.9 - 512 Барселона
    Hamman
    Hamman
    12 мая в 01:51
    Был уверен в ничьей. Ставил на неё. Так что не удивился результату.
    Есть такая народная испанская примета " Пике в составе , будут хорошие шансы забить" Защита барсы действительно стала проходным двором.
    Если Куман останется тренером на следующий сезон, то ему предстоит провести огромный объем работы.
    Посмотрим чем ответят матрасы...
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ ziko1975 (раскрыть)
    12 мая в 01:41
    Конечно согласен, что выигрывает и проигрывает команда, тут вопросов нет.
    Больше скажу, у Барселоны после Гвардиолы не было топового тренера.. был Энрике, который не мешал трио МСН. Но когда соперники раскусили это трио, команда с треском вылетела из лч.
    При Вальверде вылетали уже с позором..
    На счет защиты. Когда двухметровый Пике проигрывает почти все верховые мячи, то это непосредственно вопрос к защитнику же. Точно так же и с Лангле. Посмотри на первый гол Леванте, да и на третий тоже. Там явно плохо сыграл Пике, он проиграл борьбу.
    Барселона славилась своей тотальной игрой, этого сейчас и близко нет. Куман же старается удержать счет)) это выглядит так нелепо с этой обороной))
    Сказать коротко, не жду ничего хорошего и от следующего сезона. А дальше видно будет)
    амурец
    амурец
    12 мая в 01:39
    молодцы Леванте
    ESPANOL
    ESPANOL ответ ziko1975 (раскрыть)
    12 мая в 01:38
    Зря Лео кормил этих дармоедов, они еле ноги передвигали!
    Некоторые тут пишут, что старикам пора уходить, но мне страшно подумать, на каком месте была бы Барса, если бы ушел Месси. Я согласен, что Бускетс, Пике, Альба свое уже отыграли и от них вреда больше, чем пользы, но самое идиотское это то, что молодые еще хуже! Нет никого, за кого взгляд зацепится, кроме Фати. И с кем играть? Рядом с Лео молодняк хоть чему то может научиться, а судя по уровню Кумана, больше их учить некому. В первую очередь начинать необходимо с защиты и полузащиты, потому что этих двух линий в Барселоне просто нет, пусто, вакуум. Сколько контратак соперника, столько пропущенных голов. С Гранадой две контратаки, два гола. С такой игрой и третье место достижение. Месси нужно уходить, но в сильный клуб, здесь уже ловить нечего, если только Лапорта не обновит весь состав качественными игроками и не найдет классного тренера.
    ziko1975
    ziko1975 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    12 мая в 01:31
    Имхо тут вопрос не в Ленгле, Барса позорилась в ЛЧ наверное последние лет 5. Я уже написал выше, что атакует и защищается команда, а у нас опорник - Бускетс последние лет 12, с которого уже давно песок сыпется.
    У нас в команде были и думаю есть неприкасаемые и это не всегда на пользу команде
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ ziko1975 (раскрыть)
    12 мая в 01:29
    А болелы Барсы говорили в то время, что Месси определяющий игрок Барсы. Но как ушли перечисленные тобой игроки, а потом Неймар и теперь Суарес, Месси пропадает в важных матчах!!!
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ ziko1975 (раскрыть)
    12 мая в 01:25
    Наши с тобой мнения расходятся конкретно)
    Я никогда не видел, чтобы Лангле хоть когда нибудь играл на хорошем уровне. Когда он добавился к Пике, Барселона стабильно после этого позорилась в лч.
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