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Сассуоло - Ювентус
Кальяри - Фиорентина
Аталанта - Беневенто
Болонья - Дженоа
Торино - Милан
Лацио - Парма
Интер - Рома
Сампдория - Специа

Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло против Ювентус

Сассуоло Логотип футбольный клуб Сассуоло 1:3 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) Ювентус
Сассуоло
1 : 3
завершен
12 мая 2021, 21:45
среда
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 2
Средний возраст: 25.7 - 28.5
Средний рост: 181.9 - 183.5
Легионеров: 6 - 7
Схемы: 4-2-3-1 - 4-4-2
Серия побед: 1 - 0
Ювентус
Италия. Серия А 2020/2021, 36 тур
Стадион Читта дель Триколоре
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.954.431.68
Лига Ставок 4.50 4.40 1.70
Мелбет 5.29 4.62 1.60
1XBET 7.50 1.45 3.80
BetBoom 4.72 4.22 1.70
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    16' (0:0) Нереализованный пенальти Берарди Доменико (25)
     
    18' Марлон (2)
     
    3
    56' Мба Обьянг Педро (14) уходит с поля, Лопес Максим (8) вышел на поле
    56' Траоре Хамед (23) уходит с поля, Дефрель Грегуар (92) вышел на поле
    56' Тольян Джереми (22) уходит с поля, Кирикеш Влад (21) вышел на поле
     
    59' (1:2) Распадори Джакомо (18) (Локателли Мануэль (73))
     
    76' Кириакопулос Гиоргос (77) уходит с поля, Рожерио (6) вышел на поле
     
    77' Бога Жереми (7) уходит с поля, Джуричич Филип (10) вышел на поле
     
    24' Данило (13)
     
    28' (0:1) Рабьо Адриен (25) (Кьеза Федерико (22))
     
    33' Кьеза Федерико (22)
     
    45' (0:2) Роналду Криштиану (7) (Рабьо Адриен (25))
     
    61' Рамос Артур (5) уходит с поля, Бентанкур Родриго (30) вышел на поле
     
    66' (1:3) Дибала Пауло (10) (Кулусевски Деян (44))
     
    2
    81' Кьеза Федерико (22) уходит с поля, Куадрадо Хуан (16) вышел на поле
    81' Дибала Пауло (10) уходит с поля, МакКенни Уэстон (14) вышел на поле
    Голы
    28’ 0:1 Рабьо Адриен
    ассистент Кьеза Федерико
    45’ 0:2 Роналду Криштиану
    ассистент Рабьо Адриен
    Распадори Джакомо
    ассистент Локателли Мануэль     		1:2 59’
    66’ 1:3 Дибала Пауло
    ассистент Кулусевски Деян
    Наказания
    Марлон 18’
    24’ Данило
    33’ Кьеза Федерико
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Лопес Максим Мба Обьянг Педро 56’
    Дефрель Грегуар Траоре Хамед 56’
    Кирикеш Влад Тольян Джереми 56’
    61’ Бентанкур Родриго Рамос Артур
    Рожерио Кириакопулос Гиоргос 76’
    Джуричич Филип Бога Жереми 77’
    81’ Куадрадо Хуан Кьеза Федерико
    81’ МакКенни Уэстон Дибала Пауло
    Статистика
    		 19 Удары по воротам 15
    		3 Удары в створ 7
    		10 Фолы 13
    		3 Угловые 5
    		0 Офсайды 2
    		65% Владение мячом 35%
    		4 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    13 мая в 12:29
    Вот парадокс, хочу чтоб Ювентус попал в ЛЧ, но, и Аталанта, и Милан, и Наполи тоже заслужили выступления в основном клубном турнире мира.
    Муслим90
    Муслим90 ответ Beka_byaka (раскрыть)
    13 мая в 08:10
    Вряд ли они отстранят такие большие клубы
    Top_gun
    Top_gun
    13 мая в 00:04, ред.
      Oplot
      Oplot
      12 мая в 23:51
        Top_gun
        Top_gun ответ Oplot (раскрыть)
        12 мая в 23:32
        Когжа месся откажется от 50% зп,а это еще не случилось,его зп будет также высокой 25 лямов)))) И в таком случае барсе легче не станет.Учитываем тот факт,что барса может скатится и на 4 место, и благодаря мосси они не выиграют титул, а Роналду пытается вытащить дно Ювентус в ЛЧ.
        Beka_byaka
        Beka_byaka ответ Муслим90 (раскрыть)
        12 мая в 23:24
        Тем менее обиднее будет санкции от УЕФА. А вот Мадриду с Барселоной будет очень больно если отстронят от ЛЧ.
        Bom Bom
        Bom Bom
        12 мая в 23:23
        Юве в целом неплохо бегает, но опорка периодически проваливается. Джиджи, зачем тебе уходить?) Еще можешь пару лет отпахать)
        Муслим90
        Муслим90
        12 мая в 23:16
        Милан и Аталанта побеждают((( так что пока что мимо ЛЧ((
        IKER-RAUL
        IKER-RAUL
        12 мая в 22:53
        Судя по всему бьянконери поздно спохватились и профукают ЛЧ
        Oplot
        Oplot ответ Top_gun (раскрыть)
        12 мая в 22:49, ред.
        Пока Месси готов отказаться от 50 процентов зарплаты,тащить клуб,Роналду готов свалить с юве если они не попадут в лч.Юве до Роналду и после Роналду это совсем разные клубы.Туринцы сдали во всех моментах.
        juvenale
        juvenale
        12 мая в 22:41
        интересно было бы глянуть на статистику пенальти в ворота Ювентуса
        Top_gun
        Top_gun
        12 мая в 22:35
        Пока Роналду тащит Ювентус к ЛЧ, аргентинский гомик тащит барсу на 4 место.
        ZjzoRe
        ZjzoRe
        12 мая в 22:11
        кто бы что ни говорил, а Роналду по-прежнему в топ-форме!

        Нырнул как в лучшие годы - его задели за грудь, он рухнул и показал, что ему сломали лицо. Потрясающая игра, хоть и актерская
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