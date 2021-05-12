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1 : 3
завершен
12 мая 2021, 21:45
среда
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 2
Средний возраст: 25.7 - 28.5
Средний рост: 181.9 - 183.5
Легионеров: 6 - 7
Схемы: 4-2-3-1 - 4-4-2
Серия побед: 1 - 0
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Стадион Читта дель Триколоре
|28’
|0:1
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Рабьо Адриен
ассистент Кьеза Федерико
|45’
|0:2
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Роналду Криштиану
ассистент Рабьо Адриен
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Распадори Джакомо
ассистент Локателли Мануэль
|1:2
|59’
|66’
|1:3
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Дибала Пауло
ассистент Кулусевски Деян
|Марлон
|18’
|24’
|Данило
|33’
|Кьеза Федерико
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Лопес Максим
|Мба Обьянг Педро
|56’
|Дефрель Грегуар
|Траоре Хамед
|56’
|Кирикеш Влад
|Тольян Джереми
|56’
|61’
|Бентанкур Родриго
|Рамос Артур
|Рожерио
|Кириакопулос Гиоргос
|76’
|Джуричич Филип
|Бога Жереми
|77’
|81’
|Куадрадо Хуан
|Кьеза Федерико
|81’
|МакКенни Уэстон
|Дибала Пауло
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|19
|Удары по воротам
|15
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|3
|Удары в створ
|7
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|10
|Фолы
|13
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|3
|Угловые
|5
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|0
|Офсайды
|2
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|65%
|Владение мячом
|35%
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|4
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|2
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Просто они точно на этой ветке тусуются🤣
Просто они точно на этой ветке тусуются🤣
Нырнул как в лучшие годы - его задели за грудь, он рухнул и показал, что ему сломали лицо. Потрясающая игра, хоть и актерская
Нырнул как в лучшие годы - его задели за грудь, он рухнул и показал, что ему сломали лицо. Потрясающая игра, хоть и актерская