В 77 Буффон Джанлуиджи Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пенальти отражено: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

З 19 Бонуччи Леонардо Фолов совершено: 1 Выносы: 4 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

З 13 Данило Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

З 4 де Лигт Матийс Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 6 Пасы: 31 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

З 12 Сандро Алекс Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 46 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

П 44 Кулусевски Деян Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 5 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

П 25 Рабьо Адриен Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 41 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

П 5 Рамос Артур Отборы: 3 Пасы: 32 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 62

Н 10 Дибала Пауло Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 5 Пасы: 30 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 81

П 22 Кьеза Федерико Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 81

Н 7 Роналду Криштиану Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 31 Пинсольо Карло

В 1 Щесны Войцех

З 28 Демирал Мерих

З 3 Кьеллини Джорджо

П 30 Бентанкур Родриго Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 28

П 16 Куадрадо Хуан Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 9

П 14 МакКенни Уэстон Фолов совершено: 2 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 9

П 8 Рэмзи Аарон

Н 33 Бернардески Федерико

Н 53 Коррея Фелиш