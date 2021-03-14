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5 : 0
завершен
сегодня, 17:00
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Стадион Кинг Пауэр
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Ихеаначо Келечи
ассистент Варди Джейми
|1:0
|39’
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Перес Айосе
ассистент Олбрайтон Марк
|2:0
|64’
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Ихеаначо Келечи
ассистент Варди Джейми
|3:0
|69’
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Ихеаначо Келечи
ассистент Ндиди Вилфрид
|4:0
|78’
|Ампаду Итан
|5:0(А)
|80’
|74’
|Брайан Кин
|88’
|Лундстрем Джон
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Олбрайтон Марк
|Перейра Рикарду
|46’
|63’
|Муссе Лис
|Берк Оливер
|79’
|Ндиайе Илиман
|Норвуд Оливер
|Лешабела Кханья
|Перес Айосе
|81’
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|19
|Удары по воротам
|1
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|10
|Удары в створ
|0
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|10
|Фолы
|9
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|9
|Угловые
|1
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|2
|Офсайды
|0
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|71%
|Владение мячом
|29%
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|0
|Cэйвы
|5
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|0
|Предупреждения
|2
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Посмотрим что сегодня наши пркажут против Тоттенхэма
Посмотрим что сегодня наши пркажут против Тоттенхэма
PS Лестер без проблем.....
PS Лестер без проблем.....
PS. А, вижу, Уайлдер уже ушел.
PS. А, вижу, Уайлдер уже ушел.