В 1 Шмейхель Каспер Пасы: 30 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

П 27 Кастань Тимоти Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

П 21 Перейра Рикарду Фолов совершено: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 45

З 4 Союнджу Чаглар Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Выносы: 4 Пасы: 94 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

З 3 Фофана Уэсли Фолов заработано: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 103 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 90

З 6 Эванс Джонни Ударов всего: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 112 Точность пасов: 106 Минут сыграно: 90

П 25 Ндиди Вилфрид Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 4 Перехваты: 2 Пасы: 100 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 90

П 8 Тилеманс Юри Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 5 Перехваты: 2 Пасы: 99 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

Н 9 Варди Джейми Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Голевые передачи: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

Н 14 Ихеаначо Келечи Ударов всего: 4 Ударов в створ: 4 Голов забито: 3 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Пасы: 41 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

П 17 Перес Айосе Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 81

Запасные игроки

В 12 Уорд Дэнни

З 18 Амарти Даниэль

З 46 Дэйли-Кэмпбелл Вонте

З 33 Томас Люк

З 28 Фукс Кристиан

П 38 Лешабела Кханья Всего навесов: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 9

П 24 Менди Нампалис

П 11 Олбрайтон Марк Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 45