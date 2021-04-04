В 26 Хендерсон Дин Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 11 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 95

З 29 Ван-Биссака Аарон Фолов совершено: 3 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 59 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 95

З 2 Линделеф Виктор Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 3 Пасы: 83 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 95

З 5 Магуайр Харри Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 6 Пасы: 62 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 95

З 23 Шоу Люк Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 55 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 95

П 6 Погба Поль Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 76 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 84

П 18 Фернандеш Бруну Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 95

П 17 Фред Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 81 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 95

П 11 Гринвуд Мэйсон Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 95

Н 7 Кавани Эдинсон Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 82

П 10 Рэшфорд Маркус Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 72

Запасные игроки

В 13 Грант Ли

В 1 Де Хеа Давид

З 38 Туанзебе Аксель

З 33 Уильямс Брендон

П 34 ван де Бек Донни Минут сыграно: 13

П 21 Джеймс Даниэл Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 23

П 39 МакТоминэй Скотт Фолов заработано: 1 Минут сыграно: 11

П 31 Матич Неманья