|
2 : 1
завершен
вчера, 21:30
|
Стадион Олд Траффорд
|13’
|0:1
|Уэлбек Дэнни
|
Рэшфорд Маркус
ассистент Фернандеш Бруну
|1:1
|62’
|
Гринвуд Мэйсон
ассистент Погба Поль
|2:1
|83’
|42’
|Гросс Паскаль
|Кавани Эдинсон
|63’
|66’
|Уайт Бен
|Гринвуд Мэйсон
|89’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|63’
|МакАлистер Алексис
|Троссард Леандро
|Джеймс Даниэл
|Рэшфорд Маркус
|72’
|ван де Бек Донни
|Кавани Эдинсон
|82’
|МакТоминэй Скотт
|Погба Поль
|84’
|87’
|Джаханбахш Алиреза
|Модер Якуб
|88’
|Зекири Энди
|Лаллана Адам
|
|15
|Удары по воротам
|5
|
|
|7
|Удары в створ
|3
|
|
|14
|Фолы
|7
|
|
|5
|Угловые
|6
|
|
|0
|Офсайды
|2
|
|
|57%
|Владение мячом
|43%
|
|
|2
|Cэйвы
|5
|
|
|2
|Предупреждения
|2
|