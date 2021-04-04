ГлавнаяВсе матчи
Матчи Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-04-04
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-14
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-21
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-28
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-19
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-30
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-21
2020-12-26
2020-12-27
2020-12-28
2020-12-29
2020-12-30
2021-01-01
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-04
2021-01-12
2021-01-13
2021-01-14
2021-01-16
2021-01-17
2021-01-18
2021-01-19
2021-01-20
2021-01-21
2021-01-23
2021-01-26
2021-01-27
2021-01-28
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-02
2021-02-03
2021-02-04
2021-02-06
2021-02-07
2021-02-08
2021-02-13
2021-02-14
2021-02-15
2021-02-17
2021-02-19
2021-02-20
2021-02-21
2021-02-22
2021-02-23
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-01
2021-03-02
2021-03-03
2021-03-04
2021-03-06
2021-03-07
2021-03-08
2021-03-10
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-15
2021-03-19
2021-03-20
2021-03-21
2021-04-03
2021-04-04
2021-04-05
2021-04-09
2021-04-10
2021-04-11
2021-04-12
2021-04-17
2021-04-24
2021-05-01
2021-05-08
2021-05-11
2021-05-12
2021-05-15
2021-05-23
Манчестер Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион
Саутгемптон - Бернли
Ньюкасл Юнайтед - Тоттенхэм
Астон Вилла - Фулхэм

Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед против Брайтон энд Хоув Альбион

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.693.945.53
Лига Ставок 1.68 3.95 5.20
Фонбет Live! 1.04 13.00 100.00
Pin-Up.ru 1.70 3.95 5.50
    Еще
     
    62' (1:1) Рэшфорд Маркус (10) (Фернандеш Бруну (18))
     
    63' Кавани Эдинсон (7)
     
    72' Рэшфорд Маркус (10) уходит с поля, Джеймс Даниэл (21) вышел на поле
     
    82' Кавани Эдинсон (7) уходит с поля, ван де Бек Донни (34) вышел на поле
     
    83' (2:1) Гринвуд Мэйсон (11) (Погба Поль (6))
     
    84' Погба Поль (6) уходит с поля, МакТоминэй Скотт (39) вышел на поле
     
    89' Гринвуд Мэйсон (11)
     
    13' (0:1) Уэлбек Дэнни (18)
     
    42' Гросс Паскаль (13)
     
    63' Троссард Леандро (11) уходит с поля, МакАлистер Алексис (10) вышел на поле
     
    66' Уайт Бен (3)
     
    87' Модер Якуб (15) уходит с поля, Джаханбахш Алиреза (16) вышел на поле
     
    88' Лаллана Адам (14) уходит с поля, Зекири Энди (29) вышел на поле
    Голы
    13’ 0:1 Уэлбек Дэнни
    Рэшфорд Маркус
    ассистент Фернандеш Бруну     		1:1 62’
    Гринвуд Мэйсон
    ассистент Погба Поль     		2:1 83’
    Наказания
    42’ Гросс Паскаль
    Кавани Эдинсон 63’
    66’ Уайт Бен
    Гринвуд Мэйсон 89’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    63’ МакАлистер Алексис Троссард Леандро
    Джеймс Даниэл Рэшфорд Маркус 72’
    ван де Бек Донни Кавани Эдинсон 82’
    МакТоминэй Скотт Погба Поль 84’
    87’ Джаханбахш Алиреза Модер Якуб
    88’ Зекири Энди Лаллана Адам
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 5
    		7 Удары в створ 3
    		14 Фолы 7
    		5 Угловые 6
    		0 Офсайды 2
    		57% Владение мячом 43%
    		2 Cэйвы 5
    		2 Предупреждения 2
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Smoke Buddah
    Smoke Buddah ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 11:56
    Самый прикол, что когда в РПЛ подобные ситуации возникают, то сразу кричат "Загавар! Газпром всё купил!" или даже снимаются с чемпионата)
    lobsterdam
    lobsterdam
    сегодня в 11:37
    воспитали улугбека на свою голову. Фред - уровень Шахтера, откуда его ЖМ достал, надо возвращать обратно. Погбу на трансфер.
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    сегодня в 07:49
    Магуайр фолил на Уэлбекке. Пенальти должен быть.
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    сегодня в 06:57
    Очень важная волевая победа на фоне осечек конкурентов. Игра была хороша, понравилось сочетание Фред-Погба в полузащите, Бруно был хорош как всегда. Только Кавани хоть и старался, но почти не угрожал воротам чаек и Сульшер сделал ключевое решение, заменив его и передвинув Гринвуда в центр нападения, откуда забив и принеся победу. Ну и минусов игра при навесах и стандартах, всегда валидол. Ну и решение выпустить Хендерсона вместо де Хеа удивило, тогда жду Давида против Гранады.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 03:16
    МЮ продолжает бороться.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Viduka (раскрыть)
    сегодня в 00:32, ред.
    Ну если он заявил свою цель в чем предъява?! Касаемо Пепа до него выигрывали в Англии, а вот за пределами голяк, вот по этому его и пригласили! на ЛЧ, а не на АПЛ!!!
    Viduka
    Viduka ответ Ice van Reed (раскрыть)
    сегодня в 00:21
    Выигрывать-то выигрывали, и даже в ЛЧ доходили аж до полуфинала, однако ни при Манчини, ни при Пеллегрини МС не выглядели так уверенно и мощно, как при Пепе. Сульшер же у руля МЮ уже два с половиной года. За этот период Ван Гал выиграл Кубок Англии и подарил миру гениального Лингарда, а Моуриньо - Кубок Лиги, Суперкубок Англии и Кубок УЕФА. Сульшер же пока с баранком.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Viduka (раскрыть)
    сегодня в 00:03
    Только вот Лысому физруку который только Барсой мог править, вБавариии он провалился, в Ман сити, не раз, его на ЛЧ приглашают, а он по чемпионатам, как буд-то до него не выигрывали))
    Viduka
    Viduka ответ Ice van Reed (раскрыть)
    вчера в 23:52
    Только вот чемпионский титул у МС, а не у норвежского рыбака, для которого, как он сам заявил, важен прогресс, а не трофеи.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 23:46, ред.
    И этой команде твоя проиграла по фактам! Закапывай себя дальше, ведь, если Ман. Сити сильноее, они убого проиграли, не в первый раз, Сульшеру, Пепа который любитель огорчать!
    fanliverpoolfan27
    fanliverpoolfan27
    вчера в 23:43
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      вчера в 23:40
      Ростов 2-3 Спартак, МЮ 2-1 Брайтон, итог 4-4 в в четвёртое апреля , четвёртого месяца!!!!
      dimagas2
      dimagas2
      вчера в 23:37, ред.
      МЮ как было на судьях та и осталось.Вродь и состав норм,а от кабинета никак.
      allemz
      allemz ответ Ice van Reed (раскрыть)
      вчера в 23:32
      Блин, ну хоть глаза выкалывай, эта команда не наиграла на второе место. Когда возникает риск назначения пенки в их ворота, их не ставят, даже с ВАРом тупо не ставят. В случае с пенками в ворота соперников, так Пеналдешу подгоняют дары. Игры нет, голы и судейские скандалы - пожалуйста. Пора устроить облаву на ФА, всех под суд, этих мошенников. Челси больше всех наверное по игре заслуживает 2-е место. Ок, с победой!)
      ВиталикManUtdRus
      ВиталикManUtdRus
      вчера в 23:32
      Победа на характере !
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
      вчера в 23:29
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
      вчера в 23:27
      С победой Красчные Дьяволы, GGMU!!!
      Evilhuman
      Evilhuman
      вчера в 23:27
      С победой Дьяволы, переломили, вырвали
      SpartakАдекват
      SpartakАдекват
      вчера в 23:25
      С победой болельщиков МЮ! Сумела-таки команда собраться в тайме втором!
      волгодон 2
      волгодон 2
      вчера в 23:21
      спасибо манкам,ТБ2,5 зашло)
      Evilhuman
      Evilhuman
      вчера в 23:17
      Гоооооол, 2-1
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      вчера в 23:16
      Красивая история банки!!!!
      allemz
      allemz ответ Viduka (раскрыть)
      вчера в 23:11, ред.
      До сих пор заряжает энергией весь Олд Траффорд))
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      вчера в 23:09
      Гринвуд исполнил встиле игрока Спартака, до этого схожий момент был,вот бы схожий итог!!!
      Viduka
      Viduka ответ allemz (раскрыть)
      вчера в 23:07
      Дело Уэбба живет:)
      allemz
      allemz
      вчера в 23:04, ред.
      Лол, даже с ВАРом пенку не поставили за контакт на Уэлбеке. Ничего нового)) Салах на Этихаде также упал и это пенка!
      Evilhuman
      Evilhuman
      вчера в 22:56
      Ох отыгрались, уже хорошо, но хотелось бы победы
      SpartakАдекват
      SpartakАдекват ответ Ice van Reed (раскрыть)
      вчера в 22:55
      Да. Маркус бережно отнёсся к своему голевому моменту!
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      вчера в 22:53
      Крнла критикуешь прелагают 101 Депутат!!!
      SpartakАдекват
      SpartakАдекват
      вчера в 22:52
      ГООООЛ! Сравняли счёт! 1:1!
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100