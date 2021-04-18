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Арсенал - Фулхэм
Манчестер Юнайтед - Бернли

Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал против Фулхэм

Арсенал Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон) 1:1 Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон) Фулхэм
Арсенал
1 : 1
завершен
18 апреля 2021, 15:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 264 - 126
Очков за игру в нац. чемп.: 1.4 - 0.8
Средний возраст: 24.5 - 24.9
Средний рост: 181.8 - 182.7
Легионеров: 8 - 7
Схемы: 4-2-3-1 - 4-4-2
Серия побед: 2 - 0
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Фулхэм
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 32 тур
Стадион Эмирейтс
Ставки на футбольные матчи
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    2
    68' Эль-Нени Мохамед (25) уходит с поля, Партей Томас (18) вышел на поле
    68' Бельерин Эктор (2) уходит с поля, Пепе Николя (19) вышел на поле
     
    70' Ляказетт Александр (9) уходит с поля, Нкетиа Эдвард (30) вышел на поле
     
    90+7' (1:1) Нкетиа Эдвард (30)
     
    50' Андерсен Йоаким (5)
     
    59' (0:1) Майя Джош (27)
     
    61' Рид Бобби (14)
     
    69' Лукман Адемола (19) уходит с поля, Рид Харрисон (21) вышел на поле
     
    77' Майя Джош (27) уходит с поля, Лофтус-Чик Рубен (15) вышел на поле
     
    84' Иван Кавалейру (17) уходит с поля, Брайан Джо (23) вышел на поле
     
    89' Ареоля Альфонс (1)
    Голы
    59’ 0:1(П) Майя Джош
    Нкетиа Эдвард 1:1 90+7’
    Наказания
    50’ Андерсен Йоаким
    61’ Рид Бобби
    89’ Ареоля Альфонс
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Партей Томас Эль-Нени Мохамед 68’
    Пепе Николя Бельерин Эктор 68’
    69’ Рид Харрисон Лукман Адемола
    Нкетиа Эдвард Ляказетт Александр 70’
    77’ Лофтус-Чик Рубен Майя Джош
    84’ Брайан Джо Иван Кавалейру
    Статистика
    		 18 Удары по воротам 3
    		5 Удары в створ 1
    		9 Фолы 11
    		11 Угловые 1
    		5 Офсайды 0
    		69% Владение мячом 31%
    		0 Cэйвы 4
    		0 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
    18 апреля в 22:48
    Привет, Костя. Хорошо или стабильно выигрывать (хотя бы брать свои очки, на 5-6 место "Арсенал" должен тянуть даже без сверхусилий), или уж слить Нольтету. А три сезона быть с ним на двенадцатом месте не так хорошо.
    Richard von Rammstein
    Richard von Rammstein ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
    18 апреля в 21:43
    Да честно сказать, я уже должен был отправляться, проходил медкомиссию у себя в городе и направили в гор больницу на доп. обследование к офтальмологам, там всё отменили (зрение реально не очень, надо оперироваться). Потом военник получил и пошел дальше в ВУЗ учиться.
    Richard von Rammstein
    Richard von Rammstein ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
    18 апреля в 21:24
    Пусть так, значит, интуиция у него развита
    dzvinka
    dzvinka
    18 апреля в 20:16
    команда стоящая на вылет, но все еще сохраняющая шансы остаться - самый сложный соперник в конце чемпионата, в АПЛ.
    Richard von Rammstein
    Richard von Rammstein ответ allemz (раскрыть)
    18 апреля в 20:01
    Да) я тут раньше под другими никами сидел, после того как удалил основу в конце 2019 года. Под другими никами троллил Князя и других фанатов Юве, но теперь мне это надоело, теперь и не скрываю, кто я)
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    18 апреля в 19:16
    Нольтета в своём репертуаре. Дно.
    allemz
    allemz ответ Richard von Rammstein (раскрыть)
    18 апреля в 19:09
    Да, знаю кто ты, Рагнар Лодброк)
    Привет)
    Richard von Rammstein
    Richard von Rammstein ответ allemz (раскрыть)
    18 апреля в 18:51
    Привет, Володя! Помню, мы раньше с тобой хорошо общались. Скорее всего, ты не узнаешь, кто я) но я могу сказать
    allemz
    allemz
    18 апреля в 18:15
    Настрадались, вырвав ничью, команда великомучеников
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus
    18 апреля в 17:52
    Великий комбэк ! за топ-10 вгрызаются арсенальцы
    aNOOBis
    aNOOBis
    18 апреля в 17:38
    Характер команда проявила. Спасибо за это.
    Но хотелось бы ещё и побольше реализации моментов. Фулхэм должны съедать с потрохами.(хотя Фулхэм сейчас как никогда против)
    zdeniss
    zdeniss
    18 апреля в 17:33
    Спасение голкипера Райана! благодаря его активным действиям был забит единственный не отмененный гол Арсенала. Фулхэм всю игру плыл по течению и своим единственным шансом воспользовался сполна. З.Ы. Никогда не видел Лено в атаке.
    1_DEIVID
    1_DEIVID
    18 апреля в 17:31
    Слава героям, чудом вырвавшим ничью у самого Фулхэма.
    mphuZ
    mphuZ
    18 апреля в 17:31
    Очень медленно играем. С такими скоростями в ЛЧ не пробиться.
    А что с нами будут делать в Суперлиге - вообще страшно представить))
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    18 апреля в 17:29
    Это лютейший зашквар
    aNOOBis
    aNOOBis
    18 апреля в 17:28, ред.
    3 отменных гола - это, конечно, сильно

    ...а, всё-таки засчитали
    Little Caprice
    Little Caprice
    18 апреля в 17:15
    Уже можно ржать или подождать 5 минут?
    zdeniss
    zdeniss
    18 апреля в 16:18
    Игра смотрится, Бельерин божит - что ни пас, то шедевр))). Обидно с голом получилось, Себальос мало забивает, но старается много, по совокупности игр уже пора. Может еще срастется...
    волгодон 2
    волгодон 2
    18 апреля в 15:54
    Хотелось бы увидеть победу Арсенала,но с меркантильным условием,что обе забьют)
    1bear
    1bear
    18 апреля в 15:11
    верю,что Фулхэм не проиграет !
    mphuZ
    mphuZ
    18 апреля в 13:07
    Должен быть простой матч. Нужно выносить Фулхэм!
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