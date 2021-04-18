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1 : 1
завершен
18 апреля 2021, 15:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 264 - 126
Очков за игру в нац. чемп.: 1.4 - 0.8
Средний возраст: 24.5 - 24.9
Средний рост: 181.8 - 182.7
Легионеров: 8 - 7
Схемы: 4-2-3-1 - 4-4-2
Серия побед: 2 - 0
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Стадион Эмирейтс
|59’
|0:1(П)
|Майя Джош
|Нкетиа Эдвард
|1:1
|90+7’
|50’
|Андерсен Йоаким
|61’
|Рид Бобби
|89’
|Ареоля Альфонс
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Партей Томас
|Эль-Нени Мохамед
|68’
|Пепе Николя
|Бельерин Эктор
|68’
|69’
|Рид Харрисон
|Лукман Адемола
|Нкетиа Эдвард
|Ляказетт Александр
|70’
|77’
|Лофтус-Чик Рубен
|Майя Джош
|84’
|Брайан Джо
|Иван Кавалейру
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|18
|Удары по воротам
|3
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|5
|Удары в створ
|1
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|9
|Фолы
|11
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|11
|Угловые
|1
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|5
|Офсайды
|0
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|69%
|Владение мячом
|31%
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|0
|Cэйвы
|4
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|0
|Предупреждения
|3
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Привет)
Привет)
Но хотелось бы ещё и побольше реализации моментов. Фулхэм должны съедать с потрохами.(хотя Фулхэм сейчас как никогда против)
Но хотелось бы ещё и побольше реализации моментов. Фулхэм должны съедать с потрохами.(хотя Фулхэм сейчас как никогда против)
А что с нами будут делать в Суперлиге - вообще страшно представить))
А что с нами будут делать в Суперлиге - вообще страшно представить))
...а, всё-таки засчитали
...а, всё-таки засчитали