В 33 Райан Мэти Голов пропущено: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

З 2 Бельерин Эктор Ударов всего: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 68

З 6 Габриэль Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

З 16 Холдинг Роб Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 4 Пасы: 91 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 90

З 34 Джака Гранит Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 103 Точность пасов: 97 Минут сыграно: 90

П 7 Сака Бакайо Ударов всего: 2 Офсайды: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

П 8 Себальос Даниэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 9 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

П 32 Смит-Роу Эмиль Ударов всего: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

П 25 Эль-Нени Мохамед Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Перехваты: 2 Пасы: 50 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 68

Н 9 Ляказетт Александр Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 70

П 35 Мартинелли Габриэл Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Офсайды: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 3 Пасы: 23 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Лено Бернд

З 22 Мари Пабло

З 17 Соареш Седрик

З 21 Чемберс Калум

П 18 Партей Томас Отборы: 3 Всего навесов: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 22

Н 12 Виллиан

Н 24 Нельсон Рейсс

Н 30 Нкетиа Эдвард Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 20