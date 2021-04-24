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Ливерпуль - Ньюкасл Юнайтед
Вест Хэм - Челси
Шеффилд Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион

Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль против Ньюкасл Юнайтед

Ливерпуль Логотип футбольный клуб Ливерпуль 1:1 Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн) Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль
1 : 1
завершен
24 апреля 2021, 14:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 695 - 113.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 1.1
Средний возраст: 26.8 - 28
Средний рост: 179.8 - 181.5
Легионеров: 10 - 7
Схемы: 4-4-2 - 5-3-2
Серия побед: 0 - 2
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Ньюкасл Юнайтед
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 33 тур
Стадион Энфилд Роуд
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    3' (1:0) Салах Мохамед (11)
     
    9' Кабак Озан (19)
     
    58' Жота Диого (20) уходит с поля, Милнер Джеймс (7) вышел на поле
     
    77' Алькантара Тьяго (6) уходит с поля, Джонс Кертис (17) вышел на поле
     
    89' Фабиньо (3)
     
    16' Фернандес Федерико (18)
     
    60' Жоэлинтон (9) уходит с поля, Уилсон Каллум (13) вышел на поле
     
    64' Кларк Киран (2) уходит с поля, Уиллок Джозеф (28) вышел на поле
     
    85' Альмирон Мигель (24) уходит с поля, Гейл Дуайт (12) вышел на поле
     
    90+6' (1:1) Уиллок Джозеф (28) (Гейл Дуайт (12))
    Голы
    Салах Мохамед 1:0 3’
    90+6’ 1:1 Уиллок Джозеф
    ассистент Гейл Дуайт
    Наказания
    Кабак Озан 9’
    16’ Фернандес Федерико
    Фабиньо 89’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Милнер Джеймс Жота Диого 58’
    60’ Уилсон Каллум Жоэлинтон
    64’ Уиллок Джозеф Кларк Киран
    Джонс Кертис Алькантара Тьяго 77’
    85’ Гейл Дуайт Альмирон Мигель
    Статистика
    		 22 Удары по воротам 7
    		9 Удары в створ 4
    		9 Фолы 7
    		6 Угловые 3
    		1 Офсайды 4
    		68% Владение мячом 32%
    		3 Cэйвы 8
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    burlone
    burlone
    25 апреля в 08:14
    Ещё один мой прогноз в точку. Конечно Ньюкасл на победу наиграл, но я знал, что судья спасёт "чемпиона"
    Agamaga........
    Agamaga........
    24 апреля в 23:36
    Мотиватор Клопп больше не может мотивировать команду, и просмотр фильма "Рокки" уже не помогает.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    24 апреля в 22:42
    Ого, может Юргену мячики пинать пойти?
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Kosmos58 (раскрыть)
    24 апреля в 22:41
    Нет игроков....
    311
    311
    24 апреля в 21:44
    Клоппаут не за горами!)
    Изгой
    Изгой
    24 апреля в 19:48
    Оставшись без ЕК Ливерпуль и Тотенхэм будут снова проситься в суперлигу, но на месте Переса я бы их не брал, ведь предавший однажды предаст и дважды.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    24 апреля в 19:44
    Бедный, бедный Ливерпуль....Сезон без трофеев для подопечных Клоппа.
    Kosmos58
    Kosmos58
    24 апреля в 18:09
    Потеря 4-х очков в двух последних матчах в доп. время ... Не везёт ...
    ermak6848
    ermak6848
    24 апреля в 17:48
    сдохли и не дотянули 5 минут..- Слабоки
    dzvinka
    dzvinka
    24 апреля в 17:37
    ну как то даже не удивлен, ну не хотят парни в ЛЧ, зачем их мучать то?!))
    Elliada
    Elliada
    24 апреля в 17:14
    Конец Ливерпулю. Следующий сезон без ЛЧ. Все толковые игроки разбегутся.
    Ливерпуль стал середняком
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    24 апреля в 17:11
    Вилков и здесь поработал !
    Bom Bom
    Bom Bom
    24 апреля в 16:49
    Красным повезло еще, что счет не 1:2)
    Эдмон
    Эдмон
    24 апреля в 16:48
    так и знал что ньюкасл забьет
    Гриша Гриша
    Гриша Гриша
    24 апреля в 16:44
    У ливерных и других зато отмазка теперь железная есть от чего нет результата.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    24 апреля в 16:38
    Мане с Салахом должны сесть на скамейку из за своей бестолковости
    Klaus-S
    Klaus-S
    24 апреля в 16:35
    Пора владельцу Ливерпуля брать биту и выходить на клубную парковку.
    Разхерачить несколько крутых тачек и сразу мозги кое у кого станут на место.
    Проблема не в обороне. Что можно требовать от Кабака? Его уровень таков.
    А вот Салах и Мане охренели вкрай.
    В любом случае Ливерпуль не заслуживает попасть в ЛЧ.
    Брулин
    Брулин
    24 апреля в 16:33
    Удержали очко против Ньюкасла по сути счёт должен быть 1-2, но судья их пожалел, не гоже Чемпиону проигрывать в родных стенах.
    aNOOBis
    aNOOBis
    24 апреля в 16:32
    Сначала хотел, смеху ради, написать: "Надеюсь Уиллок"
    Потом глядь, и правда он. Аж стыдно стало, что в нём усомнился :-D
    DVL
    DVL
    24 апреля в 16:31
    Столько моментов без реализации, будто 3-0 ведут. Позорище. Пусть Вест Хэм или Челси играют в ЛЧ в следующем сезоне. Такой Ливерпуль не заслужил место в ЛЧ.
    nikot
    nikot
    24 апреля в 16:31
    Не прет Ливеру!
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    24 апреля в 16:31
    И4иоты.
    shlifen
    shlifen
    24 апреля в 16:31
    Если первый раз Ливеру ещё повезло что мяч отскочил в руку... То второй это уже 100%... Я ржу с Кабака... Ещё до перехода считал что он "защитник без сильных сторон" - и вот за него просили 30 млн?? Помоему даже Рис Уильямс и то играл лучше в обороне... =)))))))) Кабак просто держит пустые зоны, не успевает ни в рывке ни на дистанции, стабильно проигрывает воздух, проигрывает 1-в-1, теряет своего игрока... Вообщем явно видно - топ защитник. Если Ливер его не обязан выкупать - им нужно срочно "паковать его в Шальке" - во второй Бундеслиге он будет как раз на уровне... =)
    Ну а нападение Ливера, это тоже цирк, забить гол на 4-й минуте, создать моментов на 4-5 голов, и забить 0... Клоппу пришло время летом распродавать "сытых" и покупать "голодных"... =))
    aNOOBis
    aNOOBis
    24 апреля в 16:31
    Уиллок дорожает
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    24 апреля в 16:29
    стадо баранов, доигрались....
    allemz
    allemz
    24 апреля в 16:28
    Ливер не хочет в ЛЧ играть, молотки с ирисками поактивнее будут
    Klaus-S
    Klaus-S
    24 апреля в 16:24
    Господи... Какие же они 56ы..
    волгодон 2
    волгодон 2
    24 апреля в 16:24
    ..непечатное слово,короче
    волгодон 2
    волгодон 2
    24 апреля в 16:20
    допрыгались
    наказал Ньюкасл
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    24 апреля в 16:01
    Ньюкасл, нужен гол, а лучше два
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