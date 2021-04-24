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1 : 1
завершен
24 апреля 2021, 14:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 695 - 113.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 1.1
Средний возраст: 26.8 - 28
Средний рост: 179.8 - 181.5
Легионеров: 10 - 7
Схемы: 4-4-2 - 5-3-2
Серия побед: 0 - 2
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Стадион Энфилд Роуд
|Салах Мохамед
|1:0
|3’
|90+6’
|1:1
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Уиллок Джозеф
ассистент Гейл Дуайт
|Кабак Озан
|9’
|16’
|Фернандес Федерико
|Фабиньо
|89’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Милнер Джеймс
|Жота Диого
|58’
|60’
|Уилсон Каллум
|Жоэлинтон
|64’
|Уиллок Джозеф
|Кларк Киран
|Джонс Кертис
|Алькантара Тьяго
|77’
|85’
|Гейл Дуайт
|Альмирон Мигель
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|22
|Удары по воротам
|7
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|9
|Удары в створ
|4
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|9
|Фолы
|7
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|6
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|4
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|68%
|Владение мячом
|32%
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|3
|Cэйвы
|8
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|2
|Предупреждения
|1
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Ливерпуль стал середняком
Ливерпуль стал середняком
Разхерачить несколько крутых тачек и сразу мозги кое у кого станут на место.
Проблема не в обороне. Что можно требовать от Кабака? Его уровень таков.
А вот Салах и Мане охренели вкрай.
В любом случае Ливерпуль не заслуживает попасть в ЛЧ.
Разхерачить несколько крутых тачек и сразу мозги кое у кого станут на место.
Проблема не в обороне. Что можно требовать от Кабака? Его уровень таков.
А вот Салах и Мане охренели вкрай.
В любом случае Ливерпуль не заслуживает попасть в ЛЧ.
Потом глядь, и правда он. Аж стыдно стало, что в нём усомнился :-D
Потом глядь, и правда он. Аж стыдно стало, что в нём усомнился :-D
Ну а нападение Ливера, это тоже цирк, забить гол на 4-й минуте, создать моментов на 4-5 голов, и забить 0... Клоппу пришло время летом распродавать "сытых" и покупать "голодных"... =))
Ну а нападение Ливера, это тоже цирк, забить гол на 4-й минуте, создать моментов на 4-5 голов, и забить 0... Клоппу пришло время летом распродавать "сытых" и покупать "голодных"... =))
наказал Ньюкасл
наказал Ньюкасл