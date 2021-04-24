В 1 Алиссон Голов пропущено: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Спасений: 3 Пасы: 31 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

З 66 Александер-Арнольд Трент Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 85 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

З 19 Кабак Озан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 5 Перехваты: 2 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 77 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 90

З 26 Робертсон Эндрю Ударов всего: 1 Отборы: 5 Блоки: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 92 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 90

П 6 Алькантара Тьяго Фолов заработано: 1 Отборы: 5 Выносы: 1 Пасы: 100 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 77

П 5 Вейналдум Джорджиньо Фолов заработано: 1 Перехваты: 3 Пасы: 97 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 90

З 3 Фабиньо Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 82 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 90

Н 20 Жота Диого Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 58

П 10 Мане Садио Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

П 11 Салах Мохамед Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 41 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

Н 9 Фирмино Роберто Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Отборы: 2 Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 13 Адриан

З 46 Уилльямс Рис

З 76 Уильямс Неко

З 21 Цимикас Константинос

П 17 Джонс Кертис Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 13

П 8 Кейта Наби

П 7 Милнер Джеймс Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 32

П 15 Окслейд-Чемберлен Алекс