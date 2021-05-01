В 1 Ареоля Альфонс Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 95

З 16 Адарабиойо Тосин Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Выносы: 3 Пасы: 57 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 95

З 34 Айна Ола Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 95

З 5 Андерсен Йоаким Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 95

З 33 Робинсон Энтони Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 95

П 29 Замбо Ангисса Андре-Франк Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Пасы: 71 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 95

П 18 Лемина Марио Отборы: 5 Выносы: 2 Пасы: 54 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 78

П 14 Рид Бобби Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 95

П 17 Иван Кавалейру Фолов заработано: 2 Всего навесов: 3 Выносы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 78

П 19 Лукман Адемола Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 10 Точные навесы: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 95

Н 27 Майя Джош Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 81

Запасные игроки

В 12 Родак Марек

З 23 Брайан Джо

З 3 Гектор Майкл

З 4 Одои Деннис

З 13 Рим Тим

З 2 Тете Кенни

П 48 Карвальо Фабио Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 17

П 25 Онома Джошуа Отборы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 17