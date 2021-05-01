|
2 : 0
завершен
01 мая 2021, 19:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 420.5 - 126
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 0.8
Средний возраст: 25.1 - 24.9
Средний рост: 182.9 - 182.7
Легионеров: 8 - 7
Схемы: 3-4-2-1 - 4-2-3-1
|
Стадион Стэмфорд Бридж
|
Хаверц Кай
ассистент Маунт Мэйсон
|1:0
|10’
|
Хаверц Кай
ассистент Вернер Тимо
|2:0
|49’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Канте Нголо
|Зиеш Хаким
|66’
|Абрахам Тэмми
|Маунт Мэйсон
|76’
|78’
|Онома Джошуа
|Иван Кавалейру
|78’
|Карвальо Фабио
|Рид Бобби
|Алонсо Маркос
|Чилуэлл Бенжамин
|81’
|81’
|Митрович Александар
|Майя Джош
|
|5
|Удары по воротам
|10
|
|
|4
|Удары в створ
|3
|
|
|15
|Фолы
|8
|
|
|1
|Угловые
|8
|
|
|7
|Офсайды
|1
|
|
|48%
|Владение мячом
|52%
|
|
|3
|Cэйвы
|2
|
|
|1
|Предупреждения
|1
|
Дальше будет жара:Реал,Ситюки,Лестер 2 раза ,Арсенал и АВ.
Дальше будет жара:Реал,Ситюки,Лестер 2 раза ,Арсенал и АВ.
Удачи им и нам конечно)
Удачи им и нам конечно)
Ждем ответку с Реалом..
Ждем ответку с Реалом..
Первый гол пропустил, не увидел. Второй шикарен.
Тухель дает всем играть. И Канте вышел. Челси сегодня вряд ли упустит победу. Хаверц игрок матча однозначно, не только из-за забитых голов. Молодец.
Дальше у Челси пойдут только очень сложные матчи. Реал, МС, Лестер, и снова Лестер если не ошибаюсь и АВ. И конечно же финал ЛЧ))
Удачи синим, особенно молодежи!
Первый гол пропустил, не увидел. Второй шикарен.
Тухель дает всем играть. И Канте вышел. Челси сегодня вряд ли упустит победу. Хаверц игрок матча однозначно, не только из-за забитых голов. Молодец.
Дальше у Челси пойдут только очень сложные матчи. Реал, МС, Лестер, и снова Лестер если не ошибаюсь и АВ. И конечно же финал ЛЧ))
Удачи синим, особенно молодежи!
Всем доброго вечера!!
Всем доброго вечера!!