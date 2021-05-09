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Арсенал - Вест Бромвич
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Вест Хэм - Эвертон

Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал против Вест Бромвич

Арсенал Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон) 3:1 Логотип футбольный клуб Вест Бромвич Вест Бромвич
Арсенал
3 : 1
завершен
09 мая 2021, 21:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 263 - 62.8
Очков за игру в нац. чемп.: 1.5 - 0.7
Средний возраст: 24.5 - 26.8
Легионеров: 7 - 4
Схемы: 4-2-3-1 - 4-4-1-1
Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 35 тур
Стадион Эмирейтс
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.494.607.33
BetBoom 1.51 4.47 6.86
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    29' (1:0) Смит-Роу Эмиль (32) (Сака Бакайо (7))
     
    35' (2:0) Пепе Николя (19) (Чемберс Калум (21))
     
    60' Мартинелли Габриэл (35) уходит с поля, Ляказетт Александр (9) вышел на поле
     
    63' Смит-Роу Эмиль (32) уходит с поля, Тирни Киран (3) вышел на поле
     
    70' Себальос Даниэль (8)
     
    76' Себальос Даниэль (8) уходит с поля, Партей Томас (18) вышел на поле
     
    90' (3:1) Виллиан (12)
     
    56' Дианье Мбайе (17) уходит с поля, Робсон-Кану Хол (4) вышел на поле
     
    61' Робсон-Кану Хол (4)
     
    67' (2:1) Перейра Матеус (12) (Таунсенд Конор (14))
     
    68' Робинсон Каллум (7) уходит с поля, Дианьяна Грэди (11) вышел на поле
     
    76' Галлахер Конор (18)
    Голы
    Смит-Роу Эмиль
    ассистент Сака Бакайо     		1:0 29’
    Пепе Николя
    ассистент Чемберс Калум     		2:0 35’
    67’ 2:1 Перейра Матеус
    ассистент Таунсенд Конор
    Виллиан 3:1 90’
    Наказания
    61’ Робсон-Кану Хол
    Себальос Даниэль 70’
    76’ Галлахер Конор
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    56’ Робсон-Кану Хол Дианье Мбайе
    Ляказетт Александр Мартинелли Габриэл 60’
    Тирни Киран Смит-Роу Эмиль 63’
    68’ Дианьяна Грэди Робинсон Каллум
    Партей Томас Себальос Даниэль 76’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 9
    		6 Удары в створ 1
    		3 Фолы 6
    		6 Угловые 5
    		1 Офсайды 1
    		67% Владение мячом 33%
    		0 Cэйвы 4
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Александр Апалько
    Александр Апалько
    10 мая в 08:39
    Я думаю, нужно Артете дать ещё поработать.
    ФАНАТ_number one
    ФАНАТ_number one
    09 мая в 23:58
    таким счетом надо было обыграть субмарину, а это никому на х.. не нужная победа.
    vastudio
    vastudio
    09 мая в 23:21
    Фигасе!!!!
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ aNOOBis (раскрыть)
    09 мая в 23:16
    А что еще делать? Все эксперты предсказывают, что он останется на следующий сезон.
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    09 мая в 23:07
    Ты злой :-D
    Bom Bom
    Bom Bom
    09 мая в 23:05
    Это еще со времен Венгера традиция - собирать победы после того, как все трофеи проиграны
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    09 мая в 23:04
    Сегодня я горд. Я предупреждал, что заранее вылетевший соперник будет самый опасный, потому что он захочет хлопнуть дверью.

    И я не ошибался, игра по накалу была уровня полуфинала ЛЧ, и именно в этот момент проявился гений нашего Нольтеты, другой мог бы сплоховать.

    Как он смог так настроить игроков, чтобы они преодолели катившиеся одна за другой волны атак разъяренных дроздов, я не знаю, как он работал с Пепе на тренировках, чтобы тот положил мяч точно в угол?

    Это 100% тренерская победа. Браво, Маэстро!
    aNOOBis
    aNOOBis
    09 мая в 22:47
    Супер секретный розыгрыш штрафного и Виллиан приносит пользу
    aNOOBis
    aNOOBis
    09 мая в 22:45
    Прижали дрозды Арсенал как школьников
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    09 мая в 22:25
    По скольку в воротах не Мэтт Райан в сухую сыграть не получится ;-)
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ 1_DEIVID (раскрыть)
    09 мая в 21:51
    Это они празднуют, что год можно не париться в ЕК наконец-то.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    09 мая в 21:48
    Трехлетний контракт этому господину...
    1_DEIVID
    1_DEIVID
    09 мая в 21:39
    Арсенал уверенно по счёты выигрывает в первом тайме. Да ну на....
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    09 мая в 21:36
    Полная реабилитация. Тотальный класс моего Нольтеты!
    MU-Forever73
    MU-Forever73
    09 мая в 21:33
    итог 1-2 ))
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    09 мая в 21:31
    Блестяще!
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    09 мая в 21:03
    Сейчас мой Нольтета по полной реабилитируется в игре с заранее вылетевшим ВБА и докажет, что он топ-тренер!
    MU-Forever73
    MU-Forever73
    09 мая в 06:25
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