В 1 Лено Бернд Голов пропущено: 1 Выносы: 3 Пасы: 21 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 96

З 6 Габриэль Фолов заработано: 2 Выносы: 5 Пасы: 74 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 96

З 16 Холдинг Роб Фолов совершено: 1 Блоки: 3 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 50 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 96

З 21 Чемберс Калум Ударов всего: 3 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 62 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 96

З 7 Сака Бакайо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 96

П 8 Себальос Даниэль Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 76

П 32 Смит-Роу Эмиль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 63

П 25 Эль-Нени Мохамед Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 70 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 96

П 12 Виллиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 96

Н 35 Мартинелли Габриэл Ударов всего: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 60

П 19 Пепе Николя Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 96

Запасные игроки

В 13 Рунарссон Рунар

З 2 Бельерин Эктор

З 17 Соареш Седрик

З 3 Тирни Киран Отборы: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 14 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 33

П 18 Партей Томас Перехваты: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 20

П 11 Эдегор Мартин

Н 9 Ляказетт Александр Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 36

Н 30 Нкетиа Эдвард