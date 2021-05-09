|Арсенал
|3:1
|Вест Бромвич
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3 : 1
завершен
09 мая 2021, 21:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 263 - 62.8
Очков за игру в нац. чемп.: 1.5 - 0.7
Средний возраст: 24.5 - 26.8
Легионеров: 7 - 4
Схемы: 4-2-3-1 - 4-4-1-1
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Стадион Эмирейтс
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Смит-Роу Эмиль
ассистент Сака Бакайо
|1:0
|29’
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Пепе Николя
ассистент Чемберс Калум
|2:0
|35’
|67’
|2:1
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Перейра Матеус
ассистент Таунсенд Конор
|Виллиан
|3:1
|90’
|61’
|Робсон-Кану Хол
|Себальос Даниэль
|70’
|76’
|Галлахер Конор
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|56’
|Робсон-Кану Хол
|Дианье Мбайе
|Ляказетт Александр
|Мартинелли Габриэл
|60’
|Тирни Киран
|Смит-Роу Эмиль
|63’
|68’
|Дианьяна Грэди
|Робинсон Каллум
|Партей Томас
|Себальос Даниэль
|76’
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|12
|Удары по воротам
|9
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|6
|Удары в створ
|1
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|3
|Фолы
|6
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|6
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|1
|
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|67%
|Владение мячом
|33%
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|0
|Cэйвы
|4
|
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|1
|Предупреждения
|2
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И я не ошибался, игра по накалу была уровня полуфинала ЛЧ, и именно в этот момент проявился гений нашего Нольтеты, другой мог бы сплоховать.
Как он смог так настроить игроков, чтобы они преодолели катившиеся одна за другой волны атак разъяренных дроздов, я не знаю, как он работал с Пепе на тренировках, чтобы тот положил мяч точно в угол?
Это 100% тренерская победа. Браво, Маэстро!
И я не ошибался, игра по накалу была уровня полуфинала ЛЧ, и именно в этот момент проявился гений нашего Нольтеты, другой мог бы сплоховать.
Как он смог так настроить игроков, чтобы они преодолели катившиеся одна за другой волны атак разъяренных дроздов, я не знаю, как он работал с Пепе на тренировках, чтобы тот положил мяч точно в угол?
Это 100% тренерская победа. Браво, Маэстро!