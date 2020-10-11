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2 : 1
завершен
11 октября 2020, 19:00
воскресенье
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Стадион Уэмбли
|16’
|0:1(П)
|Лукаку Ромелу
|Рэшфорд Маркус
|1:1(П)
|39’
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Маунт Мэйсон
ассистент Триппьер Киран
|2:1
|65’
|Райс Деклан
|32’
|38’
|Менье Тома
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Филлипс Кельвин
|Хендерсон Джордан
|65’
|Кейн Харри
|Калверт-Льюин Доминик
|65’
|73’
|Вершаерен Яри
|Де Брюйне Кевин
|Джеймс Рис
|Александер-Арнольд Трент
|79’
|83’
|Доку Жереми
|Карраско Янник
|Санчо Джейдон
|Маунт Мэйсон
|89’
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|9
|Удары по воротам
|11
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|3
|Удары в створ
|2
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|4
|Фолы
|5
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|7
|Угловые
|5
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|2
|Офсайды
|5
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|46%
|Владение мячом
|54%
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|1
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|1
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Поздравляю!!!
Поздравляю!!!
Ну ничего, в ворота англичан я это приветствую)
Ну ничего, в ворота англичан я это приветствую)