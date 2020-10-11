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Польша - Италия
Исландия - Дания
Франция - Португалия
Северная Ирландия - Австрия
Израиль - Чехия
Шотландия - Словакия
Сербия - Венгрия

Текстовая онлайн трансляция матча Англия против Бельгия

Англия Логотип футбольный клуб Англия 2:1 Логотип футбольный клуб Бельгия Бельгия
Англия
Бельгия
2 : 1
завершен
11 октября 2020, 19:00
воскресенье
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Лига Наций 2020/2021, 3 тур
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    Голы
    16’ 0:1(П) Лукаку Ромелу
    Рэшфорд Маркус 1:1(П) 39’
    Маунт Мэйсон
    ассистент Триппьер Киран     		2:1 65’
    Наказания
    Райс Деклан 32’
    38’ Менье Тома
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Филлипс Кельвин Хендерсон Джордан 65’
    Кейн Харри Калверт-Льюин Доминик 65’
    73’ Вершаерен Яри Де Брюйне Кевин
    Джеймс Рис Александер-Арнольд Трент 79’
    83’ Доку Жереми Карраско Янник
    Санчо Джейдон Маунт Мэйсон 89’
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 11
    		3 Удары в створ 2
    		4 Фолы 5
    		7 Угловые 5
    		2 Офсайды 5
    		46% Владение мячом 54%
    		1 Cэйвы 1
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    DXTK
    DXTK
    12 октября в 09:12, ред.
    АПл теперь лига дайвингистов, игрок ливера нырнул, а игрок мю забивает с точки,...... ах-аха-ах даже за сборную. А они что-то другое умеют?..... А так сборную Англию с победой.
    ermak6848
    ermak6848
    12 октября в 08:19
    Как бы там не было , но Победа - есть Победа.
    Поздравляю!!!
    cska vperiod
    cska vperiod
    12 октября в 05:21
    Повезло англичанам.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    12 октября в 00:31
    ЛОЛ, Фанаты Юнайтед лучше бы следили, как их любимец Бруно падал от каждого дуновения ветра в матче с Францией, а пенальти Хендо помог забить вашему же Рэшфорду, и как показал этот матч с игры он забить все равно не может)))
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    11 октября в 22:46
    У Бельгии не основной состав, так получается?
    протон1
    протон1
    11 октября в 21:39
    дорогого стоит обыграть бельгию
    lobsterdam
    lobsterdam
    11 октября в 21:09
    Хендерсон - штатный скаузерский ныряльщик. Ну а судья, конечно, как всегда не усмотрел симуляции...
    football is a great game
    football is a great game
    11 октября в 21:06
    Не справедливо,не наиграли англичане на победу.
    VAN ARM
    VAN ARM
    11 октября в 20:57
    победили но не заслужили)))
    Foxes
    Foxes
    11 октября в 20:56
    Англичан с победой!
    Брулин
    Брулин
    11 октября в 19:45
    Как же уныло без зрителей...
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus
    11 октября в 19:40
    кривоногий хендерсон исполнил по-ливерпульски )))
    Ravshan878
    Ravshan878
    11 октября в 19:29
    Лукаку бизон. 🐃.) Из племи Отцёолла.
    Угадайте кто
    Угадайте кто
    11 октября в 19:21
    Интерист Лукака, как всегда с пеночки. Аха-ха)
    Ну ничего, в ворота англичан я это приветствую)
    VeniaminS
    VeniaminS
    11 октября в 18:57
    VeniaminS
    VeniaminS
    11 октября в 18:57
    гости
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    11 октября в 15:07
    ВЕРЮ В СИЛУ БЕЛЬГИЙЦЕВ!!!!БЕЛЬГИЙЦЫ ЗАБИЛИ ЗА 2-е ИГРЫ 7 голов а АНГЛИЧАНЕ ВСЕГО 1!!!ЕСТЬ РАЗНИЦА!!??
    Ravshan878
    Ravshan878
    11 октября в 13:32
    Черчилль и Англия.🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿.
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