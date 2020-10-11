В 12 Миньоле Симон Голов пропущено: 2 Спасений: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 93

З 2 Алдервейрелд Тоби Ударов всего: 1 Отборы: 5 Выносы: 1 Пасы: 112 Точность пасов: 97 Минут сыграно: 93

З 4 Бойата Дедрик Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 84 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 93

З 3 Денайе Джейсон Отборы: 1 Пасы: 94 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 93

П 21 Кастань Тимоти Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 57 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 93

П 15 Менье Тома Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 93

П 6 Витсель Аксель Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 2 Пасы: 45 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 93

П 7 Де Брюйне Кевин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 73

П 11 Карраско Янник Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 4 Выносы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 83

П 8 Тилеманс Юри Пасы: 61 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 93

Н 9 Лукаку Ромелу Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пенальти забито: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 93

Запасные игроки

В 13 Камински Томас

В 1 Руф Дави

З 22 Мехеле Брандон

П 14 Ванакен Ханс

П 18 Вершаерен Яри Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 20

П 16 Дендонкер Леандер

П 5 Кайембе Йорис

Н 23 Батшуайи Миши

Н 20 Бентеке Кристиан

Н 19 Доку Жереми Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 10

Н 17 Ориги Дивок