|Лестер Сити
|3:0
|Заря
|
3 : 0
завершен
вчера, 22:00
|
Стадион Кинг Пауэр
|
Мэддисон Джеймс
ассистент Ихеаначо Келечи
|1:0
|29’
|
Барнс Харви
ассистент Ихеаначо Келечи
|2:0
|45’
|Ихеаначо Келечи
|3:0
|67’
|Тилеманс Юри
|12’
|27’
|Кабаев Владислав
|77’
|Вернидуб Виталий
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Юндер Дженгиз
|Мэддисон Джеймс
|65’
|65’
|Перович Михайло
|Кабаев Владислав
|65’
|Гладкий Александр
|Лунев Максим
|Перес Айосе
|Тилеманс Юри
|71’
|Чудхури Хамза
|Ихеаначо Келечи
|71’
|76’
|Андрейс Циганикс
|Хомченовский Дмитрий
|76’
|Руфат Агрон
|Фаворов Денис
|Морган Уэс
|Эванс Джонни
|82’
|Джастин Джеймс
|Кастань Тимоти
|82’
|85’
|Гринь Сергей
|Кочергин Владислав
|
|18
|Удары по воротам
|7
|
|
|5
|Удары в створ
|2
|
|
|8
|Фолы
|9
|
|
|6
|Угловые
|2
|
|
|1
|Офсайды
|1
|
|
|45%
|Владение мячом
|55%
|
|
|2
|Cэйвы
|2
|
|
|1
|Предупреждения
|2
|
Разгромная победа Лестера!
Разгромная победа Лестера!
Сколько детских ошибок, сколько брака в передачах. А какие нелепые голы напропускали. Жесть, тушите свет! Аж блевануть от такой игры луганчан захотелось ((
Сколько детских ошибок, сколько брака в передачах. А какие нелепые голы напропускали. Жесть, тушите свет! Аж блевануть от такой игры луганчан захотелось ((