В 1 Шмейхель Каспер Спасений: 2 Пасы: 18 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 95

З 27 Кастань Тимоти Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 82

З 3 Фофана Уэсли Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 95

З 28 Фукс Кристиан Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 60 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 95

З 6 Эванс Джонни Ударов всего: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 41 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 82

П 15 Барнс Харви Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 95

П 24 Менди Нампалис Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 95

П 10 Мэддисон Джеймс Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 65

П 26 Прат Деннис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 95

П 8 Тилеманс Юри Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 71

Н 14 Ихеаначо Келечи Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 2 Выносы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 71

Запасные игроки

В 12 Уорд Дэнни

В 35 Якупович Элдин

З 2 Джастин Джеймс Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 13

З 5 Морган Уэс Выносы: 2 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 13

П 11 Олбрайтон Марк

П 20 Чудхури Хамза Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 24

П 19 Юндер Дженгиз Ударов всего: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 30