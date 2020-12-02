|
3 : 4
завершен
02 декабря 2020, 20:55
среда
|
Стадион Башакшехир Фатих Терим Стадиум
|26’
|0:1
|
Поульсен Юссуф
ассистент Забитцер Марсель
|43’
|0:2
|
Мукиеле Норди
ассистент Форсберг Эмиль
|
Кахведжи Ирфан
ассистент Вишча Эдин
|1:2
|45+3’
|66’
|1:3
|
Ольмо Даниэль
ассистент Анхелиньо
|
Кахведжи Ирфан
ассистент Ба Демба
|2:3
|72’
|Кахведжи Ирфан
|3:3
|85’
|90+2’
|3:4
|
Серлот Александр
ассистент Поульсен Юссуф
|Шкртел Мартин
|38’
|53’
|Упамекано Дайотчанкуль
|Тюрюч Дениз
|58’
|67’
|Ольмо Даниэль
|Текдемир Махмут
|79’
|Рафаэл
|89’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Шадли Насер
|Болинголи-Мбомбо Боли
|36’
|Текдемир Махмут
|Озкан Беркай
|46’
|Епуряну Александр
|Шкртел Мартин
|46’
|46’
|Адамс Тайлер
|Кампль Кевин
|Жулиано
|Вишча Эдин
|65’
|65’
|Серлот Александр
|Форсберг Эмиль
|Кривелли Энцо
|Гульбрандсен Фредрик
|84’
|87’
|Клюйверт Джастин
|Ольмо Даниэль
|90+4’
|Орбан Вилли
|Айдара Амаду
|
|8
|Удары по воротам
|18
|
|
|3
|Удары в створ
|6
|
|
|6
|Фолы
|12
|
|
|3
|Угловые
|5
|
|
|3
|Офсайды
|1
|
|
|45%
|Владение мячом
|55%
|
|
|3
|Cэйвы
|1
|
|
|4
|Предупреждения
|2
|
Отличный матч двух команд, которые решили сыграть "без оглядки на свои ворота".
Отличный матч двух команд, которые решили сыграть "без оглядки на свои ворота".