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Ювентус - Динамо
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Манчестер Юнайтед - Пари Сен-Жермен

Текстовая онлайн трансляция матча Истанбул Башакшехир против РБ Лейпциг

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    36' Болинголи-Мбомбо Боли (63) уходит с поля, Шадли Насер (11) вышел на поле
     
    38' Шкртел Мартин (37)
     
    45+3' (1:2) Кахведжи Ирфан (17) (Вишча Эдин (7))
     
    2
    46' Озкан Беркай (10) уходит с поля, Текдемир Махмут (21) вышел на поле
    46' Шкртел Мартин (37) уходит с поля, Епуряну Александр (6) вышел на поле
     
    58' Тюрюч Дениз (23)
     
    65' Вишча Эдин (7) уходит с поля, Жулиано (20) вышел на поле
     
    72' (2:3) Кахведжи Ирфан (17) (Ба Демба (19))
     
    79' Текдемир Махмут (21)
     
    84' Гульбрандсен Фредрик (22) уходит с поля, Кривелли Энцо (27) вышел на поле
     
    85' (3:3) Кахведжи Ирфан (17)
     
    89' Рафаэл (4)
     
    26' (0:1) Поульсен Юссуф (9) (Забитцер Марсель (7))
     
    43' (0:2) Мукиеле Норди (22) (Форсберг Эмиль (10))
     
    46' Кампль Кевин (44) уходит с поля, Адамс Тайлер (14) вышел на поле
     
    53' Упамекано Дайотчанкуль (5)
     
    65' Форсберг Эмиль (10) уходит с поля, Серлот Александр (19) вышел на поле
     
    66' (1:3) Ольмо Даниэль (25) (Анхелиньо (3))
     
    67' Ольмо Даниэль (25)
     
    87' Ольмо Даниэль (25) уходит с поля, Клюйверт Джастин (21) вышел на поле
     
    2
    90+2' (3:4) Серлот Александр (19) (Поульсен Юссуф (9))
    90+4' Айдара Амаду (8) уходит с поля, Орбан Вилли (4) вышел на поле
    Голы
    26’ 0:1 Поульсен Юссуф
    ассистент Забитцер Марсель
    43’ 0:2 Мукиеле Норди
    ассистент Форсберг Эмиль
    Кахведжи Ирфан
    ассистент Вишча Эдин     		1:2 45+3’
    66’ 1:3 Ольмо Даниэль
    ассистент Анхелиньо
    Кахведжи Ирфан
    ассистент Ба Демба     		2:3 72’
    Кахведжи Ирфан 3:3 85’
    90+2’ 3:4 Серлот Александр
    ассистент Поульсен Юссуф
    Наказания
    Шкртел Мартин 38’
    53’ Упамекано Дайотчанкуль
    Тюрюч Дениз 58’
    67’ Ольмо Даниэль
    Текдемир Махмут 79’
    Рафаэл 89’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Шадли Насер Болинголи-Мбомбо Боли 36’
    Текдемир Махмут Озкан Беркай 46’
    Епуряну Александр Шкртел Мартин 46’
    46’ Адамс Тайлер Кампль Кевин
    Жулиано Вишча Эдин 65’
    65’ Серлот Александр Форсберг Эмиль
    Кривелли Энцо Гульбрандсен Фредрик 84’
    87’ Клюйверт Джастин Ольмо Даниэль
    90+4’ Орбан Вилли Айдара Амаду
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 18
    		3 Удары в створ 6
    		6 Фолы 12
    		3 Угловые 5
    		3 Офсайды 1
    		45% Владение мячом 55%
    		3 Cэйвы 1
    		4 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    vastudio
    vastudio
    03 декабря в 01:19
    Молодчаги, теперь будет смысл в последней домашней игре самим выйти в плейофф и отправить мумушек в ЛЕ!
    Маgоmеd Аydаmirоv
    Маgоmеd Аydаmirоv
    03 декабря в 00:37
    Интересный матч..с обелием голов.. перестрелка прям 3-4 туркам чуть не повезло...
    Мысыктар
    Мысыктар
    02 декабря в 23:37
    уххх башкасекир. и Ирфанчик дают жару.
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    02 декабря в 23:21
    Перестрелка
    Timeless
    Timeless
    02 декабря в 23:08
    Веселый матч , Нагельсмана и его команду с победой.
    sihafazatron
    sihafazatron
    02 декабря в 22:53
    Красавцы, в хоккей играли?))) надо будет обзор глянуть))
    Но ставка тб 3 зашла быстро и уверенно))
    shlifen
    shlifen
    02 декабря в 22:52
    Какой же весёлый матч получился! Настоящие качели. После 1-3 в пользу Лейпцига, думал что Истанбул уже сломается, но сперва забили один, а потом с ШИКАРНОГО штрафного турки сравняли и я "прям обалдел". А главное - обе команды продолжили играть на встречных, но больше повезло в концовке всё же Лейпцигу, хотя и у тех и у других штанги/перекладины тоже были.
    Отличный матч двух команд, которые решили сыграть "без оглядки на свои ворота".
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    02 декабря в 22:52
    Праздник для болельщиков, когда столько голов.
    Cayman
    Cayman ответ Иоанн Рюрикович Грозный (комментарий удален) (раскрыть)
    02 декабря в 22:50
    ну да, ну да...
    Мessi 10
    Мessi 10
    02 декабря в 22:49
    Лейпциг машина
    Bom Bom
    Bom Bom
    02 декабря в 22:48
    Ох, счет неожиданный?)
    Timeless
    Timeless
    02 декабря в 22:17
    Лейпциг
    VeniaminS
    VeniaminS
    02 декабря в 20:24
    Гости
    Dmitriy Semenov
    Dmitriy Semenov
    02 декабря в 19:58
    Явно сильнее
    Ravshan878
    Ravshan878
    02 декабря в 19:03
    Истанбул chok guzel. 👍👍.
    David Young
    David Young
    02 декабря в 18:11
    Победа РБ Лейпцига с форой в два или более гола - азиатская фора гостей (-1).
    Georgy Cherdantsev
    Georgy Cherdantsev
    02 декабря в 18:08
    Думаю, в этом матче нас ждет битва двух равных команд и осторожная игра с маленьким количеством опасных моментов. Цена этого матча очень высока, ведь обе команды все еще не потеряли шансов на выход в плей-офф, хоть и находятся пока на двух последних местах в группе. Победа приблизит их к заветной цели, а поражение перечеркнет практически все надежды. Возможно матч так и завершится без голов, но я все же отдаю предпочтение туркам, потому что они играют у себя дома. Здесь они уже обыгрывали Манчестер Юнайтед, а значит смогут справиться и с Лейпцигом. 1:0
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