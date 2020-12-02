В 1 Гулачи Петер Голов пропущено: 3 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 94

З 3 Анхелиньо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 94

З 6 Конате Ибрахима Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 54 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 94

З 22 Мукиеле Норди Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 4 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 50 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 94

З 5 Упамекано Дайотчанкуль Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 94

П 8 Айдара Амаду Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Пасы: 34 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 94

П 7 Забитцер Марсель Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 53 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 94

П 44 Кампль Кевин Фолов заработано: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 45

П 25 Ольмо Даниэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 88

Н 9 Поульсен Юссуф Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 94

П 10 Форсберг Эмиль Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Пасы: 27 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 65

Запасные игроки

В 33 Мартинес Хосеп

В 13 Чаунер Филипп

З 45 Мартель Эрик

З 4 Орбан Вилли

З 23 Хальстенберг Марцель

П 14 Адамс Тайлер Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 49

П 41 Борковски Деннис

П 47 Вош Джоша

П 20 Самарджич Лазар

Н 21 Клюйверт Джастин Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Минут сыграно: 6