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Олимпиакос - Порту

Текстовая онлайн трансляция матча Бавария против Локомотив

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    46' Мюллер Томас (25) уходит с поля, Гнабри Серж (7) вышел на поле
     
    61' Горецка Леон (18) уходит с поля, Мусиала Джамал (42) вышел на поле
     
    63' (1:0) Зюле Никлас (4) (Коста Дуглас (11))
     
    64' Боатенг Джером (17)
     
    3
    69' Сане Лерой (10)
    69' Боатенг Джером (17) уходит с поля, Ричардс Крис (41) вышел на поле
    69' Дэвис Альфонсо (19) уходит с поля, Эрнандес Люка (21) вышел на поле
     
    80' (2:0) Чупо-Мотинг Эрик (13) (Гнабри Серж (7))
     
    85' Сане Лерой (10) уходит с поля, Штиллер Анжело (36) вышел на поле
     
    60' Живоглядов Дмитрий (2)
     
    76' Камано Франсуа (25) уходит с поля, Иосифов Никита (68) вышел на поле
     
    88' Рыбчинский Дмитрий (94) уходит с поля, Силянов Александр (45) вышел на поле
    Голы
    Зюле Никлас
    ассистент Коста Дуглас     		1:0 63’
    Чупо-Мотинг Эрик
    ассистент Гнабри Серж     		2:0 80’
    Наказания
    60’ Живоглядов Дмитрий
    Боатенг Джером 64’
    Сане Лерой 69’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Гнабри Серж Мюллер Томас 46’
    Мусиала Джамал Горецка Леон 61’
    Ричардс Крис Боатенг Джером 69’
    Эрнандес Люка Дэвис Альфонсо 69’
    76’ Иосифов Никита Камано Франсуа
    Штиллер Анжело Сане Лерой 85’
    88’ Силянов Александр Рыбчинский Дмитрий
    Статистика
    		 22 Удары по воротам 7
    		7 Удары в створ 3
    		14 Фолы 10
    		7 Угловые 2
    		1 Офсайды 9
    		69% Владение мячом 31%
    		3 Cэйвы 5
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 11:09
    Чуда, увы, не случилось! Локомотив хватило в Мюнхене лишь на час игрового времени...Впрочем, надежд было мало на благоприятный исход! В любом случае, спасибо паровозу за более - менее достойную еврокубковую компанию. Поражение от Зальцбурга в итоге оказалось роковым, мда!
    galem72
    galem72
    сегодня в 10:36
    Очередная глазовыдираловка от железяк.

    - удары в створ: 9 - 3;
    - угловые: 7 - 2;
    - владение: 70% - 30%.
    13 RUS
    13 RUS ответ ТТ (раскрыть)
    сегодня в 09:52
    Не те людя им правят ,далекие от футбола это да... Бездари и воры. Раньше футбол почему то был(
    safari-05
    safari-05 ответ Фара Миркасимов (раскрыть)
    сегодня в 09:25
    Действительно, есть чем гордиться
    Фара Миркасимов
    Фара Миркасимов
    сегодня в 08:59
    Локомотив на всего 0:2проиграли от Баварии на их поле а Барса на нейтральном поле на 2:8 проиграли😂😂😂
    Killofwrath
    Killofwrath
    сегодня в 08:49
    Первый гол однозначно ошибочен.
    В целом, Локо подвёл в последних двух матчах состав, слишком много потерь, а РЖД - жлобская контора, которая толком никого не покупает, ток продаёт, пацаны с ПФЛ на поле выходят ёмае, треть состава - резервисты
    В целом, Локо сильнее всех провел эти еврокубки
    Объективно, у Краснодара была намного легче группа - Ренн сейчас ничем не лучше середняка рпл, а Севилью сильно лихорадит в этом сезоне
    Обидно, что у нас есть такие команды, как зенит и спартак со всеми возможностями, но они только позорятся в Европе, лучше бы в паровоз вкладывались
    kinderpingui
    kinderpingui ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
    сегодня в 08:17
    Зальцбург типа слабее локо? ) Смотри рейтинг клубов и учитывай тот факт, что австрийцы каждый год в лч играют. 3 место для локо это было бы достижение, тем боллее с текущим составом и тренером!
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:23
    всё равно же не было шансов
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:29
    да сказки не получилось, да и не могло её быть против такой машины как Бавария, будем объективны, да и тренерскую мысль по части Эдера не могу уяснить, зачем держать весь матч игрока который дуб в нападении и в оборону не возвращается, вон выпустили Иосифова так вон как вперёд побежал
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    сегодня в 01:18
    Итак, подведем итоги:
    Локо. Хороший результат? Нет: минимум ЛЕ должна была быть.
    Зенит. Первая корзина - однозначно выход с группы. Итог: не попали даже в ЛЕ. Оценка по 5-льной шкале: минус 5. Без Комментариев, т.к. там только маты.
    Краснодар. Ждали большего? Нет. Мог сыграть лучше? Мог, но при оптимальном составе. Но от них не ждали результата. Итог: 5 из 5.
    Вывод: Газпром - дно. Извините за прямолинейность.
    Hypnoz
    Hypnoz
    сегодня в 01:17
    В следующем году будет полегче, одна команда в ЛЧ, вторая может и не пройдёт.
    Можно будет сконцентрироваться на ЧР !
    allemz
    allemz
    сегодня в 01:16
    Достойно вылетели, больше всего зазорно за Зенит. Вторые не только руки опустили, еще и нагнулись в излюбленной их позе. Про лицо Зенита еще 150 лет говорить никто не будет.
    ТТ
    ТТ
    сегодня в 01:01
    Из года в год,от сезона к сезону российский футбол деградируется !!!ну не наш этот вид спорта,не наш!!! Балет..эт да!
    isamsn
    isamsn
    сегодня в 00:58
    Закономерный результат снятия ограничений на легионеров в РПЛ. За два года слили всё что могли в еврокубках. Такого ещё не было чтобы в таблице УЕФА Россия и 5 очков набрать не смогла. 6 команд 10 очков вымучивали. Позорище!!!
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 00:52
    Сложная группа была у Локо, по факту они и так прыгнули выше головы сыграв три раза вничью с такими клубами!
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 00:50
    Ну Гиля не пропустил в очко, это уже достижение!
    Indian
    Indian
    сегодня в 00:47
    Вот! Есть же нормальные молодые футболюги, пусть играют с 16-19 лет в основе. Всё лучше Эдеров, Бергов, Малкомов, Гаичей
    Валентин Комаров
    Валентин Комаров
    сегодня в 00:43
    Скорости нету даже у свежих. Без этого в лч делать нечего. Пусть бегать учатся.
    Faustello
    Faustello ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 00:42
    Vladimir Grechko
    Vladimir Grechko
    сегодня в 00:40
    ура наши клубы просто рулят в лиге чемпионов
    Adolf33
    Adolf33
    сегодня в 00:40
    Маринад из Гилерме готов, там еще ведро чорлуки и рыбус с рыбчинским для живоглотова...
    Futurista
    Futurista ответ Faustello (раскрыть)
    сегодня в 00:39
    mahb9ik
    mahb9ik
    сегодня в 00:39
    Одни офсайды пхахаха просто нули защита дно, нападение такое же, ну ладно главное в этом сезоне сохранить прописку в РПЛ с такими клоунским руководством и тренером!!!
    viv
    viv
    сегодня в 00:38
    Вот и все, третий год 4-ое место в группе.
    Zak11
    Zak11
    сегодня в 00:37
    Ну чуда не случилось. Локомотив едет домой.
    Faustello
    Faustello ответ mahb9ik (раскрыть)
    сегодня в 00:34
    Смертозыров постоянно все рушит.
    Zak11
    Zak11
    сегодня в 00:34
    Ахах Эдер бутсу завязывал, он вообще не понимает в каком турнире играет и против кого?
    mahb9ik
    mahb9ik
    сегодня в 00:33
    Пипец ни пас нормально дать ни удара сделать, просто дно!!!!!
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 00:32
    Никита Иосифов Кабзон!))
    Землянин
    Землянин
    сегодня в 00:30, ред.
    А где Вар ❓❓❓
    Там же не было углового, с которого забили этот гол
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