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2 : 0
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Альянц Арена
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
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Зюле Никлас
ассистент Коста Дуглас
|1:0
|63’
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Чупо-Мотинг Эрик
ассистент Гнабри Серж
|2:0
|80’
|60’
|Живоглядов Дмитрий
|Боатенг Джером
|64’
|Сане Лерой
|69’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Гнабри Серж
|Мюллер Томас
|46’
|Мусиала Джамал
|Горецка Леон
|61’
|Ричардс Крис
|Боатенг Джером
|69’
|Эрнандес Люка
|Дэвис Альфонсо
|69’
|76’
|Иосифов Никита
|Камано Франсуа
|Штиллер Анжело
|Сане Лерой
|85’
|88’
|Силянов Александр
|Рыбчинский Дмитрий
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|22
|Удары по воротам
|7
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|7
|Удары в створ
|3
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|14
|Фолы
|10
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|7
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|9
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|69%
|Владение мячом
|31%
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|3
|Cэйвы
|5
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|2
|Предупреждения
|1
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- удары в створ: 9 - 3;
- угловые: 7 - 2;
- владение: 70% - 30%.
- удары в створ: 9 - 3;
- угловые: 7 - 2;
- владение: 70% - 30%.
В целом, Локо подвёл в последних двух матчах состав, слишком много потерь, а РЖД - жлобская контора, которая толком никого не покупает, ток продаёт, пацаны с ПФЛ на поле выходят ёмае, треть состава - резервисты
В целом, Локо сильнее всех провел эти еврокубки
Объективно, у Краснодара была намного легче группа - Ренн сейчас ничем не лучше середняка рпл, а Севилью сильно лихорадит в этом сезоне
Обидно, что у нас есть такие команды, как зенит и спартак со всеми возможностями, но они только позорятся в Европе, лучше бы в паровоз вкладывались
В целом, Локо подвёл в последних двух матчах состав, слишком много потерь, а РЖД - жлобская контора, которая толком никого не покупает, ток продаёт, пацаны с ПФЛ на поле выходят ёмае, треть состава - резервисты
В целом, Локо сильнее всех провел эти еврокубки
Объективно, у Краснодара была намного легче группа - Ренн сейчас ничем не лучше середняка рпл, а Севилью сильно лихорадит в этом сезоне
Обидно, что у нас есть такие команды, как зенит и спартак со всеми возможностями, но они только позорятся в Европе, лучше бы в паровоз вкладывались
Локо. Хороший результат? Нет: минимум ЛЕ должна была быть.
Зенит. Первая корзина - однозначно выход с группы. Итог: не попали даже в ЛЕ. Оценка по 5-льной шкале: минус 5. Без Комментариев, т.к. там только маты.
Краснодар. Ждали большего? Нет. Мог сыграть лучше? Мог, но при оптимальном составе. Но от них не ждали результата. Итог: 5 из 5.
Вывод: Газпром - дно. Извините за прямолинейность.
Локо. Хороший результат? Нет: минимум ЛЕ должна была быть.
Зенит. Первая корзина - однозначно выход с группы. Итог: не попали даже в ЛЕ. Оценка по 5-льной шкале: минус 5. Без Комментариев, т.к. там только маты.
Краснодар. Ждали большего? Нет. Мог сыграть лучше? Мог, но при оптимальном составе. Но от них не ждали результата. Итог: 5 из 5.
Вывод: Газпром - дно. Извините за прямолинейность.
Можно будет сконцентрироваться на ЧР !
Можно будет сконцентрироваться на ЧР !
Там же не было углового, с которого забили этот гол
Там же не было углового, с которого забили этот гол