В 1 Нойер Мануэль Спасений: 3 Пасы: 20 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

З 17 Боатенг Джером Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 69

З 19 Дэвис Альфонсо Отборы: 1 Всего навесов: 5 Перехваты: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 69

З 4 Зюле Никлас Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 79 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 90

З 20 Сарр Буна Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 13 Точные навесы: 5 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 86 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 90

П 18 Горецка Леон Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 61

П 11 Коста Дуглас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

П 22 Рока Марк Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 100 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 90

П 25 Мюллер Томас Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 45

П 10 Сане Лерой Ударов всего: 4 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 85

Н 13 Чупо-Мотинг Эрик Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 35 Нюбель Александер

З 43 Аррей-Мби

З 5 Павар Бенжамен

З 41 Ричардс Крис Отборы: 2 Блоки: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 21

З 21 Эрнандес Люка Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 21

П 49 Зайсер Максимилиан

П 42 Мусиала Джамал Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Пасы: 15 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 29

П 36 Штиллер Анжело Фолов совершено: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 8

Н 7 Гнабри Серж Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 45