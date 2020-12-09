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Ред Булл Зальцбург - Атлетико
Реал - Боруссия
Манчестер Сити - Марсель
Олимпиакос - Порту

Текстовая онлайн трансляция матча Интер против Шахтёр

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Лига ставок 1.26 7.20 11.00
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    30' Гальярдини Роберто (5)
     
    39' Хакими Ашраф (2)
     
    61' Брозович Марцело (77)
     
    68' Янг Эшли (15) уходит с поля, Перишич Иван (14) вышел на поле
     
    75' Гальярдини Роберто (5) уходит с поля, Санчес Алексис (7) вышел на поле
     
    3
    85' Мартинес Лаутаро (10) уходит с поля, Эриксен Кристиан (24) вышел на поле
    85' Хакими Ашраф (2) уходит с поля, Д'Амброзио Данило (33) вышел на поле
    85' Бастони Алессандро (95) уходит с поля, Дармиан Маттео (36) вышел на поле
     
    90+2' Тренеру Конте Антонио
     
    29' Витао (49)
     
    36' Витао (49) уходит с поля, Хочолава Давит (5) вышел на поле
     
    2
    64' Марлос (11) уходит с поля, Патрик Алан (21) вышел на поле
    64' Тете (14) уходит с поля, Соломон Манор (19) вышел на поле
     
    86' Тайсон (7) уходит с поля, Дентиньо (9) вышел на поле
     
    2
    90+2' Тренеру Каштру Луиш
    90+7' Трубин Анатолий (81)
    Наказания
    29’ Витао
    Гальярдини Роберто 30’
    Хакими Ашраф 39’
    Брозович Марцело 61’
    90+2’ Тренеру Каштру Луиш
    Тренеру Конте Антонио 90+2’
    90+7’ Трубин Анатолий
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    36’ Хочолава Давит Витао
    64’ Патрик Алан Марлос
    64’ Соломон Манор Тете
    Перишич Иван Янг Эшли 68’
    Санчес Алексис Гальярдини Роберто 75’
    Эриксен Кристиан Мартинес Лаутаро 85’
    Д'Амброзио Данило Хакими Ашраф 85’
    Дармиан Маттео Бастони Алессандро 85’
    86’ Дентиньо Тайсон
    Статистика
    		 20 Удары по воротам 7
    		4 Удары в створ 3
    		13 Фолы 9
    		13 Угловые 0
    		4 Офсайды 1
    		56% Владение мячом 44%
    		3 Cэйвы 4
    		3 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Болею за наших
    Болею за наших
    сегодня в 14:55
    Для шахты оптимальный результат. Непонятно почему так от немцев сгорели при достойной игре с Интером и Реалом. Ну игрой остался доволен, до встречи весной надеюсь на достойное продолжение
    Жека10
    Жека10 ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 13:40
    Конте себя "закарендовал" ещё в Челси.Если тренер не может настраивать свою команду на гланые матчи,то именно тренер виноват в этом
    juvenale
    juvenale ответ Жека10 (раскрыть)
    сегодня в 13:38
    неудачник точно не он))) а догадайся кто)))
    Жека10
    Жека10
    сегодня в 13:34
    я очень надеюсь,что после этого Конте отправят в отставку.В прошлом сезоне оба раза слил Ювентусу,а про Лигу Чемпионов было сказано ещё в стане Челси.
    Ну неудачник он и эта главная проблема Интера
    KamazOMvMOZG
    KamazOMvMOZG
    сегодня в 12:09
    Отлично сыграл Шахтер! Молодцы :)
    Уничтожитель Бомбящего
    Уничтожитель Бомбящего
    сегодня в 11:57
    Отличная новость. Неделя удалась.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 11:11
    Интер такой Интер) Единственный представитель Серии А, который не то, что в плей-офф ЛЧ не вышел, но и даже до Лиги Европы не добрался! Позорище, черно-синие змеи)
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 10:29
    во всем мю виноват, сами заняли третье место, слили половину игроков в интер и те заняли последнее место)
    danc1ng
    danc1ng
    сегодня в 10:10
    Шахтер в плей офф и не стремился! Ну не тянет Шахтер топ 8 клубов Европы! Сколько раз уже пробовали? И сразу вылет! Зачем туда выходить? Боруссия М вышла и что? Она сразу вылетит и останется без нечего! Я больше боялся что шахтер последнее займет.А вот в Лиге Европы шахтер дойти до финала может! Поэтому шахтер не особо и расстроен что заняли 3 место!:) Очей для Страны набрали два раза реал обыграли два раза с Интером по 0-0 до сих пор какая-то загадка как можно было глалбаху влететь 10-0 по сумме двух. Так что для Шахтера удачная ЛЧ!
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ Государю пофиг бан (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 09:21
    Зато приняты были не зря, аха-ха.
    Kirgudu
    Kirgudu
    сегодня в 09:04
    Китайцы походу скоро наиграются,как и этот,до них который был-псай)
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    сегодня в 08:35, ред.
    Было бы круто увидеть Барселону в соперниках ПСЖ, Баварии, Сити, Ливерпуля.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ Государю пофиг бан (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 08:30
    Барса себе постарается купить жребий, тогда ей подсунут Дортмунд или Челси.
    Знатог
    Знатог
    сегодня в 08:21
    Оч. рад. Шахтёр учится хорошо играть в гостях.
    Kirgudu
    Kirgudu ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 07:10
    Да нет чел, тут с троллингом ты переборщил) Ситявые со времен шейхов с их одним полуфиналом посмешнее будут. А насчёт тренера-плешивый перебежчик вне конкуренции, хотя скоро к нему лысый пепка добавится, несмотря на успехи в Барсе)))
    А чемпион то не настоящий
    А чемпион то не настоящий
    сегодня в 05:54, ред.
    Интер молодцыы так держать
    Конте ТОП

    аааааааааааааа
    allemz
    allemz ответ Kirgudu (раскрыть)
    сегодня в 03:50
    У Ювентуса поярче получается :) Понятия не имею, у плешивого спроси.
    DEIVID
    DEIVID
    сегодня в 03:47
    Ну и как такое произошло? Этому Шахтёру Гладбах 10 накидал за 2 матча.
    Kirgudu
    Kirgudu ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 03:33, ред.
    Не будем ходить вокруг, да около, Сити это каждый год делает в ЛЧ, т.е.оттягивает свою участь на потеху толпе:) Может в Лиге Европы стоит попробовать?
    Марсело Бьелса
    Марсело Бьелса ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    сегодня в 03:04
    Это тот, который по версии самого себя должен был перейти в Барсу за 100 лямов?)
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 02:24
    Топ-нападающий мира по версии самого себя был сегодня не в форме, как обычно во время важных матчей))
    Gelious
    Gelious ответ Марсело Бьелса (раскрыть)
    сегодня в 01:59
    О, и ты тоже? Одинаково мыслим. Мои поздравления Князю. Это практически победа сил добра сегодня над злом.
    Мешок Аньелли
    Мешок Аньелли ответ Марсело Бьелса (раскрыть)
    сегодня в 01:33
    Ювентус
    Rattlehead
    Rattlehead ответ STRONG999 (раскрыть)
    сегодня в 01:29, ред.
    Нет, не занимают. Очень крутые выходят в плей-офф, менее крутые продолжают в Лиге Европы, а посредственные остаются ни с чем. Мидтьюлланд, Зенит, Истанбул, Ференцварош - уровень Интера.
    Марсело Бьелса
    Марсело Бьелса ответ УрсХох (раскрыть)
    сегодня в 01:26
    У меня аналогично в отношении РФПЛ и Спартака (хотя последний я в Еврокубках видел, в силу молодого возраста и их выступлений в 2000-2010е годы, нечасто).
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина ответ Sergey Макс (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 01:24
      УрсХох
      УрсХох ответ Марсело Бьелса (раскрыть)
      сегодня в 01:23
      Скажу тебе по секрету:в Еврокубках я болею за все итальянские клубы,
      в том числе и за Интер,ибо их очки - это всё в копилку коэффициентов.
      Но в случае поражения отказать себе в удовольствии поглумиться
      - это выше моих сил))))
      Князь Всея Турина
      Князь Всея Турина ответ allemz (раскрыть)
      сегодня в 01:23
      Месси так тоже мыслил и отгрёб, молитесь,что бы Мансура не подвергли экзекуции.
      Князь Всея Турина
      Князь Всея Турина
      сегодня в 01:22
        Марсело Бьелса
        Марсело Бьелса ответ УрсХох (раскрыть)
        сегодня в 01:21
        Честно говоря, не хочется в принципе глумиться как-то над Интером на самом деле. По инерции пишу всякие прикольные вещи.

        Как-то забил на это всё я, если убрать форумные войны, то как-то следить не за чем в нынешнем футбольном мире. Не вырастают новые суперлегенды.
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