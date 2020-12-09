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0 : 0
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Джузеппе Меацца
|29’
|Витао
|Гальярдини Роберто
|30’
|Хакими Ашраф
|39’
|Брозович Марцело
|61’
|90+2’
|Тренеру Каштру Луиш
|Тренеру Конте Антонио
|90+2’
|90+7’
|Трубин Анатолий
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|36’
|Хочолава Давит
|Витао
|64’
|Патрик Алан
|Марлос
|64’
|Соломон Манор
|Тете
|Перишич Иван
|Янг Эшли
|68’
|Санчес Алексис
|Гальярдини Роберто
|75’
|Эриксен Кристиан
|Мартинес Лаутаро
|85’
|Д'Амброзио Данило
|Хакими Ашраф
|85’
|Дармиан Маттео
|Бастони Алессандро
|85’
|86’
|Дентиньо
|Тайсон
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|20
|Удары по воротам
|7
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|4
|Удары в створ
|3
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|13
|Фолы
|9
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|13
|Угловые
|0
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|4
|Офсайды
|1
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|56%
|Владение мячом
|44%
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|3
|Cэйвы
|4
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|3
|Предупреждения
|2
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Ну неудачник он и эта главная проблема Интера
Ну неудачник он и эта главная проблема Интера
Конте ТОП
аааааааааааааа
Конте ТОП
аааааааааааааа
в том числе и за Интер,ибо их очки - это всё в копилку коэффициентов.
Но в случае поражения отказать себе в удовольствии поглумиться
- это выше моих сил))))
в том числе и за Интер,ибо их очки - это всё в копилку коэффициентов.
Но в случае поражения отказать себе в удовольствии поглумиться
- это выше моих сил))))
Как-то забил на это всё я, если убрать форумные войны, то как-то следить не за чем в нынешнем футбольном мире. Не вырастают новые суперлегенды.
Как-то забил на это всё я, если убрать форумные войны, то как-то следить не за чем в нынешнем футбольном мире. Не вырастают новые суперлегенды.