В 1 Ханданович Самир Спасений: 3 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

З 95 Бастони Алессандро Ударов всего: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 80 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 85

З 6 де Врей Стефан Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 92 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

П 2 Хакими Ашраф Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 85

З 37 Шкриньяр Милан Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Пасы: 90 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 90

П 15 Янг Эшли Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 68

П 23 Барелла Николо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

П 77 Брозович Марцело Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 12 Точные навесы: 5 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

П 5 Гальярдини Роберто Ударов всего: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 75

Н 9 Лукаку Ромелу Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

Н 10 Мартинес Лаутаро Ударов всего: 5 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 85

Запасные игроки

В 97 Раду Ионуц

В 35 Станкович Филип

З 33 Д'Амброзио Данило Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 13

З 36 Дармиан Маттео Фолов заработано: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 13

З 11 Коларов Александар

З 13 Раноккья Андреа

П 14 Перишич Иван Всего навесов: 5 Пасы: 13 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 22

П 12 Сенси Стефано

П 24 Эриксен Кристиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 13