Мексика запустила «План Кукулькан» для обеспечения безопасности ЧМ-2026

сегодня, 19:27

Правительство Мексики совместно с властями Мехико, Халиско и Нуэво-Леон реализует масштабную стратегию безопасности «План Кукулькан» для защиты болельщиков и участников чемпионата мира 2026 года. В операции задействуют около 100 тысяч сотрудников силового блока, сообщил министр общественной безопасности Омар Гарсия Харфуш.

План координируется федеральным правительством и объединяет более 20 ведомств, а также местные власти. Он предусматривает международное сотрудничество с США, Канадой и ФИФА для обмена информацией и оперативного реагирования на угрозы.

В оперативную группировку войдут 20 734 военнослужащих, 58 654 сотрудника министерства безопасности и 20 000 частных охранников. Основные силы сосредоточат в Мехико (52 754 человека), Гвадалахаре и Монтеррее.

Для обеспечения порядка задействуют 2 136 автомобилей Минобороны, 378 машин МИД, 24 летательных аппарата (включая F-5, UH-60 и дроны). Особое внимание уделено противовоздушной обороне: создадут три зоны защиты над стадионами и фан-зонами с координацией через Национальный центр воздушного пространства.

Источник: itar-tass.com
