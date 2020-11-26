В 1 МакГрегор Аллан Голов пропущено: 2 Спасений: 2 Пасы: 33 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

З 26 Балогун Леон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Выносы: 6 Пасы: 40 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

З 31 Баришич Борна Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

З 6 Коннор Голдсон Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 6 Пасы: 37 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

З 2 Тавернье Джеймс Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 6 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

П 10 Дэвис Стивен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 40 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

П 18 Камара Глен Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

П 37 Эрфилд Скотт Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 36 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

Н 14 Кент Райан Фолов заработано: 3 Отборы: 4 Всего навесов: 3 Перехваты: 4 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

Н 20 Морелос Альфредо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

Н 25 Руф Кемар Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 33 Маклафлин Джон

З 61 Кинг Леон

З 3 Угелумба Кэлвин

З 5 Хеландер Филип

П 36 Барьонас Джейми

П 55 Диксон Кайран

П 7 Хаджи Янис

Н 21 Баркер Брэндон

Н 24 Грег Стюарт