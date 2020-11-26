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2 : 2
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Айброкс (Глазго)
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Эрфилд Скотт
ассистент Тавернье Джеймс
|1:0
|7’
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Руф Кемар
ассистент Баришич Борна
|2:0
|69’
|78’
|2:1(А)
|Тавернье Джеймс
|81’
|2:2
|Пицци
|16’
|Пирес Аппелт
|42’
|Шикинью
|Камара Глен
|79’
|83’
|Вертонген Ян
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|56’
|Пицци
|Шикинью
|56’
|Гонсалвеш Диого
|Вальдшмидт Лука
|69’
|Рамос Гонсалу
|Жилберто Жуниор
|90+2’
|Ферро
|Сеферович Харис
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|8
|Удары по воротам
|12
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|6
|Удары в створ
|3
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|8
|Фолы
|14
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|0
|Угловые
|4
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|4
|Офсайды
|2
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|38%
|Владение мячом
|62%
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|2
|Cэйвы
|4
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|1
|Предупреждения
|3
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Вперёд Орлы!
Вперёд Орлы!