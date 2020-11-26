В 1 Мерет Алекс Спасений: 3 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

З 31 Гулям Фаузи Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 10 Точные навесы: 4 Выносы: 3 Пасы: 87 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 90

З 22 Ди Лоренцо Джованни Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 51 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

З 26 Кулибали Калиду Отборы: 4 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 131 Точность пасов: 123 Минут сыграно: 90

З 19 Максимович Никола Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 108 Точность пасов: 105 Минут сыграно: 90

П 5 Бакайоко Тьему Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Пасы: 99 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

П 4 Демме Диего Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Отборы: 4 Блоки: 1 Перехваты: 2 Пасы: 90 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 69

П 20 Зелински Петр Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 64

П 7 Элмас Эльхиф Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 69

Н 37 Петанья Андреа Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 81

П 21 Политано Маттео Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 64

Запасные игроки

В 16 Контини Никита

В 25 Оспина Давид

З 44 Манолас Константинос

З 6 Мариу Руй

П 68 Лоботка Станислав Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 21

П 8 Руис Фабиан Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 9

Н 24 Инсинье Лоренцо Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 26

Н 11 Лосано Ирвинг Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 26