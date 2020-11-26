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2 : 0
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Сан-Паоло
|Армандо Анастасио
|1:0(А)
|41’
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Лосано Ирвинг
ассистент Инсинье Лоренцо
|2:0
|75’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Лосано Ирвинг
|Политано Маттео
|64’
|Инсинье Лоренцо
|Зелински Петр
|64’
|Лоботка Станислав
|Демме Диего
|69’
|Мертенс Дрис
|Элмас Эльхиф
|69’
|78’
|Ятеке Стерлинг
|Мурич Роберт
|80’
|Браут Филип
|Армандо Анастасио
|Руис Фабиан
|Петанья Андреа
|81’
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|23
|Удары по воротам
|11
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|9
|Удары в створ
|3
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|10
|Фолы
|13
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|4
|Угловые
|5
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|0
|Офсайды
|5
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|66%
|Владение мячом
|34%
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|3
|Cэйвы
|8
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|0
|Предупреждения
|1
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