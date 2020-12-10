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2 : 4
завершен
вчера, 20:55
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Стадион Ориель Парк (Дандолк)
|12’
|0:1
|Нкетиа Эдвард
|18’
|0:2
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Эль-Нени Мохамед
ассистент Смит-Роу Эмиль
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Флорес Хордан
ассистент Даффи Майкл
|1:2
|22’
|67’
|1:3
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Уиллок Джозеф
ассистент Балогун Фоларин
|80’
|1:4
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Балогун Фоларин
ассистент Пепе Николя
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Хоар Шон
ассистент Флорес Хордан
|2:4
|85’
|Бойл Эндрю
|10’
|28’
|Соареш Седрик
|30’
|Уиллок Джозеф
|Маунтни Джон
|61’
|Клири Даниэль
|70’
|Шилдс Крис
|77’
|Келли Дэниэл
|82’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Гартланд Брайан
|Бойл Эндрю
|46’
|Келли Дэниэл
|Макмиллан Дэвид
|54’
|Маунтни Джон
|Гэннон Шон
|54’
|62’
|Себальос Даниэль
|Эль-Нени Мохамед
|62’
|Балогун Фоларин
|Нкетиа Эдвард
|Чолович Стефан
|МакЭлени Патрик
|77’
|Вайнн Джейми
|Даффи Майкл
|77’
|77’
|Коттрелл Бен
|Смит-Роу Эмиль
|83’
|Азиз Мигель
|Уиллок Джозеф
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|5
|Удары по воротам
|17
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|2
|Удары в створ
|8
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|8
|Фолы
|13
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|2
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|1
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|48%
|Владение мячом
|52%
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|4
|Cэйвы
|0
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|5
|Предупреждения
|2
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Даже не верится.. Артета растет прямо на глазах.
Теперь надо одолеть славный Барнли.
И начать подниматься до некогда оплеванного, а теперь уже вожделенного, вечного 4-го места :)
Даже не верится.. Артета растет прямо на глазах.
Теперь надо одолеть славный Барнли.
И начать подниматься до некогда оплеванного, а теперь уже вожделенного, вечного 4-го места :)