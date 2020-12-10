Лестер Сити

В 12 Уорд Дэнни Пасы: 17 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

З 2 Джастин Джеймс Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 78 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

З 33 Томас Люк Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

З 3 Фофана Уэсли Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 82

З 6 Эванс Джонни Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 105 Точность пасов: 96 Минут сыграно: 90

П 15 Барнс Харви Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

П 25 Ндиди Вилфрид Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 52 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 63

П 26 Прат Деннис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

П 8 Тилеманс Юри Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 62 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 82

П 19 Юндер Дженгиз Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 10 Точные навесы: 6 Пасы: 61 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

Н 14 Ихеаначо Келечи Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 67

Запасные игроки

В 1 Шмейхель Каспер

В 35 Якупович Элдин

З 5 Морган Уэс Блоки: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 8

З 28 Фукс Кристиан

П 24 Менди Нампалис Пасы: 42 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 27

П 11 Олбрайтон Марк

П 20 Чудхури Хамза Перехваты: 2 Пасы: 21 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 8

Н 9 Варди Джейми