|Лестер Сити
|2:0
|АЕК
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2 : 0
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Кинг Пауэр
|Юндер Дженгиз
|1:0
|12’
|Барнс Харви
|2:0
|14’
|24’
|Хнид Нассим
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|55’
|Мачерас Теодосис
|Гарсия Леви
|56’
|Шахов Евгений
|Сварнас Эфстрафиос
|Менди Нампалис
|Ндиди Вилфрид
|63’
|66’
|Алмпанис Христос
|Манталос Петрос
|66’
|Оливейра Нельсон
|Ансарифард Карим
|Перес Айосе
|Ихеаначо Келечи
|67’
|Морган Уэс
|Фофана Уэсли
|81’
|81’
|Галанопулос Константинос
|Симоэш Андре
|Чудхури Хамза
|Тилеманс Юри
|82’
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|16
|Удары по воротам
|3
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|6
|Удары в створ
|0
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|13
|Фолы
|16
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|8
|Угловые
|2
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|0
|Офсайды
|2
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|68%
|Владение мячом
|32%
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|0
|Cэйвы
|4
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|0
|Предупреждения
|1
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