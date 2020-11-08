ГлавнаяВсе матчи
Матчи Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Наций 2020/2021
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2019/2020
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2020/2021
Аргентина. Примера Б Метро 2019/2020
Аргентина. Примера Б Насьональ 2019/2020
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Лига Минейро 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2019/2020
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2019/2020
Ирландия. Премьер-Лига 2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2020
Колумбия. Примера А 2020
Колумбия. Примера B 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2019/2020
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2020
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2020
2020-11-08
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-14
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-21
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-28
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-19
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-30
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-05
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-19
2020-12-26
2020-12-28
2021-01-02
2021-01-12
2021-01-13
2021-01-16
2021-01-26
2021-01-27
2021-01-30
2021-02-02
2021-02-03
2021-02-06
2021-02-13
2021-02-20
2021-02-27
2021-03-06
2021-03-13
2021-03-20
2021-04-03
2021-04-10
2021-04-17
2021-04-24
2021-05-01
2021-05-08
2021-05-11
2021-05-12
2021-05-15
2021-05-23
Лестер Сити - Вулверхэмптон
Вест Бромвич - Тоттенхэм
Манчестер Сити - Ливерпуль
Арсенал - Астон Вилла

Текстовая онлайн трансляция матча Лестер Сити против Вулверхэмптон

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.393.243.42
Fonbet 1.07 9.50 100.00
Мелбет 2.31 3.29 3.39
Bettery 2.35 3.20 3.30
GGBet 2.39 3.16 3.37
    Еще
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Голы
    Варди Джейми 1:0(П) 15’
    Наказания
    41’ Дендонкер Леандер
    50’ Невеш Рубен
    Эванс Джонни 63’
    Фофана Уэсли 81’
    90+3’ Килман Макс
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Олбрайтон Марк Томас Люк 46’
    60’ Траоре Адама Поденсе Даниэл
    Барнс Харви Мэддисон Джеймс 72’
    76’ Марсал Фернандо Аит-Нури Райан
    79’ Силва Фабио Нету Педру
    Морган Уэс Прат Деннис 80’
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 7
    		3 Удары в створ 2
    		12 Фолы 8
    		6 Угловые 3
    		0 Офсайды 1
    		49% Владение мячом 51%
    		2 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 3
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    сегодня в 20:27
    Почти все игроки чемпионского Лестера разбежались по разным клубам, остались без малого Шмейхель и Варди, они остаются символами клуба и сейчас!
    Loko57
    Loko57
    сегодня в 19:36
    Лестер красавцы!
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 19:34
    Лисы выдвинулись на первое место.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 19:23, ред.
    Вот и Лестер поднимается на первое место! Может они повторят тот успешный сезон и выиграют АПЛ?! Варди тащит команду! Очень нравится какой результат делает Лестер. В глубине души чувствовал, что Лестер сегодня выиграет, несмотря на то, что эти команды в последнее время играют вничью. Вулверхэмптону тоже нужно отдать должное. Хорошая командная игра у этого несильного состава! Пусть Лестер выиграет АПЛ в этом сезоне, если не Ливерпуль!
    Foxes
    Foxes
    сегодня в 19:18
    Молодцы Лисы!
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 19:06, ред.
    такими темпами,Лисы перегонят Юве по пенальтям и вплотную приблизятся к Барсе. Вот и будет повод задуматься двум Обладателям бесчисленных ЗМ, куда им переходить и где играть.
    Roger Young
    Roger Young
    сегодня в 19:03
    Посмотрел матч от начала до конца. Очень вязкая игра. Лестеру повезло с пенальти, но по сути вообще не понял во что играли обе команды.

    Волки вообще не похожи сами на себя
    aNOOBis
    aNOOBis ответ azkan (раскрыть)
    сегодня в 18:56
    они со старта всё-таки подостыли, в первых турах надо-не надо ставили
    azkan
    azkan ответ aNOOBis (раскрыть)
    сегодня в 18:51
    Думаю это скорее общая тенденция. Все бегут и учатся бить и отражать пенальти.
    В ВАРовскую эпоху входим, недалек тот день когда в одной игре одной команде поставят три-четыре пенальти. ВАР скажет ставь и судьи поставят)
    aNOOBis
    aNOOBis
    сегодня в 18:06
    Так понимаю, уже два пенальти?!
    Кто там над МЮ смеялся?!
    За восемь туров уже вторая игра с двумя пенальти для Лестера
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 17:40
    Давай, Лестер, надо дожать соперника
    Foxes
    Foxes
    сегодня в 17:17
    Гоооооооооооооллл!!!!!
    azkan
    azkan
    сегодня в 16:59
    Мач за 1-2 места в таблице. Лисам удачи. Волков нужно отрезать от лидеров.
    Foxes
    Foxes
    сегодня в 16:59
    Уверенная победа Лис!
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 16:55
    Лестер!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 16:27
    Почти как в матче Реал Мадрид- Барселона 😎
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 16:22
    Победа хозяев, надо уже выигрывать у Вулверхэмптона!
    1bear
    1bear
    сегодня в 15:47
    Гости не проиграют
    Roger Young
    Roger Young
    сегодня в 13:30
    Думаю будет ничья 1-1. Обе команды сейчас хороши.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100