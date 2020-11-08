|
1 : 0
завершен
сегодня, 17:00
|
Стадион Кинг Пауэр
|Варди Джейми
|1:0(П)
|15’
|41’
|Дендонкер Леандер
|50’
|Невеш Рубен
|Эванс Джонни
|63’
|Фофана Уэсли
|81’
|90+3’
|Килман Макс
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Олбрайтон Марк
|Томас Люк
|46’
|60’
|Траоре Адама
|Поденсе Даниэл
|Барнс Харви
|Мэддисон Джеймс
|72’
|76’
|Марсал Фернандо
|Аит-Нури Райан
|79’
|Силва Фабио
|Нету Педру
|Морган Уэс
|Прат Деннис
|80’
|
|10
|Удары по воротам
|7
|
|
|3
|Удары в створ
|2
|
|
|12
|Фолы
|8
|
|
|6
|Угловые
|3
|
|
|0
|Офсайды
|1
|
|
|49%
|Владение мячом
|51%
|
|
|2
|Cэйвы
|2
|
|
|2
|Предупреждения
|3
|
Волки вообще не похожи сами на себя
Волки вообще не похожи сами на себя
В ВАРовскую эпоху входим, недалек тот день когда в одной игре одной команде поставят три-четыре пенальти. ВАР скажет ставь и судьи поставят)
В ВАРовскую эпоху входим, недалек тот день когда в одной игре одной команде поставят три-четыре пенальти. ВАР скажет ставь и судьи поставят)
Кто там над МЮ смеялся?!
За восемь туров уже вторая игра с двумя пенальти для Лестера
Кто там над МЮ смеялся?!
За восемь туров уже вторая игра с двумя пенальти для Лестера