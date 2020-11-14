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2 : 0
завершен
сегодня, 02:00
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Видаль Артуро
ассистент Менесес Жан
|1:0
|20’
|Видаль Артуро
|2:0
|35’
|Босежур Жан
|41’
|58’
|Тапиа Ренато
|79’
|Гонсалес Кристофер
|Эчеверриа Родриго
|87’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|39’
|Куэва Кристиан
|Акино Педро
|60’
|Лападула Джанлука
|Руидиас Рауль
|60’
|Лопес Маркос
|Флорес Эдисон
|Эчеверриа Родриго
|Пинарес Сезар
|70’
|Баэса Клаудио
|Пульгар Эрик
|70’
|Андиа Йонатан
|Орельяна Фабиан
|76’
|77’
|Гонсалес Кристофер
|Трауко Мигель
|77’
|Поло Анди
|Тапиа Ренато
|Санчес Алексис
|Мора Фелипе
|84’
|Кастро Никлас
|Исла Маурисио
|84’
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|10
|Удары по воротам
|8
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|5
|Удары в створ
|4
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|13
|Фолы
|16
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|2
|Угловые
|7
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|0
|Офсайды
|3
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|49%
|Владение мячом
|51%
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|4
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|2
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