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1 : 0
завершен
сегодня, 03:30
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Стадион Морумби
|Фирмино Роберто
|1:0
|67’
|20’
|Кассерес Кристиан
|Луис Дуглас
|30’
|76’
|Мачис Дарвин
|81’
|Ринкон Томас
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|18’
|Дель Пино Луис
|Фельтшер Рольф
|Лукас Пакета
|Луис Дуглас
|46’
|65’
|Гонсалес Александер
|Росалес Роберто
|65’
|Отеро Ромуло
|Сотельдо Йеферсон
|Педро Абреу
|Ришарлисон
|76’
|Эвертон
|Жезус Габриэл
|76’
|79’
|Саварино Джефферсон
|Мачис Дарвин
|Теллес Алекс
|Лоди Ренан
|90+6’
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|11
|Удары по воротам
|4
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|3
|Удары в створ
|1
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|13
|Фолы
|12
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|7
|Угловые
|2
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|3
|Офсайды
|0
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|73%
|Владение мячом
|27%
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|1
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|3
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