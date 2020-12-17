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2 : 3
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Бремэлл Лейн
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МакГолдрик Дэвид
ассистент Берк Оливер
|1:0
|5’
|26’
|1:1
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Рэшфорд Маркус
ассистент Линделеф Виктор
|33’
|1:2
|Марсьяль Антони
|51’
|1:3
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Рэшфорд Маркус
ассистент Марсьяль Антони
|МакГолдрик Дэвид
|2:3
|87’
|Ягелка Фил
|51’
|Иган Джон
|70’
|90+1’
|Хендерсон Дин
|90+5’
|Погба Поль
|Робинсон Джек
|90+5’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ягелка Фил
|Берге Сандер
|12’
|Муссе Лис
|Ягелка Фил
|63’
|Брюстер Риан
|Берк Оливер
|74’
|74’
|Мата Хуан Мануэль
|Гринвуд Мэйсон
|80’
|ван де Бек Донни
|Фернандеш Бруну
|90’
|МакТоминэй Скотт
|Марсьяль Антони
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|12
|Удары по воротам
|14
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|6
|Удары в створ
|8
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|17
|Фолы
|8
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|6
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|4
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|40%
|Владение мячом
|60%
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|4
|Cэйвы
|4
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|3
|Предупреждения
|2
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Тем не менее, болельщиков МЮ с победой!
Тем не менее, болельщиков МЮ с победой!
Это ещё Клинки в ЛЕ не выступают,а ведь могли бы и там оказаться,тогда при таком графике в графе было -1 очко. Что с командой происходит - не пойму,знаю что Дин от них ушёл и что-то совсем плохо им стало. Если у Брайтона не выиграют - то вылетЯт в ЧШ,проигрывать всем подряд - это прямая дорога вниз. У Клинков даже просвета нет,к примеру тот же Фулхэм показывает интересную игру,Бёрнли так же на подъёме,хотя игра менее интересна,чем у дачников.
Начиная с Арсенала,каждая команда имеет шанс вылететь и даже канониры(хотя конечно рефери не допустят такое) имеют все теоретически-практические шансы отправится,где никогда не были. С этим Артетой попали в даунБИГФО.
Это ещё Клинки в ЛЕ не выступают,а ведь могли бы и там оказаться,тогда при таком графике в графе было -1 очко. Что с командой происходит - не пойму,знаю что Дин от них ушёл и что-то совсем плохо им стало. Если у Брайтона не выиграют - то вылетЯт в ЧШ,проигрывать всем подряд - это прямая дорога вниз. У Клинков даже просвета нет,к примеру тот же Фулхэм показывает интересную игру,Бёрнли так же на подъёме,хотя игра менее интересна,чем у дачников.
Начиная с Арсенала,каждая команда имеет шанс вылететь и даже канониры(хотя конечно рефери не допустят такое) имеют все теоретически-практические шансы отправится,где никогда не были. С этим Артетой попали в даунБИГФО.
Марсьяль с Рещфордом (несмотря на дубль) в своем репертуаре: запороли по паре моментов на рыло.
Марсьяль с Рещфордом (несмотря на дубль) в своем репертуаре: запороли по паре моментов на рыло.