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Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед
Астон Вилла - Бернли

Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед против Манчестер Юнайтед

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    5' (1:0) МакГолдрик Дэвид (17) (Берк Оливер (14))
     
    12' Берге Сандер (8) уходит с поля, Ягелка Фил (15) вышел на поле
     
    51' Ягелка Фил (15)
     
    63' Ягелка Фил (15) уходит с поля, Муссе Лис (11) вышел на поле
     
    70' Иган Джон (12)
     
    74' Берк Оливер (14) уходит с поля, Брюстер Риан (24) вышел на поле
     
    87' (2:3) МакГолдрик Дэвид (17)
     
    90+5' Робинсон Джек (19)
     
    26' (1:1) Рэшфорд Маркус (10) (Линделеф Виктор (2))
     
    33' (1:2) Марсьяль Антони (9)
     
    51' (1:3) Рэшфорд Маркус (10) (Марсьяль Антони (9))
     
    74' Гринвуд Мэйсон (11) уходит с поля, Мата Хуан Мануэль (8) вышел на поле
     
    80' Фернандеш Бруну (18) уходит с поля, ван де Бек Донни (34) вышел на поле
     
    3
    90' Марсьяль Антони (9) уходит с поля, МакТоминэй Скотт (39) вышел на поле
    90+1' Хендерсон Дин (26)
    90+5' Погба Поль (6)
    Голы
    МакГолдрик Дэвид
    ассистент Берк Оливер     		1:0 5’
    26’ 1:1 Рэшфорд Маркус
    ассистент Линделеф Виктор
    33’ 1:2 Марсьяль Антони
    51’ 1:3 Рэшфорд Маркус
    ассистент Марсьяль Антони
    МакГолдрик Дэвид 2:3 87’
    Наказания
    Ягелка Фил 51’
    Иган Джон 70’
    90+1’ Хендерсон Дин
    90+5’ Погба Поль
    Робинсон Джек 90+5’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Ягелка Фил Берге Сандер 12’
    Муссе Лис Ягелка Фил 63’
    Брюстер Риан Берк Оливер 74’
    74’ Мата Хуан Мануэль Гринвуд Мэйсон
    80’ ван де Бек Донни Фернандеш Бруну
    90’ МакТоминэй Скотт Марсьяль Антони
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 14
    		6 Удары в створ 8
    		17 Фолы 8
    		6 Угловые 3
    		2 Офсайды 4
    		40% Владение мячом 60%
    		4 Cэйвы 4
    		3 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    сегодня в 09:11, ред.
    Не без приключений обыграли худшую команду АПЛ. В начале сами себе привезли на ровном месте. Магуаер мог дальше отдать пас на Теллеса, но пасонул на Хендерсона, которого запрессинговали. Затем хорошо забили 2 гола, наконец-то забил Марсьяль. Третий гол понравился, когда Погба сделал финт Зидана, отдал на Бруно, он на Гринвуда, но Мейсона срубили, но судья правильно сделал что дал продолжить играть и Марсьяль протащил мяч и Рэшфорд ударил. Но перед концовкой пропустили ненужный гол с углового, которого вообще не должно быть, Теллес выпнул мяч и он ушел от игрока Шеффилда, грубая ошибка, надо было смотреть ВАР. Но все же выстояли и победили, это были очень важные 3 очка. Немного обидно за Джеймса, надо было ему дать игровое время, и лучше его выпустил Сульшер чем Мату. Еще Шеффилд не понравился своей чрезмерной агрессией, понятно 1 очко за 12 туров, но не стоит так себя вести, то на Бруно набросились, то с Погба кто-то сцепился, то Рэшфорд чуть не сломали.
    SpartakАдекват
    SpartakАдекват
    сегодня в 09:04
    Даже в нынешнем состоянии МЮ мог бы более уверенно сыграть с безоговорочным аутсайдером. А получили неважное начало матча и его нервную концовку.
    Тем не менее, болельщиков МЮ с победой!
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 08:55, ред.
    Дикаря пора увольнять и надо было Большого Сэма подписывать,эта ТехПомощь всегда спасала клубы в подобных ситуациях,но Дрозды быстрее подсуетились.
    Это ещё Клинки в ЛЕ не выступают,а ведь могли бы и там оказаться,тогда при таком графике в графе было -1 очко. Что с командой происходит - не пойму,знаю что Дин от них ушёл и что-то совсем плохо им стало. Если у Брайтона не выиграют - то вылетЯт в ЧШ,проигрывать всем подряд - это прямая дорога вниз. У Клинков даже просвета нет,к примеру тот же Фулхэм показывает интересную игру,Бёрнли так же на подъёме,хотя игра менее интересна,чем у дачников.
    Начиная с Арсенала,каждая команда имеет шанс вылететь и даже канониры(хотя конечно рефери не допустят такое) имеют все теоретически-практические шансы отправится,где никогда не были. С этим Артетой попали в даунБИГФО.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Evilhuman (раскрыть)
    сегодня в 08:50
    ну так Дин Хенда выступал за клинков,вот и решил им слегка дать шанс. А что с вашим ДеГеем случилось,что на лавке сидит? Неужто его потеснили.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 08:48
    смотрю норвежец уверенно обошёл каталонца. Очень странно что Магвайер был без любимой капитанской повязки.
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    сегодня в 07:23
    Сульшер упертый не выпускает Ван де Бека. Надо ван де Бека наигрывать с Бруну.
    reis1sue
    reis1sue ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
    сегодня в 06:55
    Болельщик МЮ обнаружен. Нынешний МЮ едва достоин быть в десятке.
    an-525
    an-525
    сегодня в 01:53
    МЮ молодцы, много забивают, но сегодня могли упустить победу во 2 тайме.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 01:34
    Претендентов на топ-4 в АПЛ много, но МЮ там должен быть.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 01:30
    Три очка МЮ получил.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ lobsterdam (раскрыть)
    сегодня в 01:25
    lobsterdam
    lobsterdam
    сегодня в 01:01
    вышедший на замену собутыльник Руни Ягелка не выдержал накала борьбы и был также заменен.
    Марсьяль с Рещфордом (несмотря на дубль) в своем репертуаре: запороли по паре моментов на рыло.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 00:58
    С Победой Красные Дьяволы!!! Игра не идеальна, стоит наигрывать!!!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 00:56, ред.
    С Победой!!! А игрока который толкнул Погба можно было бы обвинить в расизме, ибо толчком он символизирует Стагнацию, плюс столкновение с Погба как поддержка Конфедератов!!!)))))
    Evilhuman
    Evilhuman
    сегодня в 00:55
    С победой МЮ, но опять на пустом месте валидол почти кончился)
    Evilhuman
    Evilhuman ответ Ice van Reed (раскрыть)
    сегодня в 00:53
    Такая же тема), тоже с небольшой задержкой трансляция, было бы второе очко Шеффилда, а это всё мания величия и шапкозакидательство
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Evilhuman (раскрыть)
    сегодня в 00:50
    Сейчас 3 чуть не пропустили, смотрю на пиратке, опаздываю, и офигефаю!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 00:48
    Когда уйдет Игало Купите Дэвида МакГолдрика не замена а конкурент. Кавани!!!
    Evilhuman
    Evilhuman
    сегодня в 00:47
    Как, как!!! Можно от команды со дна,пропустить два...и не надо говорить,что это АПЛ и тут всякое может быть (Карлы)
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 00:38
    ВДБ наконец-то выпускают!!!
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Evilhuman (раскрыть)
    сегодня в 00:30
    Ведь он удачные отдал ( Дина вернули в МЮ из Аренды) А в Химках Мирзов божит, да и игрок Ростова Долгов вырвал сегодня победу, Химки стали интереной командой, как Ростов прошлой осекнью, они в этой, могу ошибаться, в деталях но я в общем!
    Evilhuman
    Evilhuman ответ Ice van Reed (раскрыть)
    сегодня в 00:28
    У этого соперника, как и у вчерашнего, боюсь удачных замен и быть не может)
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Evilhuman (раскрыть)
    сегодня в 00:22
    Осталось замены неудачные у соперника и наступит для тебя день Сурка!))
    Evilhuman
    Evilhuman ответ Ice van Reed (раскрыть)
    сегодня в 00:18
    При чем и там и там можно сказать все 4 мяча сами забили
    Evilhuman
    Evilhuman ответ Ice van Reed (раскрыть)
    сегодня в 00:17
    Да уж, у меня второй день праздник)
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Evilhuman (раскрыть)
    сегодня в 00:16, ред.
    Хотя Моя не удача, и твой фарт, сплелись в одно, Зенит обыграл Спартак с таким же счётом!))) P.S.Плюс привоз, у Зенита свой забил, у МЮ свой начудил на воротах!)
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Evilhuman (раскрыть)
    сегодня в 00:14
    А счёт, то зеркальный Ростовскому))
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 00:12
    РЭШ красавец!!!
    Evilhuman
    Evilhuman
    сегодня в 00:10
    У Рэша сегодня 50% реализация, не знаю радоваться или плакать
    Evilhuman
    Evilhuman ответ Ice van Reed (раскрыть)
    сегодня в 00:09
    Да пока точно звёздной болезни не видно)
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