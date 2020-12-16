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3 : 1
завершен
16 декабря 2020, 00:00
среда
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Стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано (Мадрид)
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Кроос Тони
ассистент Винисиус Жуниор
|1:0
|45+1’
|52’
|1:1
|Капа Андер
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Бензема Карим
ассистент Карвахаль Даниэль
|2:1
|74’
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Бензема Карим
ассистент Модрич Лука
|3:1
|90+2’
|8’
|Гарсия Рауль
|13’
|Гарсия Рауль
|Васкес Лукас
|42’
|80’
|Альварес Йерай
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|59’
|Кордоба Иньиго
|Беренгер Алехандро
|Асенсио Марко
|Винисиус Жуниор
|63’
|Иско
|Вальверде Федерико
|64’
|66’
|Весга Микель
|Венседор Унаи
|67’
|Вильялибре Асьер
|Уильямс Иньяки
|Родриго
|Васкес Лукас
|75’
|80’
|Леке Иньиго
|Капа Андер
|80’
|Муньяин Икер
|Де Маркос Оскар
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|18
|Удары по воротам
|10
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|5
|Удары в створ
|4
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|8
|Фолы
|9
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|6
|Угловые
|6
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|5
|Офсайды
|0
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|68%
|Владение мячом
|32%
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|3
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|3
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|0
|Удаления
|1
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Только она оказалась второй)
Только она оказалась второй)
А вот красная карточка на 13 минуте за ВООБЩЕ не очевидное нарушение - дает повод для размышлений. Если бы игрок реала нарушил, ему бы дали за такое желтую - это максимум.
А вот красная карточка на 13 минуте за ВООБЩЕ не очевидное нарушение - дает повод для размышлений. Если бы игрок реала нарушил, ему бы дали за такое желтую - это максимум.
Всех с победой друзья мои.
Всех с победой друзья мои.
Короче эта победа имени Куртуа
Короче эта победа имени Куртуа