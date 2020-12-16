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Реал - Атлетик
Барселона - Реал Сосьедад

Текстовая онлайн трансляция матча Реал против Атлетик

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1.514.487.26
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Fonbet 1.05 11.50 100.00
Мелбет 1.62 4.07 5.96
Лига ставок 1.64 4.00 6.20
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    42' Васкес Лукас (17)
     
    45+1' (1:0) Кроос Тони (8) (Винисиус Жуниор (20))
     
    63' Винисиус Жуниор (20) уходит с поля, Асенсио Марко (11) вышел на поле
     
    64' Вальверде Федерико (15) уходит с поля, Иско (22) вышел на поле
     
    74' (2:1) Бензема Карим (9) (Карвахаль Даниэль (2))
     
    75' Васкес Лукас (17) уходит с поля, Родриго (25) вышел на поле
     
    90+2' (3:1) Бензема Карим (9) (Модрич Лука (10))
     
    8' Гарсия Рауль (22)
     
    13' Гарсия Рауль (22)
     
    52' (1:1) Капа Андер (21)
     
    59' Беренгер Алехандро (12) уходит с поля, Кордоба Иньиго (11) вышел на поле
     
    66' Венседор Унаи (27) уходит с поля, Весга Микель (6) вышел на поле
     
    67' Уильямс Иньяки (9) уходит с поля, Вильялибре Асьер (20) вышел на поле
     
    3
    80' Альварес Йерай (5)
    80' Капа Андер (21) уходит с поля, Леке Иньиго (15) вышел на поле
    80' Де Маркос Оскар (18) уходит с поля, Муньяин Икер (10) вышел на поле
    Голы
    Кроос Тони
    ассистент Винисиус Жуниор     		1:0 45+1’
    52’ 1:1 Капа Андер
    Бензема Карим
    ассистент Карвахаль Даниэль     		2:1 74’
    Бензема Карим
    ассистент Модрич Лука     		3:1 90+2’
    Наказания
    8’ Гарсия Рауль
    13’ Гарсия Рауль
    Васкес Лукас 42’
    80’ Альварес Йерай
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    59’ Кордоба Иньиго Беренгер Алехандро
    Асенсио Марко Винисиус Жуниор 63’
    Иско Вальверде Федерико 64’
    66’ Весга Микель Венседор Унаи
    67’ Вильялибре Асьер Уильямс Иньяки
    Родриго Васкес Лукас 75’
    80’ Леке Иньиго Капа Андер
    80’ Муньяин Икер Де Маркос Оскар
    Статистика
    		 18 Удары по воротам 10
    		5 Удары в створ 4
    		8 Фолы 9
    		6 Угловые 6
    		5 Офсайды 0
    		68% Владение мячом 32%
    		3 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 3
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    Николай Семенов
    Николай Семенов ответ Incredulous (раскрыть)
    16 декабря в 19:28
    да, у гнома всего лишь раза в два больше голов за карьеру
    Incredulous
    Incredulous ответ Фара Миркасимов (раскрыть)
    16 декабря в 18:54
    А гном не забивает, он же не дерево.
    Фара Миркасимов
    Фара Миркасимов
    16 декабря в 18:28
    Атлетик удобный соперник
    Фара Миркасимов
    Фара Миркасимов ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    16 декабря в 18:27
    А гном?
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    16 декабря в 18:06
    Дерево бензема в каждом матче забивает
    Incredulous
    Incredulous ответ Мessi 10 (раскрыть)
    16 декабря в 13:47, ред.
    Что за бред? Это где ты видел в правилах понятие "рука инстинктивно потянулась"? Рука может быть опорной или нет. В данном случае рука не касалась земли, соответственно не была опорной. И красная на 13 минуте - это вторая жёлтая! Матч нужно было смотреть, а не обзор.
    Лёня Мессионеров
    Лёня Мессионеров
    16 декабря в 11:49
    Красавцы, так держать. До первого места уже рукой подать.
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS
    16 декабря в 11:16
      RoArt
      RoArt ответ Мessi 10 (раскрыть)
      16 декабря в 10:57
      Так ему и дали жёлтую!
      Только она оказалась второй)
      RoArt
      RoArt ответ kolpankolpan (раскрыть)
      16 декабря в 10:56
      Я конкретно про Иско, момент единственный у него запорол, в распаковке в основном тоже все назад.
      kolpankolpan
      kolpankolpan ответ RoArt (раскрыть)
      16 декабря в 10:11
      Вообще- то после замен счет из 1-1 стал 2-1 и 3-1
      kolpankolpan
      kolpankolpan
      16 декабря в 10:09
      Красную дали за вторую желтую. Парень местный клубный понторез. Манерный такой с апломбом.И правильно выгнали.Судейство хорошее. Футбол интересный был.
      Мessi 10
      Мessi 10 ответ RoArt (раскрыть)
      16 декабря в 09:58
      Он падал, рука инстинктивно потянулась к единственной опоре - земле, а на пути был мяч. Да, рука, но за такое навряд ли когда-нибудь дали пенальти, тем более на краю штрафной и поля.

      А вот красная карточка на 13 минуте за ВООБЩЕ не очевидное нарушение - дает повод для размышлений. Если бы игрок реала нарушил, ему бы дали за такое желтую - это максимум.
      RoArt
      RoArt ответ Мessi 10 (раскрыть)
      16 декабря в 09:13
      А про руку в штрафной в первом тайме после прострела Вини, что молчишь?
      Killofwrath
      Killofwrath ответ Хет трик Дзюбы (раскрыть)
      16 декабря в 09:08
      не шути так
      RoArt
      RoArt
      16 декабря в 09:06
      Вот Иско, все ему играть не даёт Зидан. Выпустили при ничьей и толку..
      Мessi 10
      Мessi 10
      16 декабря в 08:44
        Тага Дага
        Тага Дага
        16 декабря в 08:40
          Тага Дага
          Тага Дага
          16 декабря в 08:36
            feris1
            feris1
            16 декабря в 08:30
            Сливочных с победой над неудобным соперником!
            Valeron112
            Valeron112
            16 декабря в 08:13
            Бывает 👍2 раз а за сезон. .
            Van Vanovich
            Van Vanovich ответ azkan (раскрыть)
            16 декабря в 07:19
            Это под.кю?))
            Van Vanovich
            Van Vanovich
            16 декабря в 07:17
            Правильно, Теперь реал только и вырывать победу, в не одерживать.) А если не в большинстве , то могли бы и получить от Атлетика.))
            No problems
            No problems
            16 декабря в 06:42
            Отлично.
            Всех с победой друзья мои.
            112910415
            112910415
            16 декабря в 06:00
            не сказать, что уверенно
            Остапчук 67
            Остапчук 67
            16 декабря в 02:46
            "Реал" выиграл на классе.
            амурец
            амурец
            16 декабря в 02:43
            Реал с победой
            Василий 50
            Василий 50
            16 декабря в 02:43
            Бензема хорошо играет.
            Хет трик Дзюбы
            Хет трик Дзюбы
            16 декабря в 02:40
            Карим вторую молодость поймал,будто опять вижу 10ку Лиона, только с морщинами и бородой, так держать Бенз, сливочных с победой, по ходу Зизу золотой дубль в Ла Лиге сделает, Реал сейчас действительно самый сильный в Испании
            eleven LC
            eleven LC
            16 декабря в 02:29
            Куртуа спас в конце эту победу,именно после его сейва на 93-минуте началась голевая контратака которую завершил голом Карим!
            Короче эта победа имени Куртуа
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