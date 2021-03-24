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1 : 3
завершен
24 марта 2021, 22:45
среда
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Стадион Национальный стадион Та-Кали
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ 22:40
|23’
|0:1
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Дзюба Артём
ассистент Фомин Даниил
|35’
|0:2
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Фернандес Марио
ассистент Дзюба Артём
|Мбонг Джозеф Эссьен
|1:2
|56’
|90’
|1:3
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Соболев Александр
ассистент Миранчук Алексей
|62’
|Жемалетдинов Рифат
|Корбалан Хуан
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Сатариано Александр
|Монтебелло Люк
|46’
|Мбонг Пол
|Дегабриел Джурген
|46’
|57’
|Жемалетдинов Рифат
|Ионов Алексей
|57’
|Миранчук Алексей
|Фомин Даниил
|Пизани Стив
|Кристенсен Бьорн
|74’
|78’
|Мостовой Андрей
|Кузяев Далер
|83’
|Соболев Александр
|Дзюба Артём
|Корбалан Хуан
|Камензули Райан
|86’
|Нвоко Кириан
|Агиус Андре
|88’
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|9
|Удары по воротам
|10
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|5
|Удары в створ
|4
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|13
|Фолы
|9
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|0
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|2
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|43%
|Владение мячом
|57%
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|1
|Cэйвы
|4
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|1
|Предупреждения
|1
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