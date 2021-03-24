ГлавнаяВсе матчи
Матчи Отбор ЧМ. Европа 2021/2022
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-03-24
2021-03-24
2021-03-25
2021-03-27
2021-03-28
2021-03-30
2021-03-31
2021-09-01
2021-09-02
2021-09-04
2021-09-05
2021-09-07
2021-09-08
2021-10-08
2021-10-09
2021-10-11
2021-10-12
2021-11-11
2021-11-12
2021-11-13
2021-11-14
2021-11-15
2021-11-16
Мальта - Россия
Турция - Нидерланды
Португалия - Азербайджан
Сербия - Ирландия
Финляндия - Босния и Герцеговина
Франция - Украина
Эстония - Чехия
Бельгия - Уэльс
Гибралтар - Норвегия
Латвия - Черногория
Кипр - Словакия
Словения - Хорватия

Текстовая онлайн трансляция матча Мальта против Россия

Мальта Логотип футбольный клуб Мальта (Валлетта) 1:3 Логотип футбольный клуб Россия Россия
Мальта
Россия
1 : 3
завершен
24 марта 2021, 22:45
среда
Смотреть трансляцию
Отбор ЧМ-2022. Европа, 1 тур
Стадион Национальный стадион Та-Кали
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ 22:40
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
19.418.871.13
Лига Ставок 27.00 9.00 1.12
Фонбет Live! 100.00 17.00 1.02
Мелбет 27.00 10.70 1.11
    Еще
     
    2
    46' Монтебелло Люк (14) уходит с поля, Сатариано Александр (23) вышел на поле
    46' Дегабриел Джурген (18) уходит с поля, Мбонг Пол (11) вышел на поле
     
    56' (1:2) Мбонг Джозеф Эссьен (7)
     
    74' Кристенсен Бьорн (19) уходит с поля, Пизани Стив (10) вышел на поле
     
    86' Камензули Райан (3) уходит с поля, Корбалан Хуан (5) вышел на поле
     
    88' Агиус Андре (15) уходит с поля, Нвоко Кириан (9) вышел на поле
     
    90+2' Корбалан Хуан (5)
     
    23' (0:1) Дзюба Артём (22) (Фомин Даниил (8))
     
    35' (0:2) Фернандес Марио (2) (Дзюба Артём (22))
     
    2
    57' Ионов Алексей (20) уходит с поля, Жемалетдинов Рифат (11) вышел на поле
    57' Фомин Даниил (8) уходит с поля, Миранчук Алексей (15) вышел на поле
     
    62' Жемалетдинов Рифат (11)
     
    78' Кузяев Далер (23) уходит с поля, Мостовой Андрей (6) вышел на поле
     
    83' Дзюба Артём (22) уходит с поля, Соболев Александр (9) вышел на поле
     
    90' (1:3) Соболев Александр (9) (Миранчук Алексей (15))
    Голы
    23’ 0:1 Дзюба Артём
    ассистент Фомин Даниил
    35’ 0:2 Фернандес Марио
    ассистент Дзюба Артём
    Мбонг Джозеф Эссьен 1:2 56’
    90’ 1:3 Соболев Александр
    ассистент Миранчук Алексей
    Наказания
    62’ Жемалетдинов Рифат
    Корбалан Хуан 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Сатариано Александр Монтебелло Люк 46’
    Мбонг Пол Дегабриел Джурген 46’
    57’ Жемалетдинов Рифат Ионов Алексей
    57’ Миранчук Алексей Фомин Даниил
    Пизани Стив Кристенсен Бьорн 74’
    78’ Мостовой Андрей Кузяев Далер
    83’ Соболев Александр Дзюба Артём
    Корбалан Хуан Камензули Райан 86’
    Нвоко Кириан Агиус Андре 88’
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 10
    		5 Удары в створ 4
    		13 Фолы 9
    		0 Угловые 5
    		1 Офсайды 2
    		43% Владение мячом 57%
    		1 Cэйвы 4
    		1 Предупреждения 1
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ Багров-брат (раскрыть)
    26 марта в 08:00
    " 👏👏👏 "........)).....
    Багров-брат
    Багров-брат ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    26 марта в 03:30
      SAFqwer
      SAFqwer ответ Санчо Панса (раскрыть)
      25 марта в 20:20
      Спасибо мальтийскому киперу, который пропускал в ближний угол (Фернандес), летящий прямо в него мяч (Соболев), катящийся рядом с ним мяч после неуклюжего, несильного удара Дзюбы. Вообщем пропустил всё, что летело в створ...Но через годик-другой останется только далеко не худший результат: 1-3. А так-то наши с Мальтой когда-то и вничью играли (но тут боюсь ошибиться)...
      Болею за наших
      Болею за наших ответ Зафод Библброкс (раскрыть)
      25 марта в 20:11
      Тогда поздравляю
      SAFqwer
      SAFqwer ответ Vasilich-74 (комментарий удален) (раскрыть)
      25 марта в 20:10
      Сенегал и Норвегия сейчас в порядке, Россия им уступает даже по именам...Мане, Кулибали, Гейе, Менди и не только-это Сенегал... Холланд, Эдегор, Сёрлот-Норвегия...
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      25 марта в 17:09
      Ну прямо герои, ага) Господи, да это же Мальта! В лучшей своей форме сборная России ее должна была громить, но не сейчас...Спасибо Марио за победный мяч!
      металлург
      металлург
      25 марта в 16:32
      Я посмотрел первые 30 минут игры и плюнул на этот просмотр, нервы дороже. Это пи...ц полный, сплошное одно мучение игроков
      ЮГ РОССИИ
      ЮГ РОССИИ
      25 марта в 16:07
      Я думаю наша сельская команда смогла бы обыграть такую сборную,ну или ничья.И судил чтобы не Карасев.
      SAFqwer
      SAFqwer
      25 марта в 12:15
      Результат приемлемый, ну а игра....забудется. Все голы, в том числе и в наши ворота, вратари обязаны были тащить....У Мальты вообще клоун в воротах стоит, что и спасло наших. Шуня за ближний угол должен был отвечать, а его прошили как не пойми кого...Головин в топ 5 ассистентов во Франции входит, а тут столько брака..Этот матч должен помочь нашим настроиться на Словению, спустить с небес на землю. Если бы раскатали Мальту 5-0 на Словению вышли бы как суперзвёзды ( по ходу такой менталитет у нашего брата ), а так должны понимать, что если Мальта так наших возила временами, что будет с соперниками посерьёзнее...Болеем сегодня за молодёжку, друзья!
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1 ответ Vasilich-74 (комментарий удален) (раскрыть)
      25 марта в 10:45
      Против "простых рабочих" играть всегда труднее, чем против профессионалов, поэтому я не удивился такой натужной игре наших ребят и скромному счёту. Представьте себе неорганизованного противника, который играет как умеет, столпившись на подступах к штрафной и вблизи ворот. Причём играет самоотверженно. Чтобы подобрать ключи к такому сопернику, надо ох как постараться.
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      25 марта в 10:38
      Играли так, как позволял соперник, - ни хорошо, ни плохо. Подробно анализировать игру с такой "мощной" командой не имеет смысла.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ Багров-брат (раскрыть)
      25 марта в 10:16
      Русским языком написано, что игры нет у сборной. Как было в Лиге наций, так все осталось. Причем тут спартачи? Речь о конкретном рулевом у которого вся схема игры сборной на одного столба. Навес, скидка, подбор остальными. Дальше, как получится. Ну получилось победить со скрипом, с треском Мальту, положили три очка. Дальше что? А дальше будет, как у космонавта на Евро в 2016г. Полет над гнездом кукушки. Ку-Ку!)).
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак ответ Багров-брат (раскрыть)
      25 марта в 10:12
      Вроде адекватный ты и не с Степка из болот. Но извени...такую чушь несешь , что все Спартаковцы только спартаковцев хотят видеть в Сборной. Просто Соболев сейчас лучше черепахи дзюбы , как и Заболотный. Вот и все.
      stasil
      stasil
      25 марта в 10:12
      Славно, что головина не будет в матче в Сочи. Играть сам с собой в футбол, к сожалению это тренд французской лиги. Печально, что неповоротливый и медленный Дзюба опять делает результат.
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      25 марта в 10:09
      С таким футболом Саламо-дзюбинским и черепашьим шагом мы далеко не уедем.
      И у меня вопрос. Чем можно отличить по игре Ахметова от Гулива??? По мне ни чем . Зачем его , Ахметова ,вообще берут в Сборную. Как и Ионова с Нойштедтерами....
      Багров-брат
      Багров-брат ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      25 марта в 09:50
      Кто о чём, а спартачи свою рыбку везде ловят. Соболев молодец, что забил, беспорно. Но не забил бы на 90-й минуте, были бы те же 3 очка со счётом 1:2.
      Хотя, конечно, в сборной должны играть только спартаковцы, потому что только они несут настоящий футбол в массы и владеют истиной в футбольной вселенной! Саламыч подтвердит!... :)
      Т34
      Т34
      25 марта в 09:47
      Непроизвольно болел за Мальту. Не мог я смотреть на группировку Черчесова. Дно!
      Ислам0926
      Ислам0926
      25 марта в 09:46
      Сейвы 1-4 удары в створ 5-4 я не смотрел матч но подскажите мы играли с командой с первой 30 или все таки с Мальтой? Черчесов самовлюбленный тренер у у которого не хватает ума поменять тактику и выпустить сразу 2 нападающих с Мальтой
      lotsman
      lotsman
      25 марта в 08:58
      С такой игрой на ЧМ делать нечего.
      Valeron112
      Valeron112
      25 марта в 08:46
      3 очка не пахнут , но матч колхозников против депутатов не очень смотрелся.
      cska59
      cska59
      25 марта в 08:20
      Плохонькая игра,давно такого убожища не видел.
      Legend 6
      Legend 6 ответ Александр Рябов (раскрыть)
      25 марта в 08:15
      Слабейшие сборные нашей группы это Мальта и Черчесодзюбия.
      13 RUS
      13 RUS ответ Куплет (раскрыть)
      25 марта в 07:52
      Усач может тянуть к первому месту по голам только дзюбу, это стало понятно уже давно, остальные игроки не понимают что надо делать на поле под его рукодством
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ NYJ (раскрыть)
      25 марта в 07:47
      Да слов нет, чтобы оправдать, то, что вчера видел. Первые 20 минут, это даже футболом то назвать трудно.
      До матча Черчесов заявил, что сборная к матчу готова.
      Чего абсолютно не увидел. Идёт тенденция к деградации сборной.
      Tommy Lee 2
      Tommy Lee 2
      25 марта в 07:43
      Мальта - 5 ударов в створ, Россия - 4
      Владение 48% - 52%
      Равные команды играли.
      Dima salev
      Dima salev
      25 марта в 07:37
      Россия победила ? Это же сенсация. А вот Украина в ничью играл с Франции это не сенсация
      NYJ
      NYJ ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      25 марта в 07:33
      Все верно, единственное, что у нас новое, это только форма
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      25 марта в 07:10
      У Мальты ударов по воротам больше , не повезло карликам !
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      25 марта в 06:56
      Нет оптимизма от игры сборной. Старт новый, игра старая. От напыщенности индюка уже тошнит. Результат спас Соболь, которого физрук выпустил в конце матча, спасая свое лицо.
      С кем играли? Упорное нежелание не видеть проблем физрука, руководства РФС, наводит на определенные мысли. Реальное тошнилово от тактики сборной . И дело тут не в счёте. Игры нет! Черчесов. намекал на стратегию отбора после матча. Великий стратег епта!
      +и-, как всегда. Одни и те же слова, одни и те же предложения после очередной невыразительной игры.
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath
      25 марта в 06:40, ред.
      Уже 5 лет наш гл.тренер главнотенерит... и постоянно что то ищет в игре, но не находит! Миллионы россиян-болельщиков ждут момента волшебного пинка).
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100