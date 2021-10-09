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ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Вот настоящая сборная СССР 88-го:
Виктор Чанов, Динамо Киев
Анатолий Демьяненко, Динамо Киев
Олег Кузнецов, Динамо Киев
Василий Рац, Динамо Киев
Владимир Бессонов, Динамо Киев
Геннадий Литовченко, Днепр
Алексей Михайличенко, Динамо Киев
Сергей Балтача, Динамо Киев
Виктор Пасулько, Черноморец
Александр Заваров, Динамо Киев
Олег Протасов, Днепр
Игорь Беланов, Динамо Киев
Олег Протасов, Динамо Киев
Вот настоящая сборная СССР 88-го:
Виктор Чанов, Динамо Киев
Анатолий Демьяненко, Динамо Киев
Олег Кузнецов, Динамо Киев
Василий Рац, Динамо Киев
Владимир Бессонов, Динамо Киев
Геннадий Литовченко, Днепр
Алексей Михайличенко, Динамо Киев
Сергей Балтача, Динамо Киев
Виктор Пасулько, Черноморец
Александр Заваров, Динамо Киев
Олег Протасов, Днепр
Игорь Беланов, Динамо Киев
Олег Протасов, Динамо Киев