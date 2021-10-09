В 1 Градецки Лукаш Голов пропущено: 2 Спасений: 3 Пасы: 35 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

З 17 Алхо Николай Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 62

З 2 Араюри Паулюс Ударов всего: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 4 Выносы: 3 Пасы: 74 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 90

З 15 Вяйсянен Лео Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 63 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

З 22 Райтала Юкка Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 3 Пасы: 32 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 78

З 4 Тойвио Йоона Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 81 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 90

П 6 Камара Глен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 81 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 90

П 14 Лам Томас Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 33 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 61

П 8 Лод Робин Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

Н 20 Похьянпало Йоэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 78

Н 10 Пукки Теему Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 12 Йоронен Йессе

В 23 Эрикссон Карлйохан

З 3 Гранлунд Альбин

З 18 Иванов Роберт

З 5 Ояла Юхани

З 21 Хамалайнен Николас Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 28

П 13 Валакари Онни

П 9 Йенсен Фредрик

П 11 Нисканен Илмари Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 12

П 16 Ниссила Урхо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 29

П 7 Тэйлор Роберт