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Финляндия - Украина
Литва - Болгария
Казахстан - Босния и Герцеговина
Азербайджан - Ирландия
Грузия - Греция
Швеция - Косово
Шотландия - Израиль
Люксембург - Сербия
Швейцария - Северная Ирландия
Фарерские острова - Австрия
Молдавия - Дания
Андорра - Англия
Венгрия - Албания
Польша - Сан-Марино

Протокол матча Финляндия против Украина

Финляндия Логотип футбольный клуб Финляндия 1:2 Логотип футбольный клуб Украина Украина
Финляндия
1 : 2
завершен
вчера, 19:00
Украина
Отбор ЧМ-2022. Европа, 7 тур
Стадион Олимпик Стэдиум (Хельсинки)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.473.132.35
Фонбет 3.25 3.10 2.55
Мелбет 3.76 3.09 2.26
1XBET 3.52 3.18 2.39
BetBoom 3.35 3.15 2.38
    Еще
     
    29' (1:1) Пукки Теему (10)
     
    61' Алхо Николай (17) уходит с поля, Хамалайнен Николас (21) вышел на поле
     
    62' Лам Томас (14) уходит с поля, Ниссила Урхо (16) вышел на поле
     
    2
    78' Райтала Юкка (22) уходит с поля, Нисканен Илмари (11) вышел на поле
    78' Похьянпало Йоэль (20) уходит с поля, Риски Рупи (19) вышел на поле
     
    4' (0:1) Ярмоленко Андрей (7) (Яремчук Роман (9))
     
    34' (1:2) Яремчук Роман (9) (Цыганков Виктор (15))
     
    37' Кривцов Сергей (4)
     
    46' Соболь Эдуард (2) уходит с поля, Корниенко Виктор (8) вышел на поле
     
    2
    77' Цыганков Виктор (15) уходит с поля, Зубков Александр (11) вышел на поле
    77' Степаненко Тарас (6) уходит с поля, Сидорчук Сергей (5) вышел на поле
     
    2
    86' Яремчук Роман (9) уходит с поля, Довбик Артем (19) вышел на поле
    86' Ярмоленко Андрей (7) уходит с поля, Булеца Сергей (17) вышел на поле
    Голы
    4’ 0:1 Ярмоленко Андрей
    ассистент Яремчук Роман
    Пукки Теему 1:1 29’
    34’ 1:2 Яремчук Роман
    ассистент Цыганков Виктор
    Наказания
    37’ Кривцов Сергей
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Корниенко Виктор Соболь Эдуард
    Хамалайнен Николас Алхо Николай 61’
    Ниссила Урхо Лам Томас 62’
    77’ Зубков Александр Цыганков Виктор
    77’ Сидорчук Сергей Степаненко Тарас
    Нисканен Илмари Райтала Юкка 78’
    Риски Рупи Похьянпало Йоэль 78’
    86’ Довбик Артем Яремчук Роман
    86’ Булеца Сергей Ярмоленко Андрей
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 16
    		5 Удары в створ 5
    		13 Фолы 13
    		3 Угловые 2
    		1 Офсайды 0
    		54% Владение мячом 46%
    		3 Cэйвы 4
    		0 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Capral
    Capral ответ Hoholisnotkatsap (раскрыть)
    сегодня в 20:20
      Hoholisnotkatsap
      Hoholisnotkatsap
      сегодня в 20:14
        Capral
        Capral ответ Hoholisnotkatsap (раскрыть)
        сегодня в 19:35
        Больше всего, что меня всегда бесит, это то, что люди, даже внимательно прочесть не могут....
        Capral
        Capral ответ Hoholisnotkatsap (раскрыть)
        сегодня в 19:33
        Убедительная просьба, одень очки, и прочти еще раз то, что я написал. А написал я, олимпийская сборная- чемпион Олимпиады 1988г.
        Hoholisnotkatsap
        Hoholisnotkatsap ответ Hoholisnotkatsap (раскрыть)
        сегодня в 19:21
        Протасова написал 2 раза, т.к. именно в 88-м он перешёл в Динамо. Не московское, попрошу заметить ;) А на Олимпиаду поехал резерв
        Hoholisnotkatsap
        Hoholisnotkatsap ответ Capral (раскрыть)
        сегодня в 19:17
        Какой костяк?)) Какого 3 мацковского динамо?!
        Вот настоящая сборная СССР 88-го:
        Виктор Чанов, Динамо Киев
        Анатолий Демьяненко, Динамо Киев
        Олег Кузнецов, Динамо Киев
        Василий Рац, Динамо Киев
        Владимир Бессонов, Динамо Киев
        Геннадий Литовченко, Днепр
        Алексей Михайличенко, Динамо Киев
        Сергей Балтача, Динамо Киев
        Виктор Пасулько, Черноморец
        Александр Заваров, Динамо Киев
        Олег Протасов, Днепр
        Игорь Беланов, Динамо Киев
        Олег Протасов, Динамо Киев
        Capral
        Capral ответ Alex poljak (раскрыть)
        сегодня в 18:53
        Ну, вашу, "группку смерти", мы уже тоже видели. Это, даже несмешно.
        Hoholisnotkatsap
        Hoholisnotkatsap ответ Capral (раскрыть)
        сегодня в 18:52
        Конечно меняются, но не в случае Запоребрика)))
        Alex poljak
        Alex poljak
        сегодня в 18:47
        Ну что ж пожелаю вам их в следующем отборе,и посмотрим как играть будете с Францией да с той же Боснией или Финляндией.Не група смерти но уровень посильне чем у словаков со словенцями ,да пардон у вас же еще в группе смерти Мальта с Кипром.
        Capral
        Capral
        сегодня в 18:18, ред.
        В составе чемпиона ОИ 1956г., сборной СССР- все игроки сборной- футболисты московских клубов, 10 из которых- спартаковцы!!!!!!! В составе чемпионов Европы 1960г. сб. СССР- семь игроков представители России!!!!!!! Какие еще, могут быть вопросы???
        Capral
        Capral ответ Любитель _футбола (раскрыть)
        сегодня в 17:00
          Capral
          Capral ответ Любитель _футбола (комментарий удален) (раскрыть)
          сегодня в 16:58, ред.
          В олимпийской сборной, победительнице ОИ 1988г., костяк команды состовляли московские динамовцы: Харин, Лосев, Скляров , Бородюк и Добровольский, плюс-московский торпедовец Савичев!!!
          Любитель _футбола
          Любитель _футбола ответ Capral (раскрыть)
          сегодня в 16:42
          Какая бронза?))) Выход в полуфинал, в турнире где не было 1/8 финала)))) два раза были разгромлены испанией и обыграли середняков греков и шведов и нестабильных голландцев))) И на турнир вытащили хорваты)) в самой группе отбора проиграли даже Израилю и еле обыграли Андорру 1-0)))) на диком фарте все ,,достижения,,)))
          Capral
          Capral ответ Любитель _футбола (раскрыть)
          сегодня в 16:33, ред.
          У России- есть бронза на ЧЕ в 2008!!! А что у Украины???
          Capral
          Capral ответ Любитель _футбола (раскрыть)
          сегодня в 16:30
          Даже в сборной СССР 1988г, костяк команды были футболисты московского ДИНАМО!!!
          Capral
          Capral ответ Любитель _футбола (раскрыть)
          сегодня в 16:27
            Любитель _футбола
            Любитель _футбола ответ Capral (раскрыть)
            сегодня в 16:04
            Тебе перечислить поражения сб.России за эти 2 года?)) Притом что она не играла с топами кроме Бельгии, с которой 3 разгромных поражения)) по своему уровню сб.Украины выше( да и всегда была выше) чем россияне. И сборная СССР, это относится к Сб.Украине, но никак не к России, которая из постсоветских стран на 3 месте, после Украины и Армении)
            Capral
            Capral ответ Любитель _футбола (раскрыть)
            сегодня в 15:51
            Все поражения? Нет, это далеко не все поражения. Времени не хватит, вспоминать все поражения Украины, да ,и чести много. И Россия, и Украина- команды, мягко говоря, очень низкого уровня. Поэтому, меряться кое-чем, нет смысла, на мой взгляд....
            Любитель _футбола
            Любитель _футбола ответ Capral (раскрыть)
            сегодня в 15:41
            Все поражения решил перечислить и даже товарняки с молодёжным составом в связи с коронавирусом?)) Сб.Украины уже второй(!) Отбор к большим форумам идет без поражений) прошлый к ЧЕ и этот к ЧМ. А не отбивается от мальт и кипров, словаков с 28% игрового времени))) и не влетает посредственностям типа сербии по 0-5))) А то что сб.России признана самой слабой командой Евро 2020, это не секрет.Даже сб Турции играла лучше))
            Юрий Сенатов 1
            Юрий Сенатов 1
            сегодня в 15:10
              Capral
              Capral ответ Hoholisnotkatsap (раскрыть)
              сегодня в 15:07
              Рейтенги- это условности, они меняются каждый день.
              Hoholisnotkatsap
              Hoholisnotkatsap ответ Capral (раскрыть)
              сегодня в 14:36
              Да, но на каком месте рейтинга СБУ, а где эрефы?)
              кристина бораз
              кристина бораз ответ Любитель _футбола (раскрыть)
              сегодня в 13:36
              Если бы...тогда бы...четкая аналитика)
              Capral
              Capral ответ Alex poljak (раскрыть)
              сегодня в 11:48
              Особенно ярко, Украина выступила на ЧЕ в 2016, когда заняла последнее место в группе, с великолепными показателями 0-0-3, 0:5!!!!!!!
              Capral
              Capral ответ Alex poljak (раскрыть)
              сегодня в 11:46
              Ну конечно, а вот у вас- настоящая "группа смерти"!!! Самому не смешно???
              Alex poljak
              Alex poljak ответ Capral (раскрыть)
              сегодня в 11:37
              Да не напрягайся так.У вас кроме хорватов не с кем больше и играть.Постоянно УЕФА помогает.
              Capral
              Capral ответ Hoholisnotkatsap (раскрыть)
              сегодня в 11:17
              Ну конечно известны, 0:4 от Англии, 1:7 от Франции, ну и так, по мелочам- 2:3 от Голландии, 0:1 от Австрии, и тд!!!!!!!
              Futurista
              Futurista ответ Hoholisnotkatsap (раскрыть)
              сегодня в 10:02
              Известны также и мозгоблудием...Зозуля...
              Питерские гоблины
              Питерские гоблины ответ nikoladolgov (раскрыть)
              сегодня в 09:35
              А в чём везение? Позвольте узнать. Если кто хочет увидеть где - повезло!! Включите запись матча Россия - Словакия. Приятного просмотра. Наслаждайтесь))
              112910415
              112910415
              сегодня в 09:17
              примерно так надо и дальше !
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