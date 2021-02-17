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2 : 1
завершен
17 февраля 2021, 23:00
среда
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Стадион Драгау
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:45
|Тареми Мехди
|1:0
|1’
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Марега Мусса
ассистент Манафа Уилсон
|2:0
|46’
|82’
|2:1
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Кьеза Федерико
ассистент Рабьо Адриен
|63’
|де Лигт Матийс
|81’
|Данило
|87’
|Демирал Мерих
|90+2’
|Сандро Алекс
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|35’
|Демирал Мерих
|Кьеллини Джорджо
|Диас Луис
|Отавио
|57’
|63’
|Мората Альваро
|МакКенни Уэстон
|Груич Марко
|Марега Мусса
|66’
|77’
|Рэмзи Аарон
|Кулусевски Деян
|Ндиайе Мамаду
|Корона Хесус
|90+1’
|Консейсау Франсишку
|Оливейра Сержиу
|90+1’
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|8
|Удары по воротам
|12
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|5
|Удары в створ
|5
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|14
|Фолы
|14
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|6
|Угловые
|6
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|1
|Офсайды
|5
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|34%
|Владение мячом
|66%
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|4
|Cэйвы
|3
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|0
|Предупреждения
|4
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По хорошему счёту,дальше этим клубам делать нечего,что у одних,что у других игры нет никакой,хотя каталонцы ещё слегка дрыгаются,чего не скажешь про туринцев.
По хорошему счёту,дальше этим клубам делать нечего,что у одних,что у других игры нет никакой,хотя каталонцы ещё слегка дрыгаются,чего не скажешь про туринцев.
На другой передаче Рууд Гуллит и Арсен Венгер также подтвердили, что пенальти был.
На другой передаче Рууд Гуллит и Арсен Венгер также подтвердили, что пенальти был.
Последи за ним в след. матчах - пока он начинает с правой на левую перекладывать, это целая вечность по фут. меркам.
И еще момент с капитаном, какой из Сандро капитан? Даже юный Де лигт больше дирижировал партнерами, чем этот тихоня.
Последи за ним в след. матчах - пока он начинает с правой на левую перекладывать, это целая вечность по фут. меркам.
И еще момент с капитаном, какой из Сандро капитан? Даже юный Де лигт больше дирижировал партнерами, чем этот тихоня.