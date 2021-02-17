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Порту - Ювентус
Севилья - Боруссия

Текстовая онлайн трансляция матча Порту против Ювентус

Порту Логотип футбольный клуб Порту 2:1 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) Ювентус
Порту
Ювентус
2 : 1
завершен
17 февраля 2021, 23:00
среда
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Лига чемпионов 2020/2021, 1/8 финала
Стадион Драгау
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:45
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1' (1:0) Тареми Мехди (9)
 
46' (2:0) Марега Мусса (11) (Манафа Уилсон (18))
 
57' Отавио (25) уходит с поля, Диас Луис (7) вышел на поле
 
66' Марега Мусса (11) уходит с поля, Груич Марко (16) вышел на поле
 
2
90+1' Корона Хесус (17) уходит с поля, Ндиайе Мамаду (6) вышел на поле
90+1' Оливейра Сержиу (27) уходит с поля, Консейсау Франсишку (85) вышел на поле
 
35' Кьеллини Джорджо (3) уходит с поля, Демирал Мерих (28) вышел на поле
 
2
63' де Лигт Матийс (4)
63' МакКенни Уэстон (14) уходит с поля, Мората Альваро (9) вышел на поле
 
77' Кулусевски Деян (44) уходит с поля, Рэмзи Аарон (8) вышел на поле
 
81' Данило (13)
 
82' (2:1) Кьеза Федерико (22) (Рабьо Адриен (25))
 
87' Демирал Мерих (28)
 
90+2' Сандро Алекс (12)
Голы
Тареми Мехди 1:0 1’
Марега Мусса
ассистент Манафа Уилсон 		2:0 46’
82’ 2:1 Кьеза Федерико
ассистент Рабьо Адриен
Наказания
63’ де Лигт Матийс
81’ Данило
87’ Демирал Мерих
90+2’ Сандро Алекс
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
35’ Демирал Мерих Кьеллини Джорджо
Диас Луис Отавио 57’
63’ Мората Альваро МакКенни Уэстон
Груич Марко Марега Мусса 66’
77’ Рэмзи Аарон Кулусевски Деян
Ндиайе Мамаду Корона Хесус 90+1’
Консейсау Франсишку Оливейра Сержиу 90+1’
Статистика
 8 Удары по воротам 12
5 Удары в створ 5
14 Фолы 14
6 Угловые 6
1 Офсайды 5
34% Владение мячом 66%
4 Cэйвы 3
0 Предупреждения 4
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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ Black Widow (комментарий удален) (раскрыть)
18 февраля в 19:05
ахаха. Пусть лучше гол и здоровый Вольцак, чем травмированный и на лечении. В ответке мы покажем всем кузькину мать.
DEIVID_1
DEIVID_1 ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
18 февраля в 17:43
Близко нарушения правил не было в первом голе. Но надо же выдумать отговорки.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
18 февраля в 17:01
да и по дольше. Всё таки великий игрок,а значит и великий тренер. Это так сказать итальянский Зидан,правда в отличии от французского,должен трижды выйти в плейофф - это почти что,как финал. При Аллегри команда до финала доходила,а ныне 1/8 и арриведерчи. На фоне Пирло,понимаешь,что трубка мира - всё таки гений.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ RR117 (раскрыть)
18 февраля в 16:53
что бы довести мяч до нападающих,должны быть нападающие,а у Юве только падающие.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ ilyafrom (раскрыть)
18 февраля в 16:52
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ juvenale (раскрыть)
    18 февраля в 16:50
    Роналду сразу оценил и уже взял мяч в руки и понёс на Точку,а рефери свистнул,что игра рукой. Такого не квалифицированного арбитра,необходимо отправить в интертото.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    18 февраля в 16:40, ред.
    я так понимаю,что из всех команд занявших 2 место, Порту является самым лакомым кусочком. Атлетико М и Боруссия М, Севилия и Лейпциг будут смотреться по сложнее,чем драконы. А ведь совсем недавно в этих спарингах с Ливерпулем,судьбы бело-синих уже были предрешены в первом матче,а иногда и в первом тайме. Посмотрел матч и вообще не понял.как туринцы собирались выигрывать у соперника,за всю игру толком не создав голевых моментов. Ну а привоз на первой минуте это плата за пижонство,хотели поиграть в кошки-мышки,а вместо мышки оказался волк.Ну и начало второго тайма - примерно тоже самое,гол из раздевалки. Что Барса,что Ювентус оба клуба,который каждый бы захотел получить в плейофф и ещё туда добавим Реал. Великие клубы, когда каждый молился,что бы не встретиться с ними,теперь просто готовы занести чемоданы в уефа,лишь бы достался этот жребий. Ювентус так играл,как будто бы Порту долждн была забивать автоголы, при виде Роналду. Криш совсем потерялся,пару раз упал и ещё разок надавил на лайнсмана. Что Месси,что КР7 - это уже не те фигуры,которые вселяют страх сопернику. Оба на поле были тише воды,ниже травы,в ожидании 11 метрового,ну один из них дождался.
    По хорошему счёту,дальше этим клубам делать нечего,что у одних,что у других игры нет никакой,хотя каталонцы ещё слегка дрыгаются,чего не скажешь про туринцев.
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина ответ RR117 (раскрыть)
    18 февраля в 16:22
    этот Сандра чуть Роналду травму не нанёс,своими блокировками, срывая перспективную атаку на фланге. Его бы в Интер сплавить,даже бесплатно,лишь бы там играл... ахах.
    Naim Nabiev 1
    Naim Nabiev 1
    18 февраля в 14:56, ред.
    значит будет новый камбек
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    18 февраля в 14:56
    с составом махнули походу пьесы)
    Camellot
    Camellot
    18 февраля в 14:13
    Пожалуй тут все понятно, как в матче и ПСЖ барса
    juvenale
    juvenale
    18 февраля в 13:35
    juvenale
    juvenale ответ fanliverpoolfan28 (комментарий удален) (раскрыть)
    18 февраля в 13:26
    все уважаемые клубы)у Аякса 4 лч у Порту 2
    juvenale
    juvenale ответ А вот и я (комментарий удален) (раскрыть)
    18 февраля в 13:24, ред.
    а чего ты так Артура не любишь)))с ним в составе Юве ни одного матча не проиграл + чувак реально мяч не теряет, как деревянный днотанкур)по мне так Артур сейчас ключевой игрок в полузащите Юве
    juvenale
    juvenale ответ RR117 (раскрыть)
    18 февраля в 13:23
    кулушевски левша
    vday
    vday ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    18 февраля в 13:14
    Что то с камбэком пошло не так! Даже с простым, не говоря про "великий"...
    juvenale
    juvenale
    18 февраля в 13:13
    На Sky Sport Italia Фабио Капелло и Алессандро Дель Пьеро заявили, что это был «чистый пенальти, без вопросов».



    На другой передаче Рууд Гуллит и Арсен Венгер также подтвердили, что пенальти был.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ А вот и я (комментарий удален) (раскрыть)
    18 февраля в 11:56
    Крах Барселоны обещали много кто, в 2015 году мы с Лестером такой прогноз тоже дали.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ Мessi 10 (раскрыть)
    18 февраля в 11:54
    Нет, он ясновидящий-чернокнижник.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ А вот и я (комментарий удален) (раскрыть)
    18 февраля в 11:53
    Рабьо вчера хорош был, он подходит Пирло. Атака у Ювентуса лучше стала и футбол симпатичнее, раньше больше на фарте добивались успехов, а сейчас силой.
    Мessi 10
    Мessi 10 ответ А вот и я (комментарий удален) (раскрыть)
    18 февраля в 11:45
    Да ты прям пророк)) ты случайно не с Битвы Экстрасенсов??))
    Richard von Rammstein
    Richard von Rammstein ответ А вот и я (комментарий удален) (раскрыть)
    18 февраля в 11:08
    Ювентус сейчас не сможет обыграть Сити
    Мessi 10
    Мessi 10 ответ А вот и я (комментарий удален) (раскрыть)
    18 февраля в 10:42
    Ну ты меня прям задел)) смотри не сглазь свои прогнозы)
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    18 февраля в 10:38
    Удивительная расслабленность Ювентуса в начале первого и второго таймов! Да, неожиданное поражение туринского клуба, прямо скажем. Но в этой паре, благодаря голу Кьезе, ничего не ясно)
    Мessi 10
    Мessi 10 ответ А вот и я (комментарий удален) (раскрыть)
    18 февраля в 10:36
    А ты решаешь за Порту и Юве в чьих советах они нуждаются ?)
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak ответ А вот и я (комментарий удален) (раскрыть)
    18 февраля в 10:24
    Хотелось бы ошибаться! Но состав команды у Пирло посильнее будет чем у Макса! ( по крайней мере не слабее) Но игру команда мы видим и тут добавить нечего!
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak ответ RR117 (раскрыть)
    18 февраля в 10:20
    Согласен с тобой по поводу Кулусевски! Я давно за ним наблюдаю и так же до сих пор не могу дать ему объективную оценку. Какой то он тяжелый чтоли , неповоротливый, с нарушенной координацией что- ли ?! Ведь он ещё так молод , но у него абсолютно нет скорости да и к технике много вопросов! Вообщем пока он игрок загадка!
    Мessi 10
    Мessi 10
    18 февраля в 10:19
    Порту в ответке надо 1 забивать точно, ибо отстоять на сухую в Турине вряд ли получится.
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина ответ А вот и я (комментарий удален) (раскрыть)
    18 февраля в 10:08
    был бы Роналду на пару тройку лет помоложе,он бы конечно показывал совершенно другой уровень. Безусловно в 36 играть,как в 30 очень тяжело,хотя и 25 летние играют хуже его.Ну можно ещё Кьезо приравнять к топ игрокам,а кто в защите,ну разве что ДЕ ЛИГТ,играет на общем фоне, стабильно и уверенно. К остальным вопросов ещё больше,чем решений на них.По хорошему,надо оставлять до пяти игроков,остальных в утиль. Пусть играют за фиалок или рекламируют молоко. Ювентус это великий клуб и если ты не соответсвуешь ему,то ты лишний.
    RR117
    RR117 ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
    18 февраля в 10:05
    У меня такое же чувство, когда я вижу Кулушевски, не способного правой ногой банальную передачу сделать.
    Последи за ним в след. матчах - пока он начинает с правой на левую перекладывать, это целая вечность по фут. меркам.

    И еще момент с капитаном, какой из Сандро капитан? Даже юный Де лигт больше дирижировал партнерами, чем этот тихоня.
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