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РБ Лейпциг - Ливерпуль
Барселона - Пари Сен-Жермен

Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг против Ливерпуль

РБ Лейпциг Логотип футбольный клуб РБ Лейпциг 0:2 Логотип футбольный клуб Ливерпуль Ливерпуль
РБ Лейпциг
Ливерпуль
0 : 2
завершен
16 февраля 2021, 23:00
вторник
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Лига чемпионов 2020/2021, 1/8 финала
Стадион Ференц Пушкаш
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 22:45
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.183.592.30
Fonbet Live! 100.00 20.00 1.02
Лига ставок 3.20 3.55 2.36
 
2
5' Айдара Амаду (8)
5' Мукиеле Норди (22)
 
52' Нкунку Кристофер (18)
 
2
64' Айдара Амаду (8) уходит с поля, Поульсен Юссуф (9) вышел на поле
64' Мукиеле Норди (22) уходит с поля, Орбан Вилли (4) вышел на поле
 
66' Анхелиньо (3)
 
73' Кампль Кевин (44) уходит с поля, Хван Хи-Чхан (11) вышел на поле
 
76' Ольмо Даниэль (25)
 
53' (0:1) Салах Мохамед (11)
 
58' (0:2) Мане Садио (10)
 
68' Кабак Озан (19)
 
2
72' Фирмино Роберто (9) уходит с поля, Шакири Джердан (23) вышел на поле
72' Алькантара Тьяго (6) уходит с поля, Окслейд-Чемберлен Алекс (15) вышел на поле
 
81' Хендерсон Джордан (14)
 
90' Салах Мохамед (11) уходит с поля, Уильямс Неко (76) вышел на поле
Голы
53’ 0:1 Салах Мохамед
58’ 0:2 Мане Садио
Наказания
Айдара Амаду 5’
Мукиеле Норди 5’
Нкунку Кристофер 52’
Анхелиньо 66’
68’ Кабак Озан
Ольмо Даниэль 76’
81’ Хендерсон Джордан
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Поульсен Юссуф Айдара Амаду 64’
Орбан Вилли Мукиеле Норди 64’
72’ Шакири Джердан Фирмино Роберто
72’ Окслейд-Чемберлен Алекс Алькантара Тьяго
Хван Хи-Чхан Кампль Кевин 73’
90’ Уильямс Неко Салах Мохамед
Статистика
 12 Удары по воротам 10
2 Удары в створ 3
11 Фолы 11
4 Угловые 2
7 Офсайды 1
47% Владение мячом 53%
1 Cэйвы 2
5 Предупреждения 2
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Все комментарии
Andrey YarmolenkoUA
Andrey YarmolenkoUA ответ Кап_и_тошка (комментарий удален) (раскрыть)
17 февраля в 19:10
США-лучшая страна в мире!Не правда ли,Илон Маск!?
azkan
azkan
17 февраля в 18:56
Со справедливой победой красных! Отлично воспользовались ошибками соперников и сами не допустили этих ошибок. Возможно Мане и Салах снова возвратят свое чутье на голы.
А редбулловцы хорош отыграли, но им ничего не светит с такой игровой дисциплиной.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ Ген Геныч (раскрыть)
17 февраля в 17:04
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина ответ Ген Геныч (раскрыть)
    17 февраля в 17:01, ред.
      Князь Всея Турина
      Князь Всея Турина
      17 февраля в 17:00
        lobsterdam
        lobsterdam
        17 февраля в 15:53
          Roger Young
          Roger Young
          17 февраля в 13:16
          Уверенная победа, молодцы!
          Dudikoff
          Dudikoff
          17 февраля в 11:55
          Работать и работать. Игра Ливерпуля по-прежнему невнятная. Очень надеюсь, что к 10 марта на месте цз будут цз, а не Хендо, который вчера пустил два выхода практически один в один. Очень повезло.

          Дэвис, Уильям Рис, Уильям Неко, Филиппс, Цимикас, Кейн Джейк, Кларксон Лейтон.
          Сразу даже и не скажешь это резерв Ливерпуля или Суонси)
          Dirty_Harry
          Dirty_Harry
          17 февраля в 10:54
          Повезло мерсисайдцам, Лейпциг сам можно сказать победу отдал. С такой игрой Ливерпулю в ЛЧ нечего ловить, в обороне просто бардальеро.
          Richard von Rammstein
          Richard von Rammstein ответ Игрок глухого запаса (комментарий удален) (раскрыть)
          17 февраля в 10:22
            ВиталикManUtdRus
            ВиталикManUtdRus
            17 февраля в 09:37
            С победой бухтовцев !
            Klaus-S
            Klaus-S ответ Qatar Airways (раскрыть)
            17 февраля в 09:09
            С такой обороной ушастый не светит. Это Лейпциг вчера не забил. А у Сити, Баварии и ПСЖ есть кому забивать. И они такие косяки не простят.
            Qatar Airways
            Qatar Airways
            17 февраля в 08:56
            Буду краток: пожелаю Ливерпулю победы в ЛЧ. Раз в чемпионате посыпалось всё - забирайте ушастого.
            25процентный клоун
            25процентный клоун ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
            17 февраля в 08:36
            На классе отскока, Немцы были сильнее
            25процентный клоун
            25процентный клоун
            17 февраля в 08:33
            Не заслуженая победа ливера
            sihafazatron
            sihafazatron
            17 февраля в 08:00
            Удивлён только тем, что победа сухая. А так отличный результат и уже одной ногой в 1/4, где могут встреться с порту)))
            Gahi
            Gahi ответ A.S.A (раскрыть)
            17 февраля в 07:24
            Иногда так получается, удачи Вам и хорошего настроения.
            Владимир Ушаков
            Владимир Ушаков
            17 февраля в 07:21
            Нежданчик, думал будет победа РБ или ничья. У Лейпцига были моменты но не реализовали, а Ливерпуль забил после ошибок в обороне, сначала Забитцер привез, затем Упамекано неуклюже сыграл. Можно сказать исход противостояния ясен, быки вряд ли 3 забьют на Энфилде и не пропустят.
            Санчо Панса
            Санчо Панса
            17 февраля в 07:11, ред.
            Весьма неожиданный результат этого матча! Не, еще два сезона назад это было бы вполне предсказуемо, однако нынешний Ливерпуль не является столь грозной силой как раньше! В АПЛ это уж точно. Лейпциг неприятно удивил, что хотя бы на один гол не сподобился....
            A.S.A
            A.S.A ответ Gahi (раскрыть)
            17 февраля в 07:10
            Уважаемый,очень извиняюсь, случайно нажал на жалобу к вашему коменту про Мбаппе...сорри!
            112910415
            112910415
            17 февраля в 06:33
            должно же быть что-то светлое, когда кругом одни неприятности !
            Сергей Кравченко
            Сергей Кравченко
            17 февраля в 05:43
            Всё таки ожидал от Лейпцига победы. Тут ещё ничего не решено.
            Ген Геныч
            Ген Геныч ответ IKER-RAUL (раскрыть)
            17 февраля в 05:30
            На каком Энфилде то?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Не будет никакого Энфилда- команды из АПЛ у себя дома играть не будут из за короны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            Ген Геныч
            Ген Геныч
            17 февраля в 05:29
            Не все тут ясно в этом противостоянии т.к кто где играет,не имеет никакого смысла из за отсутствия зрителей и нужды длительных перелетов!!!!!!!!!!!!!!!!!!Так что без разницы кто играл дома а кто в гостях!!!!!!!!!!!!!!!!
            Муслим90
            Муслим90
            17 февраля в 04:51
            Не ожидал что на ноль сыграют) Красавцы)
            Y. N. W . A .
            Y. N. W . A .
            17 февраля в 04:16
            Будет очень и очень тяжело, но нужно бороться за ЛЧ. Верю в команду.
            амурец
            амурец
            17 февраля в 02:38
            ну что же кажется дальше идёт Ливерпуль
            Dudikoff
            Dudikoff ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
            17 февраля в 01:11
            Мяч ушел за линию перед этим
            IKER-RAUL
            IKER-RAUL
            17 февраля в 01:10
            Важная в плане психологии Победа! Молодцы красные! Не расслабляться еще впереди ответка на Энфиде.
            Steven Gerrard 008
            Steven Gerrard 008
            17 февраля в 01:08
            Не понял, почему не засчитали гол Фирмино? Там же вроде не было оффсайда
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