|РБ Лейпциг
|0:2
|Ливерпуль
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0 : 2
завершен
16 февраля 2021, 23:00
вторник
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Стадион Ференц Пушкаш
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 22:45
|53’
|0:1
|Салах Мохамед
|58’
|0:2
|Мане Садио
|Айдара Амаду
|5’
|Мукиеле Норди
|5’
|Нкунку Кристофер
|52’
|Анхелиньо
|66’
|68’
|Кабак Озан
|Ольмо Даниэль
|76’
|81’
|Хендерсон Джордан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Поульсен Юссуф
|Айдара Амаду
|64’
|Орбан Вилли
|Мукиеле Норди
|64’
|72’
|Шакири Джердан
|Фирмино Роберто
|72’
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|Алькантара Тьяго
|Хван Хи-Чхан
|Кампль Кевин
|73’
|90’
|Уильямс Неко
|Салах Мохамед
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|12
|Удары по воротам
|10
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|2
|Удары в створ
|3
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|11
|Фолы
|11
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|4
|Угловые
|2
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|7
|Офсайды
|1
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|47%
|Владение мячом
|53%
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|1
|Cэйвы
|2
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|5
|Предупреждения
|2
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А редбулловцы хорош отыграли, но им ничего не светит с такой игровой дисциплиной.
А редбулловцы хорош отыграли, но им ничего не светит с такой игровой дисциплиной.
Дэвис, Уильям Рис, Уильям Неко, Филиппс, Цимикас, Кейн Джейк, Кларксон Лейтон.
Сразу даже и не скажешь это резерв Ливерпуля или Суонси)
Дэвис, Уильям Рис, Уильям Неко, Филиппс, Цимикас, Кейн Джейк, Кларксон Лейтон.
Сразу даже и не скажешь это резерв Ливерпуля или Суонси)