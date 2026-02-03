Свищев: «Слова Гашека вызывают улыбку снисхождения»

1770123559

вчера, 15:59

Антироссийские заявления экс-хоккеиста Доминика Гашека уже не работают и лишь раздражают людей, считает первый зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту .

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино в интервью Sky призвал рассмотреть снятие отстранения российских команд от международных турниров, за что Гашек обвинил его в поддержке России.