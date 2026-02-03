Антироссийские заявления экс-хоккеиста Доминика Гашека уже не работают и лишь раздражают людей, считает первый зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино в интервью Sky призвал рассмотреть снятие отстранения российских команд от международных турниров, за что Гашек обвинил его в поддержке России.
Антироссийский пиар Гашека перестает впечатлять людей, он вызывает только раздражение. Многие федерации высказываются за возвращение россиян, эти пиар-баррикады Гашека, выстроенные против России, уже вызывают только недоумение и улыбку снисхождения, мол, человек уже не знает, чем заняться, лишь бы охаять российских спортсменов.