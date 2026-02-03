Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...

Свищев: «Слова Гашека вызывают улыбку снисхождения»

вчера, 15:59

Антироссийские заявления экс-хоккеиста Доминика Гашека уже не работают и лишь раздражают людей, считает первый зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино в интервью Sky призвал рассмотреть снятие отстранения российских команд от международных турниров, за что Гашек обвинил его в поддержке России.

Антироссийский пиар Гашека перестает впечатлять людей, он вызывает только раздражение. Многие федерации высказываются за возвращение россиян, эти пиар-баррикады Гашека, выстроенные против России, уже вызывают только недоумение и улыбку снисхождения, мол, человек уже не знает, чем заняться, лишь бы охаять российских спортсменов.

Подписывайся в ВК
Все новости
Журова раскритиковала Гашека за его слова в адрес Инфантино
Вчера, 14:49
Роналду собирается бойкотировать ближайшую игру «Аль-Насра»
02 февраля
Бензема отказался играть за «Аль-Иттихад»
29 января
Генич рассказал о том, как Станкович унижал Солари в «Спартаке»
28 января
Блаттер призвал болельщиков бойкотировать чемпионат мира в США
27 января
Турецкий арбитр не засчитал гол, так как не заметил, что мяч попал в сетку
26 января Фото
Все комментарии
c4zdx87j8uw9
c4zdx87j8uw9
вчера в 20:50
Свищёв похоже свистит, вряд-ли федераций много, если бы их было большинство, уже бы давно сняли этот запрет
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:29
Кому?
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:54
И что,, нельзя ему закрыть рот?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 