«Зенит» одержал победу над «Динамо» в стартовом матче Зимнего кубка РПЛ

Петербургский «Зенит» переиграл московское «Динамо» со счётом 2:1 в первом матче Зимнего кубка РПЛ, проходящего в Абу-Даби.
Голы за победителей забили Александр Ерохин (33) и Нино (76), единственный мяч у москвичей на счету Бителло (59).
Турнир идёт по круговой системе. Во вторник ЦСКА встретится с «Краснодаром», а 6 февраля «Динамо» сыграет с ЦСКА, «Зенит» — с «Краснодаром». Зимний кубок РПЛ проводится с 2023 года, в прошлом году его взял «Зенит».
реализовать идею сколотить впереди сдвоенный центр в составе Тюкавина
и Сергеева.
Выглядит это как-то куцо, не чувствуется интересной перспективы.
Они либо дублируют друг друга, либо создают некие искусственные конструкции, явно пренебрегая добрым советом Уильяма Оккамского- "не множьте сущности без необходимости"..
Стоит отказаться от этой идеи, кмк.
Да Гусев и отказался, убрав в перерыве с поля Сергеева, и лишние действия сразу ушли. Голевая комбинация с участием Миранчука и Тюкавина стала показательной иллюстрацией к этому.
В отличие от первого сбора, массовую замену Гусев провёл через час игры-команда продвигается в наборе кондиций.
Резервисты, среди которых на этом сборе много игроков Динамо-2, хоть и с меньшим временем, но получили редкую возможность поиграть против Зенита.
У питерских такой бешеный подбор игроков, что там ведь с разбегу и не поймёшь,
где основа- где резерв, так что для ребятишек Динамо-2 это хороший опыт.
Который, впрочем, пока лишь накапливается и втордивные динамовцы давления
не выдержали- ошибся при подаче углового Расулов, проспав выход на мяч.
Как итог- обе команды работали довольно медлительно, что понятно на сборах,
но Зенит был ожидаемо мастеровитее и употребил для победы последние полчаса,
когда соотношение сил составов стало особенно неравным..
Каждый из них, пытался вылепить из Сергеева убогого позиционщика, и только у Осинькина, Иван меневрировал, менял направление атаки и уходил в глубину поля.....................................
