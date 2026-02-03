Top.Mail.Ru
Soccer.ru
«Зенит» одержал победу над «Динамо» в стартовом матче Зимнего кубка РПЛ

вчера, 16:53
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Петербургский «Зенит» переиграл московское «Динамо» со счётом 2:1 в первом матче Зимнего кубка РПЛ, проходящего в Абу-Даби.

Голы за победителей забили Александр Ерохин (33) и Нино (76), единственный мяч у москвичей на счету Бителло (59).

Турнир идёт по круговой системе. Во вторник ЦСКА встретится с «Краснодаром», а 6 февраля «Динамо» сыграет с ЦСКА, «Зенит» — с «Краснодаром». Зимний кубок РПЛ проводится с 2023 года, в прошлом году его взял «Зенит».

Источник: itar-tass.com Фото: ФК Зенит
112910415
112910415
сегодня в 06:07
тренировочная тренировка )
Муравьед
Муравьед
вчера в 23:15, ред.
25процентный, Спартак не участвует в дружеском кубке.
Его удел товарняк с армянской командой.
Lobo77
Lobo77 ответ баск (раскрыть)
вчера в 22:08, ред.
Гусев просто выбрал лучших в данном моменте игроков и выставил их на поле подгоняя схему под наличие.
Идет от состава.
Не проканало, но в самом начале что то получалось.
Кстати Шаронов пока не виденб или не доносит до игроков.
Первый гол это полное отсутствие тренерского влияния на толпу чудаков.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:22
Зенит и Спартак начали с побед. Так держать
Константин 87
Константин 87
вчера в 21:08
Читаю комментарии,и удивляюсь,ЭТО ПОДОБИЕ ФУТБОЛА,кто-то ещё смотрит?????🧐🧐🧐🧐
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:47
Зенит с Победой !!!!!
Пусть и в забугорном междусобойчике....но приятно...

Слышал Семак переживает джоновское нашествие....
К Джону Джону присоединится и Джон Дуран из "Аль Насра"....

В Флуминенсе есть неплохой нап Джон Кеннеди...в этом году 6 матчей - 3 гола....
Ждём-с...однако
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:14
У Семака больше опыта побеждать. Динамо пока непонятный.
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:01
Красавец, из пределов штрафной, в пустые ворота? Если да, то уж лучше отметить разрезающий пас, предшествующий голу, но точно не сам гол.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:55
Видел только гол-красавец Бителло...
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:43
"Футболисты Зенита и Динамо устроили потасовку на Зимнем Кубке РПЛ: 193-сантиметровый защитник Исаев сначала порамсил с малышом Педриньо из-за толчка в спину, а потом и с Соболевым, вступившимся за бразильца. Из-за этого на поле началась массовая стычка сразу после финального свистка (2:1 — Ерохин, Нино | Бителло). С возвращением, великий русский футбол. Мы скучали!"
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:17
Приветствую, Володя!!!
Очень дельное и Мудрое предложение!!!!!!! Как я сразу не подумал?! Супер, Дружище, супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))))
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:14
Приветствую Виктор! Это также как и в придачу к Саусю надо Талалаева брать)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:12
Ничего не значащий тренировочный турнир. Тренеры готовят команды
3eq5bm4s4wrp
3eq5bm4s4wrp
вчера в 18:02
Динамо явный аутсайдер турнира.
Capral
Capral
вчера в 17:49
Насчет Сергеева давно было всё понятно, как только его взяли. Но уж если взяли- берите и Осинькина, в качестве консультатна, только он знает, как использовать Сергеева. Ни Семак, ни Карпин, ни тем более Гусев понятия не имеют, при какой игровой схеме можно практически задействовать Сергеева...

Каждый из них, пытался вылепить из Сергеева убогого позиционщика, и только у Осинькина, Иван меневрировал, менял направление атаки и уходил в глубину поля.....................................
lotsman
lotsman
вчера в 17:44, ред.
Я не понял действий динамовцев на последних минутах матча. Обычно команды, если проигрывают в один мяч, пытаются вытащить ничью, на последних минутах, а динамовцы выбивали на угловой, три угловых, совершали ненужные фолы, три фола. В итоге время было потеряно. Зенит с победой!
Capral
Capral
вчера в 17:29, ред.
Когда-то, за такой гол в ворота начинающего вратаря Л.И.Яшина, в игре со Спартаком, динамовского вратаря на долгое время отправили в дубль. Расулов получил гол головой, за который его надо бы наказать.

Даже если по новым правилам разрешено блокировать вратаря во вратарской, даже в этом случае- это грубейший промах кипера.

Ну и предшествующая комбинация, приведшая к голу в ворота Зенита, по своему интересная, но отсутствие последнего защитника в рядах питерцев, еще одно подтверждение правил- не умеете играть в линию- не играйте, ставьте чистильщика... Но, видимо, это не для Семака.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:28
Сашка Соболев решил не громить Динамо в пустые ворота, поэтому спокойно подождал защитника и пробил в ногу.
shur
shur
вчера в 17:20
...В зимнем ритме закружило,
Наш прославленный Газпром!
Забивали Сашка, Нино !
Наполняя лёгкие "Динамо",
Только газом,не углём!!!
баск
баск
вчера в 17:16, ред.
Самый любопытный момент в игре Динамо- это продолжение попыток Гусева
реализовать идею сколотить впереди сдвоенный центр в составе Тюкавина
и Сергеева.
Выглядит это как-то куцо, не чувствуется интересной перспективы.

Они либо дублируют друг друга, либо создают некие искусственные конструкции, явно пренебрегая добрым советом Уильяма Оккамского- "не множьте сущности без необходимости"..
Стоит отказаться от этой идеи, кмк.

Да Гусев и отказался, убрав в перерыве с поля Сергеева, и лишние действия сразу ушли. Голевая комбинация с участием Миранчука и Тюкавина стала показательной иллюстрацией к этому.

В отличие от первого сбора, массовую замену Гусев провёл через час игры-команда продвигается в наборе кондиций.
Резервисты, среди которых на этом сборе много игроков Динамо-2, хоть и с меньшим временем, но получили редкую возможность поиграть против Зенита.

У питерских такой бешеный подбор игроков, что там ведь с разбегу и не поймёшь,
где основа- где резерв, так что для ребятишек Динамо-2 это хороший опыт.
Который, впрочем, пока лишь накапливается и втордивные динамовцы давления
не выдержали- ошибся при подаче углового Расулов, проспав выход на мяч.

Как итог- обе команды работали довольно медлительно, что понятно на сборах,
но Зенит был ожидаемо мастеровитее и употребил для победы последние полчаса,
когда соотношение сил составов стало особенно неравным..
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 17:15
Ожидаемо ...
Гость
