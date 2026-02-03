«Зенит» одержал победу над «Динамо» в стартовом матче Зимнего кубка РПЛ

1770126794

вчера, 16:53

Петербургский «Зенит» переиграл московское «Динамо» со счётом 2:1 в первом матче Зимнего кубка РПЛ , проходящего в Абу-Даби.

Голы за победителей забили Александр Ерохин (33) и Нино (76), единственный мяч у москвичей на счету Бителло (59).