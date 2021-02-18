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0 : 2
завершен
18 февраля 2021, 23:00
четверг
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Стадион Ред Булл Арена
|41’
|0:1
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Алькасер Пако
ассистент Морено Жерар
|71’
|0:2
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Ниньо Фернандо
ассистент Морено Жерар
|Кристенсен Расмус
|29’
|Соле Умар
|40’
|Окафор Ной
|89’
|90’
|Альбиоль Рауль
|Ульмер Андреас
|90+5’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Фойт Хуан
|Пенья Рубен
|59’
|Ниньо Фернандо
|Алькасер Пако
|60’
|Педраса Альфонсо
|Гомес Мойзес
|Адейеми Карим
|Ааронсон Бренден
|61’
|Окафор Ной
|Сучич Лука
|61’
|Бернед Антуан
|Юнузович Златко
|74’
|74’
|Коста Хауме
|Капу Этьенн
|83’
|Пиньо Йереми
|Морено Жерар
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|12
|Удары по воротам
|8
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|2
|Удары в створ
|4
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|17
|Фолы
|9
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|3
|Угловые
|2
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|0
|Офсайды
|1
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|47%
|Владение мячом
|53%
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|2
|Cэйвы
|2
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|4
|Предупреждения
|1
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