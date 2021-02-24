|Тоттенхэм
|4:0
|Вольфсберг
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4 : 0
завершен
24 февраля 2021, 20:00
среда
4 - 1
Первый матч
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Стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 19:50
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Алли Деле
ассистент Доэрти Мэтт
|1:0
|11’
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Винисиус
ассистент Алли Деле
|2:0
|50’
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Бэйл Гарет
ассистент Алли Деле
|3:0
|73’
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Винисиус
ассистент Скарлетт Дэйн
|4:0
|83’
|Доэрти Мэтт
|36’
|61’
|Баумгартнер Доминик
|63’
|Верницниг Кристофер
|Дэвис Бен
|66’
|Алдервейрелд Тоби
|77’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Йовелич Деян
|Визингер Дарио
|46’
|Павелич Марио
|Новак Михаэль
|64’
|Гиорбелидзе Гурам
|Баумгартнер Доминик
|65’
|Перич Стефан
|Шерцер Джонатан
|Бэйл Гарет
|Ламела Эрик
|69’
|Моура Лукас
|Бергвейн Стевен
|69’
|Лавиньер Марсель
|Доэрти Мэтт
|74’
|79’
|Рнич Неманья
|Штратцниг Кай
|Скарлетт Дэйн
|Алли Деле
|81’
|Джон Нил
|Сиссоко Мусса
|81’
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|18
|Удары по воротам
|6
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|8
|Удары в створ
|3
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|16
|Фолы
|15
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|4
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|1
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|55%
|Владение мячом
|45%
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|3
|Cэйвы
|3
|
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|3
|Предупреждения
|2
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