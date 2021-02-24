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Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм против Вольфсберг

Тоттенхэм Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон) 4:0 Логотип футбольный клуб Вольфсберг Вольфсберг
Тоттенхэм
Вольфсберг
4 : 0
завершен
24 февраля 2021, 20:00
среда
4 - 1
Первый матч
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Лига Европы 2020/2021, 1/16 финала
Стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 19:50
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    11' (1:0) Алли Деле (20) (Доэрти Мэтт (2))
     
    36' Доэрти Мэтт (2)
     
    50' (2:0) Винисиус (45) (Алли Деле (20))
     
    66' Дэвис Бен (33)
     
    2
    69' Ламела Эрик (11) уходит с поля, Бэйл Гарет (9) вышел на поле
    69' Бергвейн Стевен (23) уходит с поля, Моура Лукас (27) вышел на поле
     
    73' (3:0) Бэйл Гарет (9) (Алли Деле (20))
     
    74' Доэрти Мэтт (2) уходит с поля, Лавиньер Марсель (55) вышел на поле
     
    77' Алдервейрелд Тоби (4)
     
    2
    81' Алли Деле (20) уходит с поля, Скарлетт Дэйн (53) вышел на поле
    81' Сиссоко Мусса (17) уходит с поля, Джон Нил (57) вышел на поле
     
    83' (4:0) Винисиус (45) (Скарлетт Дэйн (53))
     
    2
    46' Новак Михаэль (27) уходит с поля, Павелич Марио (6) вышел на поле
    46' Визингер Дарио (11) уходит с поля, Йовелич Деян (9) вышел на поле
     
    61' Баумгартнер Доминик (22)
     
    63' Верницниг Кристофер (24)
     
    64' Баумгартнер Доминик (22) уходит с поля, Гиорбелидзе Гурам (2) вышел на поле
     
    65' Шерцер Джонатан (4) уходит с поля, Перич Стефан (5) вышел на поле
     
    79' Штратцниг Кай (17) уходит с поля, Рнич Неманья (15) вышел на поле
    Голы
    Алли Деле
    ассистент Доэрти Мэтт     		1:0 11’
    Винисиус
    ассистент Алли Деле     		2:0 50’
    Бэйл Гарет
    ассистент Алли Деле     		3:0 73’
    Винисиус
    ассистент Скарлетт Дэйн     		4:0 83’
    Наказания
    Доэрти Мэтт 36’
    61’ Баумгартнер Доминик
    63’ Верницниг Кристофер
    Дэвис Бен 66’
    Алдервейрелд Тоби 77’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Йовелич Деян Визингер Дарио
    46’ Павелич Марио Новак Михаэль
    64’ Гиорбелидзе Гурам Баумгартнер Доминик
    65’ Перич Стефан Шерцер Джонатан
    Бэйл Гарет Ламела Эрик 69’
    Моура Лукас Бергвейн Стевен 69’
    Лавиньер Марсель Доэрти Мэтт 74’
    79’ Рнич Неманья Штратцниг Кай
    Скарлетт Дэйн Алли Деле 81’
    Джон Нил Сиссоко Мусса 81’
    Статистика
    		 18 Удары по воротам 6
    		8 Удары в створ 3
    		16 Фолы 15
    		4 Угловые 2
    		1 Офсайды 1
    		55% Владение мячом 45%
    		3 Cэйвы 3
    		3 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    амурец
    амурец
    25 февраля в 08:24
    да уж покуражился ТТХ
    SHMEL
    SHMEL
    24 февраля в 23:20
    Это было вполне предсказуемо.
    DXTK
    DXTK
    24 февраля в 22:52
    ттх на классе победил, Моуриньо остается......... смотрю Бэйл и Алли че то разыгрались .....
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    24 февраля в 22:36
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      24 февраля в 22:30
      Маур разозлился ? Не хочет в Португалию ?
      Сантус
      Сантус ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
      24 февраля в 22:24
      Ху из ит Хосе?Это как в испанском пиво-сервеса,а по португальски -сервежа.Маур он порт,поэтому Жозе.и без выбрыков языковых...))
      ВиталикManUtdRus
      ВиталикManUtdRus
      24 февраля в 22:05
      Великая победа Хосе !
      ЮГ РОССИИ
      ЮГ РОССИИ
      24 февраля в 22:03, ред.
      Вот теперь можно представить пропасть между европейским середняком(Тоттенхэм)и нашим грандом ЦСКА
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      24 февраля в 21:58
      Для "Вольфсберга" уже достижение, что они достигли столь высокой стадии еврокубков. С "Тоттенхэмом" из-за разнице в классе им в принципе ловить было нечего. Что подкупало в лондонской команде, что они продолжали идти вперед и старались забить, даже имея преимущество по результатам двух матчей более пяти мячей - видимо в АПЛ по другому не могут. Ну а австрийцам в качестве утешения можно считать, что они вылетели от очень достойной команды.
      abrek123
      abrek123
      24 февраля в 21:55, ред.
      Жесть какая-то и этот Вольфсберг взял у Цска в группе 4 очка)))У нашего чемпионата уровень футбола ниже дна, а наши чинуши все поют все хорошо у нашего футбола, самая сильная лига у нас в мире)))Тоттенхэм с выходом и демонстрацией уровня чемпионатов...
      ilyafrom
      ilyafrom
      24 февраля в 21:54
      Моуриньо нужно выиграть ЛЕ или искать новую работу
      Anton Hohlov
      Anton Hohlov
      24 февраля в 21:53
      Полурезервный состав опять разносит австрийцев. Может стоит дать шанс этим игрокам в апл, где дела совсем плохи?
      Сантус
      Сантус
      24 февраля в 21:52
      Я конечно переживал перед матчем,удержат ли птенцы Моуринье столь шаткое преимущество....но с горем-пополам справились...)
      Wolverhampton
      Wolverhampton
      24 февраля в 21:31
      Вот и Бэйл сказал своё слово.
      Сантус
      Сантус
      24 февраля в 20:40
      Ну где как не тут покуражиться....
      Wolverhampton
      Wolverhampton
      24 февраля в 20:22
      Шедевр от Алли!
      Воин666
      Воин666
      24 февраля в 20:11
      Красивый голешник.
      dok66
      dok66
      24 февраля в 19:37
      П1
      David Young
      David Young
      24 февраля в 18:18
      Точный счёт - 2:0.
      1bear
      1bear
      24 февраля в 18:07
      хозяевам уже ничего не нужно,можно вторым составом в ничейку скатать
      ОПС
      ОПС
      24 февраля в 04:38
      Победа хозяев.
      swed27
      swed27
      24 февраля в 03:00
      шпоры снова победят
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