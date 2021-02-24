В 12 Харт Джо Спасений: 3 Пасы: 25 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

З 4 Алдервейрелд Тоби Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

З 2 Доэрти Мэтт Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 74

З 33 Дэвис Бен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 79 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

П 20 Алли Деле Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 81

З 15 Дайер Эрик Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

П 11 Ламела Эрик Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Пасы: 33 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 69

П 17 Сиссоко Мусса Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 82

П 8 Уинкс Харри Ударов всего: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 70 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 90

П 23 Бергвейн Стевен Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 69

Н 45 Винисиус Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Льорис Уго

З 55 Лавиньер Марсель Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 16

З 3 Регилон

З 25 Танганга Джафет

П 57 Джон Нил Отборы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 8

П 56 Маркандай Дилан

П 27 Моура Лукас Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 21

П 28 Н'Домбеле Тангай

Н 9 Бэйл Гарет Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 21

Н 10 Кейн Харри

Н 53 Скарлетт Дэйн Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Минут сыграно: 9