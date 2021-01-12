В 1 Де Хеа Давид Пасы: 16 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 90

З 3 Байи Эрик Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 54 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

З 29 Ван-Биссака Аарон Фолов совершено: 2 Отборы: 5 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 52 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

З 5 Магуайр Харри Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 3 Пасы: 59 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

З 23 Шоу Люк Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 7 Точные навесы: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

П 31 Матич Неманья Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 68 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

П 6 Погба Поль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 78 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 90

П 18 Фернандеш Бруну Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 7 Точные навесы: 3 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 89

Н 7 Кавани Эдинсон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

П 9 Марсьяль Антони Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 89

П 10 Рэшфорд Маркус Голевые передачи: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 80

Запасные игроки

В 26 Хендерсон Дин

З 27 Теллес Алекс

З 38 Туанзебе Аксель Минут сыграно: 1

П 34 ван де Бек Донни

П 21 Джеймс Даниэл

П 39 МакТоминэй Скотт Выносы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 9

П 8 Мата Хуан Мануэль

П 17 Фред