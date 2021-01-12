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0 : 1
завершен
12 января 2021, 23:15
вторник
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Стадион Тюрф Мур
|71’
|0:1
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Погба Поль
ассистент Рэшфорд Маркус
|32’
|Шоу Люк
|45+3’
|Фернандеш Бруну
|Вествуд Эшли
|62’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Макнил Дуайт
|Брэди Робби
|65’
|Выдра Матей
|Вуд Крис
|80’
|80’
|Гринвуд Мэйсон
|Рэшфорд Маркус
|Родригес Джей
|Барнс Эшли
|88’
|89’
|МакТоминэй Скотт
|Фернандеш Бруну
|90+5’
|Туанзебе Аксель
|Марсьяль Антони
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|12
|Удары по воротам
|13
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|0
|Удары в створ
|7
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|16
|Фолы
|13
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|3
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|2
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|37%
|Владение мячом
|63%
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|6
|Cэйвы
|0
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|1
|Предупреждения
|2
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