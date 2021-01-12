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Бернли - Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон - Эвертон

Текстовая онлайн трансляция матча Бернли против Манчестер Юнайтед

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62' Вествуд Эшли (18)
 
65' Брэди Робби (12) уходит с поля, Макнил Дуайт (11) вышел на поле
 
80' Вуд Крис (9) уходит с поля, Выдра Матей (27) вышел на поле
 
88' Барнс Эшли (10) уходит с поля, Родригес Джей (19) вышел на поле
 
32' Шоу Люк (23)
 
45+3' Фернандеш Бруну (18)
 
71' (0:1) Погба Поль (6) (Рэшфорд Маркус (10))
 
80' Рэшфорд Маркус (10) уходит с поля, Гринвуд Мэйсон (11) вышел на поле
 
89' Фернандеш Бруну (18) уходит с поля, МакТоминэй Скотт (39) вышел на поле
 
90+5' Марсьяль Антони (9) уходит с поля, Туанзебе Аксель (38) вышел на поле
Голы
71’ 0:1 Погба Поль
ассистент Рэшфорд Маркус
Наказания
32’ Шоу Люк
45+3’ Фернандеш Бруну
Вествуд Эшли 62’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Макнил Дуайт Брэди Робби 65’
Выдра Матей Вуд Крис 80’
80’ Гринвуд Мэйсон Рэшфорд Маркус
Родригес Джей Барнс Эшли 88’
89’ МакТоминэй Скотт Фернандеш Бруну
90+5’ Туанзебе Аксель Марсьяль Антони
Статистика
 12 Удары по воротам 13
0 Удары в створ 7
16 Фолы 13
3 Угловые 4
2 Офсайды 2
37% Владение мячом 63%
6 Cэйвы 0
1 Предупреждения 2
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Все комментарии
112910415
112910415
21 января в 23:41
будем аплодировать !
Санчо Панса
Санчо Панса
14 января в 17:17
Просто красавцы! В них не многие верили, но они вопреки обстоятельствам выиграли и наконец-то стали текущими лидерами АПЛ) Всех преданных болельщиков Манчестер Юнайтед с заслуженной победой!
vastudio
vastudio
13 января в 12:19
    Фрунзик Мкртчян
    Фрунзик Мкртчян ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
    13 января в 09:14
    Ливерпульские происки, не иначе.
    Фрунзик Мкртчян
    Фрунзик Мкртчян
    13 января в 09:13
    Отлично. А вот и ответ Погба недоброжелателям. Теперь обязательно нужно обыгрывать Ливерпуль.
    DXTK
    DXTK
    13 января в 08:51
    Я даже удивился что не с пенальти,))))))
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    13 января в 08:42
    Трудовая победа. Бернли неплохо начал, но МЮ перевернул игру со второй половины первого тайма до 80 минуты второго тайма. Судья знатно накосячил - должны удалять Брэди за фол последней надежды на Кавани, не понятно за что дал желтую Бруно, в конце при 4 добавленных сыграли аж 7минут. Погба шикарно отыграл во втором тайме, но могли еще гол-два забить но не везло Марсьялю и Кавани. Рэшфорд хоть и отдал голевую но видно пока у него особо идет игра справа. Надеюсь все игроки будут в порядке к Ливерпулю.
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    13 января в 08:14
    Погба красавец. Он хоть и негр, но свой негр.
    sihafazatron
    sihafazatron
    13 января в 07:47
    Если уж мю с такой недоигрой идёт на первом месте, значит с апл что-то ни так))
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    13 января в 07:08
    Молодцы, теперь не косякуйте со слабыми соперниками. А то Надоело соревнование МС и Ливера.))
    Эдип на Ганимеде
    Эдип на Ганимеде
    13 января в 02:40
    Вот это поворот! Очередная смена лидера не заставила себя долго ждать) МЮ с победой, надеюсь, повоюем с вами)
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
    13 января в 01:37, ред.
    АПЛ вернулась, и снова непредсказуема, ради этого мы её и смотрим))
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ lobsterdam (раскрыть)
    13 января в 01:36
    Увы у Рэша иная проблема в нём сосуществуют два вида его личности, Футболист и Политик, сегодня мы наблюдали Политика, Футболист спал! Плохо это или хорошо, для его карьеры Политика в плюс для клуба минус, чую он раньше 30 завяжет с футболом и уйдёт в Политоту
    Krypton777
    Krypton777
    13 января в 01:31
    Время выползать, что ли?
    manutd navsegda
    manutd navsegda ответ Pervomaez (раскрыть)
    13 января в 01:23
    Почему должны удалить игрока который сыграл в мяч?
    lobsterdam
    lobsterdam
    13 января в 01:21
    Все как всегда, игра на расслабоне, в тренировочном режиме, на авось, марсьяль мажет 100% моменты, Рэшфорд заразился от Марсьяля болезнью невидимки, хаос и безыдейный разброд и шатание на поле, гол - шальной как и в предыдущем матче. На что надеются в следующих 2-х играх с скаузерами? Да и еще, конечно Френд начудил по полной в обе стороны...
    allemz
    allemz ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
    13 января в 01:20
    Кто следующий после Уэбба?)
    allemz
    allemz
    13 января в 01:19
    По очкам и игровой форме, 7 команд претендуют на чемпионство, каеф!
    Evilhuman
    Evilhuman
    13 января в 01:19
    Всех с победой, но она была очень непростой и от этого ещё более важной, пока первые, отлично
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus
    13 января в 01:17
    Заслуженная победа и 1 место ! судейская бригада должна завершить карьеру после этого матча , такой клоунады давно не было )))
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    13 января в 01:16
    С Победой Красные Дьяволы!!! GGMU!!!!
    SpartakАдекват
    SpartakАдекват
    13 января в 01:16
    Вот и славно!) С победой МЮ и с выходом на первое место!
    Pervomaez
    Pervomaez
    13 января в 01:09
    Шоу должны были удалить опять затащили
    allemz
    allemz
    13 января в 01:08, ред.
    МЮ теперь на 1 месте) Что же ты творишь Ливер?))
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    13 января в 00:48
    ПОГбаааа! Хоть и тень отца гамлета на поле, но удар поставлен!
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus
    12 января в 23:50
    Судьи под чем-то "тяжелым" ))) клоунада с ВАРом
    Evilhuman
    Evilhuman
    12 января в 23:34
    Всем привет, победы МЮ
    VeniaminS
    VeniaminS
    12 января в 23:10
    Гости
    Иван Василевич
    Иван Василевич
    12 января в 19:08
    МЮ - почему то верю, хоть и подводят мама не горюй....
    berda2003
    berda2003
    12 января в 17:08
    п1
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