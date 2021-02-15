В 1 Нойер Мануэль Голов пропущено: 3 Пасы: 33 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 93

П 27 Алаба Давид Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Пасы: 87 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 93

З 19 Дэвис Альфонсо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 93

З 4 Зюле Никлас Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Пасы: 87 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 93

З 20 Сарр Буна Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 58

З 21 Эрнандес Люка Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Пасы: 100 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 93

П 24 Толиссо Корентен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 4 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 93

П 29 Коман Кингсли Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 93

Н 9 Левандовски Роберт Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 93

П 10 Сане Лерой Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 12 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 93

П 13 Чупо-Мотинг Эрик Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 93

Запасные игроки

В 39 Хофманн Рон-Торбен

З 5 Павар Бенжамен

П 28 Дантас Тиаго

П 49 Зайсер Максимилиан

П 6 Киммих Йозуа Фолов заработано: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 35

П 42 Мусиала Джамал

П 22 Рока Марк