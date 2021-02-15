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3 : 3
завершен
15 февраля 2021, 22:30
понедельник
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Стадион Альянц Арена
|9’
|0:1
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Влап Михел
ассистент Притль Мануэль
|37’
|0:2
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Пипер Амос
ассистент Влап Михел
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Левандовски Роберт
ассистент Алаба Давид
|1:2
|48’
|49’
|1:3
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Гебауэр Кристиан
ассистент Фогльзаммер Андреас
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Толиссо Корентен
ассистент Сане Лерой
|2:3
|57’
|Дэвис Альфонсо
|3:3
|70’
|Толиссо Корентен
|78’
|80’
|Кунце Фабиан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|41’
|Гебауэр Кристиан
|Доан Ритсу
|Киммих Йозуа
|Сарр Буна
|58’
|62’
|Кордова Серхио
|Влап Михел
|62’
|Сеуферт Нильс
|Фогльзаммер Андреас
|89’
|ван дер Хорн Майк
|Клос Фабиан
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|18
|Удары по воротам
|7
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|11
|Удары в створ
|3
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|7
|Фолы
|13
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|5
|Угловые
|2
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|3
|Офсайды
|1
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|64%
|Владение мячом
|36%
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|0
|Cэйвы
|8
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|1
|Предупреждения
|1
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Не верю, что дисциплинированные немцы раз за разом подобную фигню творят случайно.
Не верю, что дисциплинированные немцы раз за разом подобную фигню творят случайно.