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Текстовая онлайн трансляция матча Бавария против Арминия

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48' (1:2) Левандовски Роберт (9) (Алаба Давид (27))
 
57' (2:3) Толиссо Корентен (24) (Сане Лерой (10))
 
58' Сарр Буна (20) уходит с поля, Киммих Йозуа (6) вышел на поле
 
70' (3:3) Дэвис Альфонсо (19)
 
78' Толиссо Корентен (24)
 
9' (0:1) Влап Михел (28) (Притль Мануэль (19))
 
37' (0:2) Пипер Амос (2) (Влап Михел (28))
 
41' Доан Ритсу (8) уходит с поля, Гебауэр Кристиан (7) вышел на поле
 
49' (1:3) Гебауэр Кристиан (7) (Фогльзаммер Андреас (21))
 
2
62' Влап Михел (28) уходит с поля, Кордова Серхио (18) вышел на поле
62' Фогльзаммер Андреас (21) уходит с поля, Сеуферт Нильс (20) вышел на поле
 
80' Кунце Фабиан (16)
 
89' Клос Фабиан (9) уходит с поля, ван дер Хорн Майк (6) вышел на поле
Голы
9’ 0:1 Влап Михел
ассистент Притль Мануэль
37’ 0:2 Пипер Амос
ассистент Влап Михел
Левандовски Роберт
ассистент Алаба Давид 		1:2 48’
49’ 1:3 Гебауэр Кристиан
ассистент Фогльзаммер Андреас
Толиссо Корентен
ассистент Сане Лерой 		2:3 57’
Дэвис Альфонсо 3:3 70’
Наказания
Толиссо Корентен 78’
80’ Кунце Фабиан
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
41’ Гебауэр Кристиан Доан Ритсу
Киммих Йозуа Сарр Буна 58’
62’ Кордова Серхио Влап Михел
62’ Сеуферт Нильс Фогльзаммер Андреас
89’ ван дер Хорн Майк Клос Фабиан
Статистика
 18 Удары по воротам 7
11 Удары в створ 3
7 Фолы 13
5 Угловые 2
3 Офсайды 1
64% Владение мячом 36%
0 Cэйвы 8
1 Предупреждения 1
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Все комментарии
bayern-cobra
bayern-cobra
16 февраля в 12:09
Лацио раздавить нас с такой защитой и игрой,хоть ничья тоже 1одно очко тоже в капилку
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
16 февраля в 02:40
Конторы постригли хороший урожай)
allemz
allemz
16 февраля в 00:42
Похоже только армяне могут остановить эту машину)))
зигзаг
зигзаг
16 февраля в 00:34
Зенит был бы в любителях там ))
Мысыктар
Мысыктар
16 февраля в 00:23
держитесь пОсОны)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ LOpp (раскрыть)
16 февраля в 00:05
Имхо, скорее, Беккенбауэр на тотализаторе играет, не первый раз в игре с заведомо аутсайдером они проигрывают уверенно к перерыву, а потом начинают играть.

Не верю, что дисциплинированные немцы раз за разом подобную фигню творят случайно.
Andrey YarmolenkoUA
Andrey YarmolenkoUA
16 февраля в 00:05
Триллер по-немецки!!
LOpp
LOpp
15 февраля в 23:20
Игроки Баварии похоже хорошо отметили клубный чемпионат мира))
vastudio
vastudio
15 февраля в 23:18
    goalaktika
    goalaktika
    15 февраля в 23:16
    Идёт снег, Баварцы пока не знают куда бежать и что делать с мячом)))
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    15 февраля в 23:12
    Прогнозчики снизу немного прокололись)
    vastudio
    vastudio
    15 февраля в 22:48
      Gahi
      Gahi
      15 февраля в 22:26
      Европейский гандикап хозяев- 0-2.
      1bear
      1bear ответ David Young (раскрыть)
      15 февраля в 21:48
      2-0
      drug01
      drug01
      15 февраля в 20:07
      П1
      Cat01
      Cat01
      15 февраля в 19:36
      П1
      ДСА
      ДСА
      15 февраля в 07:58
      Бавария должна забить много
      David Young
      David Young
      14 февраля в 23:50
      Точный счёт - 3:0.
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