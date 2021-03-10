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2 : 1
завершен
вчера, 21:00
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Стадион Ванда Метрополитано (Мадрид)
|21’
|0:1
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Муньяин Икер
ассистент Уильямс Иньяки
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Льоренте Маркос
ассистент Лемар Тома
|1:1
|45+2’
|Суарес Луис
|2:1(П)
|51’
|38’
|Де Маркос Оскар
|41’
|Весга Микель
|Фелипе
|43’
|Лоди Ренан
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|59’
|Дани Гарсия
|Весга Микель
|Корреа Анхель
|Фелиш Жоау
|67’
|Ньигес Сауль
|Лемар Тома
|67’
|Торрейра Лукас
|Суарес Луис
|72’
|73’
|Венседор Унаи
|Лопес Унаи
|73’
|Вильялибре Асьер
|Гарсия Рауль
|80’
|Морсилльо Йон
|Муньяин Икер
|80’
|Капа Андер
|Де Маркос Оскар
|Кондогбиа Жоффре
|Льоренте Маркос
|88’
|Лоди Ренан
|Карраско Янник
|89’
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|11
|Удары по воротам
|4
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|5
|Удары в створ
|2
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|12
|Фолы
|13
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|5
|Угловые
|4
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|3
|Офсайды
|0
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|47%
|Владение мячом
|53%
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|1
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|2
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И не скажешь что дело в более атакующей схеме
И не скажешь что дело в более атакующей схеме
Вперёд Атлетико Мадрид!
Вперёд Атлетико Мадрид!