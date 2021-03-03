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Бернли - Лестер Сити
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Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед

Текстовая онлайн трансляция матча Бернли против Лестер Сити

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    Еще
     
    4' (1:0) Выдра Матей (27)
     
    90+2' Выдра Матей (27) уходит с поля, Родригес Джей (19) вышел на поле
     
    34' (1:1) Ихеаначо Келечи (14) (Ндиди Вилфрид (25))
     
    66' Менди Нампалис (24) уходит с поля, Фофана Уэсли (3) вышел на поле
     
    67' Ихеаначо Келечи (14) уходит с поля, Олбрайтон Марк (11) вышел на поле
     
    77' Чудхури Хамза (20) уходит с поля, Тавареш Сидни (50) вышел на поле
     
    79' Фофана Уэсли (3)
     
    90+2' Перейра Рикарду (21)
    Голы
    Выдра Матей 1:0 4’
    34’ 1:1 Ихеаначо Келечи
    ассистент Ндиди Вилфрид
    Наказания
    79’ Фофана Уэсли
    90+2’ Перейра Рикарду
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    66’ Фофана Уэсли Менди Нампалис
    67’ Олбрайтон Марк Ихеаначо Келечи
    77’ Тавареш Сидни Чудхури Хамза
    Родригес Джей Выдра Матей 90+2’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 15
    		7 Удары в створ 4
    		6 Фолы 12
    		5 Угловые 8
    		3 Офсайды 3
    		39% Владение мячом 61%
    		3 Cэйвы 6
    		0 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    ABir
    ABir
    04 марта в 05:40
    Все таки Лестер ещё не топ клуб АПЛ
    Apokalipsys
    Apokalipsys
    03 марта в 23:31
    Нас наобманывали, расходимся!
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ dimagas2 (раскрыть)
    03 марта в 22:25
    "Арсенал" и без одного Сака был бы на 15-м месте))
    dimagas2
    dimagas2 ответ Bom Bom (раскрыть)
    03 марта в 21:20
    Убери в любом клубе 2-х самых креативных игроков и будет то же самое.
    Bom Bom
    Bom Bom
    03 марта в 21:10
    Рановато Лестер начал заваливать концовку сезона)
    Klaus-S
    Klaus-S
    03 марта в 21:08
    Бёрнли - вперёд. )
    ПлеймейкерЪ
    ПлеймейкерЪ
    03 марта в 20:48
    В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Бернли
    David Young
    David Young
    03 марта в 20:11
    Победа Лестер Сити или ничья.
    Тасманский дьявол
    Тасманский дьявол
    03 марта в 06:35
    победа лис 0:2
    swed27
    swed27
    03 марта в 05:00
    Победа Лестера
    ОПС
    ОПС
    03 марта в 04:31
    П2.
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