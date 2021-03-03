В 1 Шмейхель Каспер Голов пропущено: 1 Выносы: 2 Спасений: 6 Пасы: 32 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 18 Амарти Даниэль Всего навесов: 1 Выносы: 4 Пасы: 64 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

П 27 Кастань Тимоти Офсайды: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 53 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

П 21 Перейра Рикарду Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

З 4 Союнджу Чаглар Фолов заработано: 1 Перехваты: 2 Выносы: 12 Пасы: 81 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

П 24 Менди Нампалис Отборы: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 66

З 25 Ндиди Вилфрид Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 73 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

П 8 Тилеманс Юри Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 10 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

П 20 Чудхури Хамза Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 77

Н 9 Варди Джейми Офсайды: 2 Фолов совершено: 2 Выносы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 90

Н 14 Ихеаначо Келечи Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 67

Запасные игроки

В 12 Уорд Дэнни

З 46 Дэйли-Кэмпбелл Вонте

З 33 Томас Люк

З 3 Фофана Уэсли Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 24

З 28 Фукс Кристиан

П 38 Лешабела Кханья

П 11 Олбрайтон Марк Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 23

П 50 Тавареш Сидни Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 13