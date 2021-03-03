|Бернли
|1:1
|Лестер Сити
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1 : 1
завершен
03 марта 2021, 21:00
среда
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Стадион Тюрф Мур
|Выдра Матей
|1:0
|4’
|34’
|1:1
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Ихеаначо Келечи
ассистент Ндиди Вилфрид
|79’
|Фофана Уэсли
|90+2’
|Перейра Рикарду
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|66’
|Фофана Уэсли
|Менди Нампалис
|67’
|Олбрайтон Марк
|Ихеаначо Келечи
|77’
|Тавареш Сидни
|Чудхури Хамза
|Родригес Джей
|Выдра Матей
|90+2’
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|12
|Удары по воротам
|15
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|7
|Удары в створ
|4
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|6
|Фолы
|12
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|5
|Угловые
|8
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|3
|Офсайды
|3
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|39%
|Владение мячом
|61%
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|3
|Cэйвы
|6
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|0
|Предупреждения
|2
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