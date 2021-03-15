|
4 : 1
завершен
вчера, 23:00
|
Стадион Камп Ноу
|
Месси Лионель
ассистент Бускетс Серхио
|1:0
|13’
|
Гризманн Антуан
ассистент Педри
|2:0
|35’
|45+4’
|2:1(П)
|Мир Рафаэль
|
Мингеса Оскар
ассистент Месси Лионель
|3:1
|53’
|
Месси Лионель
ассистент Тринкан Франсишку
|4:1
|90’
|48’
|Эскриче Дани
|60’
|Инсуа Пабло
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|60’
|Гомес Серхио
|Эскриче Дани
|60’
|Сеоане Джейме
|Думбия Идрисса
|Араухо Рональд
|Де Йонг Френки
|63’
|Мориба Илайш
|Дест Сержиньо
|69’
|Тринкан Франсишку
|Гризманн Антуан
|69’
|78’
|Онтиверос Хавьер
|Давид Феррейро
|78’
|Лопес Педро
|Маффео Пабло
|78’
|Вавро Денис
|Инсуа Пабло
|Брейтуэйт Мартин
|Дембеле Усман
|85’
|Пуч Рикард
|Педри
|85’
|
|12
|Удары по воротам
|8
|
|
|5
|Удары в створ
|4
|
|
|8
|Фолы
|13
|
|
|7
|Угловые
|3
|
|
|2
|Офсайды
|0
|
|
|69%
|Владение мячом
|31%
|
|
|3
|Cэйвы
|1
|
|
|0
|Предупреждения
|2
|
У Барселоны есть реальные шансы выиграть чемпионат.
Месси уже какую игру играет от звонка до звонка.
Перед ПСЖ за три для до этого, вышел с самой Осасуной, а до этого 120 минут отпахал с Севильей.
Может Месси стоит поберечь силы и оставить голы на серьезных соперников.
Уэску и без него раскатают и тем более на Камп-Коу.
Я не хочу думать, что Месси выходит ради личной статистики, ведь так делает только другой футболист.
У Барселоны есть реальные шансы выиграть чемпионат.
Месси уже какую игру играет от звонка до звонка.
Перед ПСЖ за три для до этого, вышел с самой Осасуной, а до этого 120 минут отпахал с Севильей.
Может Месси стоит поберечь силы и оставить голы на серьезных соперников.
Уэску и без него раскатают и тем более на Камп-Коу.
Я не хочу думать, что Месси выходит ради личной статистики, ведь так делает только другой футболист.
Хороший первый тайм, во втором уже жёстко экономили силы, это было видно, но все равно 2 гола забили и лишили нас валидольной концовки.
Рад, что Гриз забил наконец то) его прицел очень сбился в последнее время.
Впереди очень важная игра с Сосьедадом, очень непростой соперник, тем более они всегда выкладываются с Барселоной и Реалом. Удачи каталонцам)
Хороший первый тайм, во втором уже жёстко экономили силы, это было видно, но все равно 2 гола забили и лишили нас валидольной концовки.
Рад, что Гриз забил наконец то) его прицел очень сбился в последнее время.
Впереди очень важная игра с Сосьедадом, очень непростой соперник, тем более они всегда выкладываются с Барселоной и Реалом. Удачи каталонцам)