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Текстовая онлайн трансляция матча Барселона против Уэска

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Лига ставок 1.15 8.80 18.00
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    13' (1:0) Месси Лионель (10) (Бускетс Серхио (5))
     
    35' (2:0) Гризманн Антуан (7) (Педри (16))
     
    53' (3:1) Мингеса Оскар (28) (Месси Лионель (10))
     
    63' Де Йонг Френки (21) уходит с поля, Араухо Рональд (4) вышел на поле
     
    2
    69' Дест Сержиньо (2) уходит с поля, Мориба Илайш (27) вышел на поле
    69' Гризманн Антуан (7) уходит с поля, Тринкан Франсишку (17) вышел на поле
     
    2
    85' Дембеле Усман (11) уходит с поля, Брейтуэйт Мартин (9) вышел на поле
    85' Педри (16) уходит с поля, Пуч Рикард (12) вышел на поле
     
    90' (4:1) Месси Лионель (10) (Тринкан Франсишку (17))
     
    45+4' (2:1) Мир Рафаэль (9)
     
    48' Эскриче Дани (23)
     
    3
    60' Инсуа Пабло (4)
    60' Думбия Идрисса (2) уходит с поля, Сеоане Джейме (20) вышел на поле
    60' Эскриче Дани (23) уходит с поля, Гомес Серхио (10) вышел на поле
     
    3
    78' Давид Феррейро (7) уходит с поля, Онтиверос Хавьер (15) вышел на поле
    78' Маффео Пабло (3) уходит с поля, Лопес Педро (19) вышел на поле
    78' Инсуа Пабло (4) уходит с поля, Вавро Денис (25) вышел на поле
    Голы
    Месси Лионель
    ассистент Бускетс Серхио     		1:0 13’
    Гризманн Антуан
    ассистент Педри     		2:0 35’
    45+4’ 2:1(П) Мир Рафаэль
    Мингеса Оскар
    ассистент Месси Лионель     		3:1 53’
    Месси Лионель
    ассистент Тринкан Франсишку     		4:1 90’
    Наказания
    48’ Эскриче Дани
    60’ Инсуа Пабло
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    60’ Гомес Серхио Эскриче Дани
    60’ Сеоане Джейме Думбия Идрисса
    Араухо Рональд Де Йонг Френки 63’
    Мориба Илайш Дест Сержиньо 69’
    Тринкан Франсишку Гризманн Антуан 69’
    78’ Онтиверос Хавьер Давид Феррейро
    78’ Лопес Педро Маффео Пабло
    78’ Вавро Денис Инсуа Пабло
    Брейтуэйт Мартин Дембеле Усман 85’
    Пуч Рикард Педри 85’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 8
    		5 Удары в створ 4
    		8 Фолы 13
    		7 Угловые 3
    		2 Офсайды 0
    		69% Владение мячом 31%
    		3 Cэйвы 1
    		0 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:23
    браво Барселона повержен великий Уэска
    Spartach from kg
    Spartach from kg
    сегодня в 02:15
    Барсу прорвало, надолго ли хватит? Не надолго, надеюсь. Атлетико после спада должны обратно набрать ход. Надежда на Зизу, что обратно натянет Кумана за уши
    Per4ick
    Per4ick
    сегодня в 02:12
    просто смотрите сами сколько обсуждений под матчами Роналду и Юве, это на вопрос кто больше осуждаем и интересен, а ныняшняя Барса уже не так интересна как и Месси
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ УЕСКА (раскрыть)
    сегодня в 01:02
    Левый пенальти в стиле сливочных
    Apsny
    Apsny ответ УЕСКА (раскрыть)
    сегодня в 01:00
    Лучше один раз 8, чем восемь раз по 1)).
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 00:58
    Барселона сейчас на ходу и Месси набрал свои лучшие кондиции. Сегодня невозможно было Барсу остановить но по игре Уэска оставила приятное впечатление. Надежно оборонялись и хорошо выходили в контратаки. Были моменты и могли больше забить. Где то не повезло где то спас Тер Штеген. Если будем также дальше играть то не вылетим. Надо брать свои очки с прямыми конкурентами. Барсу с победой!

    Предыдущие выезды на Камп Ноу пропускали по 8 мячей. Сейчас только 4. Прогресс очевиден)
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 00:58
    Поздравляю болельщиков Барсы с победой!
    Хороший первый тайм, во втором уже жёстко экономили силы, это было видно, но все равно 2 гола забили и лишили нас валидольной концовки.
    Рад, что Гриз забил наконец то) его прицел очень сбился в последнее время.
    Впереди очень важная игра с Сосьедадом, очень непростой соперник, тем более они всегда выкладываются с Барселоной и Реалом. Удачи каталонцам)
    Apsny
    Apsny
    сегодня в 00:52
    Гол Месси, 4-1.
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 00:25, ред.
    Он хороший тренер но не для барселоны.. гибкости в мышлении ему что ли не хватает. В немецом чемпионате его идеи пройдут может и в АПЛ
    Apsny
    Apsny ответ Comentarios (раскрыть)
    сегодня в 00:23
    Думается, Куман оставит команду другому специалисту с костяком каких-то наработок, другой специалист уже будет шероховатости сглаживать.
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 00:20, ред.
    Лучше бы руководство тен Хага пригласили.. у него поинтересней футбол с Аяксом ..
    Apsny
    Apsny
    сегодня в 00:18
    Ну и защита у Барселоны..
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 00:17
    Чет все равно непривычная расстановка для Барселоны
    3-4-3
    Apsny
    Apsny ответ Crooclin (раскрыть)
    сегодня в 00:16
    Мир Рафаэль.
    bonek
    bonek
    сегодня в 00:15, ред.
    Судья клоун, Альбу затаптывают а он и не видет нарушение..штрафной стенка отодвинута на 8 максимум метров...гол менгеса
    Apsny
    Apsny
    сегодня в 00:14
    Мингеса головой).
    Andrey YarmolenkoUA
    Andrey YarmolenkoUA ответ ilyafrom (раскрыть)
    сегодня в 00:12
    Герд Мюллер как забивал?!Или он по-твоему не легенда футбола,а статист а-ля Роналду,по вашему мнению?!В футболе главное не красота,а РЕЗУЛЬТАТ!!!
    Crooclin
    Crooclin
    сегодня в 00:06
    Так кто пенальти забил? Или карты Соккера не видят так далеко?
    bonek
    bonek ответ УЕСКА (раскрыть)
    сегодня в 00:06
      Baggio R.
      Baggio R.
      сегодня в 00:01
      И с ПСЖ поставили в ворота Барсы левый пенальти, и тут то же самое. Может и зацепил тер Штеген соперника, но не умышленно, так как смотрел на мяч, который прошел мимо, а возможности забить у игрока Уэски не было.
      УЕСКА
      УЕСКА ответ bonek (раскрыть)
      сегодня в 00:00
      Чистый пенальти.
      УЕСКА
      УЕСКА
      сегодня в 00:00
      Рафа красава!
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ RR117 (раскрыть)
      вчера в 23:59
      Так стоило бы писать после вылета от Порту.
      Забивать уши кому-то показывать смешно. Поезд уехал, всем по.... А он для статы работает.
      Agamaga........
      Agamaga........
      вчера в 23:57
      Голы Барсы просто шедевр - Месси, Гризманн идеально попали. Но вот пенальти левейшее. За что судья дал? За то, что Реал на третьем?
      RR117
      RR117
      вчера в 23:53
      Барселона владеет мячом 74÷26.

      Барселону этот пенальти лишь раззадорит и так перестрелявшую ворота Уэску в пеовлм тайме.
      Apsny
      Apsny
      вчера в 23:51
      Можно наступать на одни и те же грабли, валенки нули в обороне.
      Apsny
      Apsny
      вчера в 23:51
      Штеген и не дернулся.

      Тупая защита есть тупая.
      bonek
      bonek
      вчера в 23:51
      Тут и близко нет пенальти..цирк
      Apsny
      Apsny
      вчера в 23:48
      Ну как обычно))
      RR117
      RR117 ответ ilyafrom (раскрыть)
      вчера в 23:48
      Уэске, которая на дне таблицы?

      Месси бы отдохнуть не мешало, после столь изнуряющих игр, а он выходит с командой, которую Барселона и вторым составом бы раскатала.

      Нет нет, Месси не беспокоит его личная стата.
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