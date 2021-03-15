В 1 Тер Штеген Марк-Андре Голов пропущено: 1 Фолов совершено: 1 Спасений: 3 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 94

П 18 Альба Жорди Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 75 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 94

П 2 Дест Сержиньо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 69

З 15 Ленгле Клеман Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 101 Точность пасов: 96 Минут сыграно: 94

З 28 Мингеса Оскар Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 87 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 94

П 5 Бускетс Серхио Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Пасы: 124 Точность пасов: 115 Минут сыграно: 94

З 21 Де Йонг Френки Ударов всего: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 85 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 63

П 7 Гризманн Антуан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 69

Н 11 Дембеле Усман Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 85

П 10 Месси Лионель Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Пасы: 93 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 94

П 16 Педри Голевые передачи: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 84 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 85

Запасные игроки

В 13 Нето

В 36 Тенас Арнау

З 4 Араухо Рональд Фолов совершено: 1 Выносы: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 31

З 23 Умтити Самюэль

З 24 Фирпо Эктор

П 27 Мориба Илайш Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 25

П 12 Пуч Рикард Фолов заработано: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 9

П 8 Пьянич Миралем

П 19 Фернандес Матеус

Н 9 Брейтуэйт Мартин Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 9

Н 17 Тринкан Франсишку Голевые передачи: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 25