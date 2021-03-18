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2 : 1
завершен
18 марта 2021, 20:55
четверг
0 - 2
Первый матч
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Стадион Ференц Пушкаш
|Вальехо Хесус
|1:0(А)
|29’
|72’
|1:1
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Сольдадо Роберто
ассистент Эррера Янхель
|Хестад Эйрик
|2:1(П)
|90’
|7’
|Диас Виктор
|Риса Бирк
|62’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Синян Шерифф
|Грегерсен Стиан
|46’
|Фофана Давид
|Сигурдарсон Бьерн
|63’
|64’
|Сольдадо Роберто
|Молина Хорхе
|76’
|Этеки Ян
|Гоналон Максим
|Кнудтзон Эрлинг
|Андерсен Эйрик
|77’
|Хауген Кристоффер
|Риса Бирк
|77’
|Хуссаин Этзаз
|Брейвик Эмиль
|82’
|83’
|Мачис Дарвин
|Монторо Анхель
|83’
|Перес Неуэн
|Вальехо Хесус
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|15
|Удары по воротам
|14
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|6
|Удары в створ
|4
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|11
|Фолы
|8
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|7
|Угловые
|5
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|0
|Офсайды
|4
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|3
|Cэйвы
|5
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|1
|Предупреждения
|1
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