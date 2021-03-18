В 1 Силва Руй Голов пропущено: 2 Спасений: 5 Пасы: 44 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

З 20 Вальехо Хесус Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 83

З 16 Диас Виктор Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

З 22 Дуарте Домингуш Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 55 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

З 6 Санчес Герман Отборы: 1 Выносы: 5 Пасы: 49 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

П 10 Антонио Пуэртас Офсайды: 2 Отборы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

П 4 Гоналон Максим Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Пасы: 48 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 76

П 24 Кенеди Ударов всего: 5 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

П 19 Монторо Анхель Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 83

П 21 Эррера Янхель Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 41 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

Н 23 Молина Хорхе Фолов совершено: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 64

Запасные игроки

В 31 Фабрега Арнау

В 13 Эсканделл Аарон

З 3 Перес Неуэн Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 11

З 28 Санчес Пепе

З 30 Торрент Рауль

П 8 Этеки Ян Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 14

Н 11 Мачис Дарвин Выносы: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 11

Н 9 Сольдадо Роберто Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Выносы: 4 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 26