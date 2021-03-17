Текстовая онлайн трансляция матча Пари Сен-Жермен против Лилль
Ставки на футбольные матчи
9' (1:0) Икарди Мауро (9)
39' Икарди Мауро (9) уходит с поля, Мбаппе Килиан (17) вышел на поле
41' (2:0) Мбаппе Килиан (17)
46' Дагба Колин (2) уходит с поля, Флоренци Алессандро (14) вышел на поле
2
69'
Рафинья (10) уходит с поля, Верратти Марко (16) вышел на поле
69'
Гейе Идрисса (6) уходит с поля, Данилу (15) вышел на поле
79' Кин Моизе (7) уходит с поля, Дракслер Юлиан (19) вышел на поле
90+3' (3:0) Мбаппе Килиан (17)
46' Йилмаз Бурак (9) уходит с поля, Дэвид Джонатан (13) вышел на поле
2
62'
Веа Тимоти (7) уходит с поля, Бамба Жонатан (14) вышел на поле
62'
Шека (8) уходит с поля, Андре Бенжамин (12) вышел на поле
2
74'
Челик Мехмет (2) уходит с поля, Пье Жереми (20) вышел на поле
74'
Араужо Луис (11) уходит с поля, Иконе Жонатан (15) вышел на поле
78' (2:0) Нереализованный пенальти Язиджи Юсуф (10)
Статистика
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11
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Удары по воротам
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18
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6
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Удары в створ
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5
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10
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Фолы
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18
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3
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Угловые
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6
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0
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Офсайды
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1
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49%
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Владение мячом
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51%
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5
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Cэйвы
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3
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3
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Предупреждения
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4
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