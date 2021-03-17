В 1 Меньян Мик Голов пропущено: 3 Спасений: 3 Пасы: 25 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

З 5 Ботман Свен Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 56 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

З 4 Брадарич Домагой Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

З 3 Джало Тиаго Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

З 2 Челик Мехмет Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 4 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Выносы: 2 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 74

П 6 Сумаре Бубакари Фолов заработано: 4 Отборы: 2 Перехваты: 3 Пасы: 65 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

П 8 Шека Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 62

Н 10 Язиджи Юсуф Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Пенальти не забито: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

П 11 Араужо Луис Фолов совершено: 4 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 74

П 7 Веа Тимоти Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 62

Н 9 Йилмаз Бурак Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 18 Карнезис Орестис

З 20 Пье Жереми Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 16

З 17 Рейнилдо

З 16 Фонте Жозе

П 12 Андре Бенжамин Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 28

П 15 Иконе Жонатан Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 16

Н 14 Бамба Жонатан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 28

Н 13 Дэвид Джонатан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 45