В 13 Рульи Херонимо Спасений: 4 Пасы: 34 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

З 3 Альбиоль Рауль Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

З 4 Торрес Пау Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

З 8 Фойт Хуан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 6 Перехваты: 5 Выносы: 2 Пасы: 59 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

П 25 Капу Этьенн Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 61 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

П 5 Парехо Даниэль Фолов заработано: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 5 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

З 24 Педраса Альфонсо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

П 14 Тригерос Мануэль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 86

Н 11 Чуквуэзе Самуэль Ударов всего: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 69

Н 9 Бакка Карлос Пасы: 8 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 45

Н 7 Морено Жерар Ударов всего: 5 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Асенхо Серхио

В 35 Йоргенсен Филип

З 2 Гаспар Марио

З 21 Коста Хауме

З 18 Морено Альберто

З 6 Фунес Мори Рамиро

П 32 Баэна Алекс

П 23 Гомес Мойзес Офсайды: 1 Перехваты: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 21

П 20 Пенья Рубен Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 8

П 30 Пиньо Йереми

Н 17 Алькасер Пако Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 45

Н 34 Ниньо Фернандо

Пропускают

(П) - Травма колена

Не играл с 13.12.20 , с ним 22 из 49 очков в нац. чемпионате Иборра Висенте (П) - Травма колена