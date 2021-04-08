|Динамо
|0:1
|Вильярреал
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0 : 1
завершен
08 апреля 2021, 22:00
четверг
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 2.4 - 1.5
Средний возраст: 25.5 - 28.4
Средний рост: 181.2 - 182.9
Легионеров: 4 - 5
Схемы: 4-4-2 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 5
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Стадион Максимир (Загреб)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 21:55
|44’
|0:1(П)
|Морено Жерар
|76’
|Морено Жерар
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Алькасер Пако
|Бакка Карлос
|Петкович Бруно
|Атимвен Ияйи
|61’
|Кастрати Лирим
|Джакич Кристиян
|61’
|69’
|Гомес Мойзес
|Чуквуэзе Самуэль
|Леовац Марин
|Гвардиол Ешко
|71’
|Франьич Бартол
|Майер Ловро
|82’
|Толич Марко
|Оршич Мислав
|82’
|86’
|Пенья Рубен
|Тригерос Мануэль
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|11
|Удары по воротам
|14
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|4
|Удары в створ
|4
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|8
|Фолы
|7
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|6
|Угловые
|7
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|3
|Офсайды
|1
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|39%
|Владение мячом
|61%
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|3
|Cэйвы
|4
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|0
|Предупреждения
|1
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