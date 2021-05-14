Ньюкасл Юнайтед

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3 : 4
завершен
14 мая 2021, 22:00
пятница
Стартовый состав
Цена (млн. €): 114.5 - 530.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 2.3
Средний возраст: 27.4 - 26.2
Средний рост: 181.3 - 179.8
Легионеров: 8 - 8
Схемы: 5-3-2 - 4-3-3
Серия побед: 1 - 0
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Стадион Сент-Джеймс Парк
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Крафт Эмиль
ассистент Шелви Джонджо
|1:0
|25’
|39’
|1:1
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Канселу Жоау
ассистент Родри
|42’
|1:2
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Торрес Ферран
ассистент Гюндоган Илкай
|Жоэлинтон
|2:2(П)
|45+6’
|Уиллок Джозеф
|3:2
|62’
|64’
|3:3
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Торрес Ферран
ассистент Жезус Габриэл
|66’
|3:4
|Торрес Ферран
|Ритчи Мэтт
|36’
|44’
|Родри
|56’
|Канселу Жоау
|Шелви Джонджо
|59’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|74’
|Менди Бенжамен
|Канселу Жоау
|Лонгстафф Шон
|Ритчи Мэтт
|84’
|Льюис Джамал
|Жоэлинтон
|84’
|Гейл Дуайт
|Фернандес Федерико
|88’
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|11
|Удары по воротам
|15
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|5
|Удары в створ
|6
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|11
|Фолы
|10
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|4
|Угловые
|5
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|17%
|Владение мячом
|83%
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|2
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|2
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P.S.
Пока писал, Ферранчик забил) Крутой матч)
P.S.
Пока писал, Ферранчик забил) Крутой матч)
(Н - Нелепость)
ОМГ, ахахах
(Н - Нелепость)
ОМГ, ахахах
Исключительно в корыстных интересах)
Исключительно в корыстных интересах)
Реально мистер Бин)
Реально мистер Бин)
«Манчестер Юнайтед» потерпел домашнее поражение от «Лестера», после чего лишился шансов догнать земляков в турнирной таблице. «Сити» - сильнейшая команда английского сезона, которая в прошлом туре неудачной игрой против «Челси» оборвала пятиматчевую победную серию. Посмотрим, вернутся ли манкунианцы к победам. Оковы турнирных задач сброшены, обе команды могут позволить себе сыграть в достаточно открытый и весёлый футбол. Наверняка будет ротация, что может поспособствовать «верховому» сценарию в большей степени, чем «низовому».
Прогноз: тотал больше (2,5)
«Манчестер Юнайтед» потерпел домашнее поражение от «Лестера», после чего лишился шансов догнать земляков в турнирной таблице. «Сити» - сильнейшая команда английского сезона, которая в прошлом туре неудачной игрой против «Челси» оборвала пятиматчевую победную серию. Посмотрим, вернутся ли манкунианцы к победам. Оковы турнирных задач сброшены, обе команды могут позволить себе сыграть в достаточно открытый и весёлый футбол. Наверняка будет ротация, что может поспособствовать «верховому» сценарию в большей степени, чем «низовому».
Прогноз: тотал больше (2,5)