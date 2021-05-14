Ньюкасл Юнайтед

В 33 Карсон Скотт Голов пропущено: 3 Спасений: 2 Пенальти отражено: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 96

З 6 Аке Натан Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Выносы: 3 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 107 Точность пасов: 103 Минут сыграно: 96

З 50 Гарсия Эрик Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 89 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 96

З 27 Канселу Жоау Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 96 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 74

З 2 Уокер Кайл Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 3 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 110 Точность пасов: 103 Минут сыграно: 96

П 8 Гюндоган Илкай Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 8 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 117 Точность пасов: 113 Минут сыграно: 96

П 16 Родри Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 118 Точность пасов: 111 Минут сыграно: 96

П 20 Силва Бернарду Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 79 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 96

Н 9 Жезус Габриэл Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 96

Н 7 Стерлинг Рахим Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 96

Н 21 Торрес Ферран Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 3 Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 96

Запасные игроки

В 13 Штеффен Зак

З 3 Диаш Рубен

З 14 Ляпорт Эмерик

З 22 Менди Бенжамен Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 22

З 5 Стоунз Джон

П 80 Палмер Коул

П 25 Фернандиньо

П 47 Фоден Фил