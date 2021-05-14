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Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл Юнайтед против Манчестер Сити

Ньюкасл Юнайтед Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн) 3:4 Логотип футбольный клуб Манчестер Сити Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
3 : 4
завершен
14 мая 2021, 22:00
пятница
Стартовый состав
Цена (млн. €): 114.5 - 530.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 2.3
Средний возраст: 27.4 - 26.2
Средний рост: 181.3 - 179.8
Легионеров: 8 - 8
Схемы: 5-3-2 - 4-3-3
Серия побед: 1 - 0
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 36 тур
Стадион Сент-Джеймс Парк
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
11.355.941.27
Лига Ставок 8.00 5.80 1.35
Мелбет 9.20 5.88 1.33
1XBET 9.60 5.95 1.34
BetBoom 8.25 5.86 1.35
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    25' (1:0) Крафт Эмиль (17) (Шелви Джонджо (8))
     
    36' Ритчи Мэтт (11)
     
    45+6' (2:2) Жоэлинтон (9)
     
    59' Шелви Джонджо (8)
     
    2
    62' (2:2) Нереализованный пенальти Уиллок Джозеф (28)
    62' (3:2) Уиллок Джозеф (28)
     
    2
    84' Ритчи Мэтт (11) уходит с поля, Лонгстафф Шон (36) вышел на поле
    84' Жоэлинтон (9) уходит с поля, Льюис Джамал (15) вышел на поле
     
    88' Фернандес Федерико (18) уходит с поля, Гейл Дуайт (12) вышел на поле
     
    39' (1:1) Канселу Жоау (27) (Родри (16))
     
    42' (1:2) Торрес Ферран (21) (Гюндоган Илкай (8))
     
    44' Родри (16)
     
    56' Канселу Жоау (27)
     
    64' (3:3) Торрес Ферран (21) (Жезус Габриэл (9))
     
    66' (3:4) Торрес Ферран (21)
     
    74' Канселу Жоау (27) уходит с поля, Менди Бенжамен (22) вышел на поле
    Голы
    Крафт Эмиль
    ассистент Шелви Джонджо     		1:0 25’
    39’ 1:1 Канселу Жоау
    ассистент Родри
    42’ 1:2 Торрес Ферран
    ассистент Гюндоган Илкай
    Жоэлинтон 2:2(П) 45+6’
    Уиллок Джозеф 3:2 62’
    64’ 3:3 Торрес Ферран
    ассистент Жезус Габриэл
    66’ 3:4 Торрес Ферран
    Наказания
    Ритчи Мэтт 36’
    44’ Родри
    56’ Канселу Жоау
    Шелви Джонджо 59’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    74’ Менди Бенжамен Канселу Жоау
    Лонгстафф Шон Ритчи Мэтт 84’
    Льюис Джамал Жоэлинтон 84’
    Гейл Дуайт Фернандес Федерико 88’
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 15
    		5 Удары в створ 6
    		11 Фолы 10
    		4 Угловые 5
    		17% Владение мячом 83%
    		2 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Roman73
    Roman73
    15 мая в 04:17
    Матч удался . У Сити прекрасный второй состав. Торрес забил три гола , Крнселу -гол и передача. У Гвардьолы прибавилось вопросов, ставить ли на финал Конселу и Торресса. Гвардьола предпочтёт Зинченко и будет играть без форварда , тому есть причины.
    Bom Bom
    Bom Bom
    15 мая в 00:27
    Торрес ману копил на банке
    allemz
    allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
    15 мая в 00:14
    Офигели черти немощные, пора кнут задействовать, а если не поможет вон в Англии единственное гетто ниггерское - Кристал Пэлас, туда их оформить к братанам, пусть кайфуют и рулят как вздумается
    allemz
    allemz
    15 мая в 00:05
    Ферранчик будучи игроком лавки на фоне двух черных кусков бесполезности смотрится боженькой, парень с боевым характером, в следующем сезоне в старт его, а этих обоих днарей на рудники служить во благо арабского народа
    sihafazatron
    sihafazatron
    15 мая в 00:02
    Было весело, торрес молодец, негры у сити никакущие))
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    14 мая в 23:46
    Мда, Уиллок с 7ю мячами в АПЛ vs Партей и Скюальос с 0 мячей...
    allemz
    allemz
    14 мая в 23:32
    С каждой команды еще по 5 мячей, мы требуем!)
    allemz
    allemz
    14 мая в 23:31
    Ферран единственный, кто 63 рвет)) Что за матч))
    allemz
    allemz
    14 мая в 23:28, ред.
    Карсон старый, скрипящийся стул, еле тушу поднял после отбития пенки, на добивание мог успевать
    P.S.
    Пока писал, Ферранчик забил) Крутой матч)
    allemz
    allemz
    14 мая в 23:25
    Ахахаха, клоунада с этими пенками
    allemz
    allemz ответ boom4321 (раскрыть)
    14 мая в 23:08
    Днотаменди с волками в прошлом сезоне)
    boom4321
    boom4321 ответ allemz (раскрыть)
    14 мая в 23:00
    Причём он ещё не в курсе что такое офсайд. По мне это прямая красная из клуба
    boom4321
    boom4321 ответ allemz (раскрыть)
    14 мая в 22:59
    Я описался, благодаря ему мс 2 гола пропустил. Так что хз далёк ли он так от Демикелиса. Чёт не помню чтобы 1 защ 2 мяча за тайм привозил
    allemz
    allemz ответ boom4321 (раскрыть)
    14 мая в 22:57
    Хотя бы старается, адаптационный период пройдет и норм будет, толковый ведь игрок) С Отаменди и Демичелисом в разы больнее было, так что цени эти моменты)
    УЕСКА
    УЕСКА ответ Igo0rek (раскрыть)
    14 мая в 22:57
    В последнее время что то не везет со ставками. Черная полоса.
    boom4321
    boom4321
    14 мая в 22:55, ред.
    Аке сегодня это пропущенный гол, 2 грубых нарушения в ноги, зачем то бежал впереди напа, который был без мяча. Абсолютно бездарные защитник, не зря весь сезон на лавке
    allemz
    allemz
    14 мая в 22:54, ред.
    Во дичь, Аке прыгает блочить удар, но из-за корявой обработки игрока Касла, ноги чернокожего мальчика попадают в зону влияния ног Аке и вуаля - есть контакт, а значит пенальти)
    (Н - Нелепость)
    ОМГ, ахахах
    Elliada
    Elliada
    14 мая в 22:50
    Аке забирай Стерлинга и уходите из Сити
    boom4321
    boom4321
    14 мая в 22:46
    Уже который матч Аке доказывает что мс не его команда
    allemz
    allemz
    14 мая в 22:45
    Красивый гол Феррана пяточкой, такой в последний раз Педро в позапрошлом году в составе блюз исполнил)
    boom4321
    boom4321
    14 мая в 22:45
    Красиво забивают
    allemz
    allemz ответ Hoyar (раскрыть)
    14 мая в 22:43
    До 29 числа тупо отдыхать - не вариант. Через ротацию маленькими партиями выпускать, чтобы в >тонусе< поддерживать их, нельзя не учитывать это.
    Igo0rek
    Igo0rek ответ УЕСКА (раскрыть)
    14 мая в 22:39
    Такой себе из тебя аналитик хахахах
    Hoyar
    Hoyar
    14 мая в 22:37
    Я бы дал отдохнуть игрокам Сити перед финалом, раз есть такая возможность.
    allemz
    allemz
    14 мая в 22:24, ред.
    Рука была у Фернандеса, но судья слепошара проспал
    RBA
    RBA
    14 мая в 21:47
    Манчестер Сити
    УЕСКА
    УЕСКА
    14 мая в 21:23
    Ман Сити победит и не пропустит.
    волгодон 2
    волгодон 2
    14 мая в 21:20
    Я надеюсь, ничем не обремененные команды сыграют в открытый футбол и обе забьют.
    Исключительно в корыстных интересах)
    allemz
    allemz ответ RUPRICHT (раскрыть)
    14 мая в 16:27
    "«Ньюкаслу» до чемпионства, конечно, далеко, но есть и хорошие новости – команда уже точно не вылетит в Чемпионшип"

    Реально мистер Бин)
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    14 мая в 09:54
    «Ньюкаслу» до чемпионства, конечно, далеко, но есть и хорошие новости – команда уже точно не вылетит в Чемпионшип. Впрочем, из-за неважной формы конкурентов это было понятно ещё давно, поэтому серьёзной мотивации на финиш сезона у «сорок» не было и нет. В трёх последних турах у «чёрно-белых» одна победа, зато перед этим было два ярких успеха кряду. В шести играх АПЛ – только одно поражение.

    «Манчестер Юнайтед» потерпел домашнее поражение от «Лестера», после чего лишился шансов догнать земляков в турнирной таблице. «Сити» - сильнейшая команда английского сезона, которая в прошлом туре неудачной игрой против «Челси» оборвала пятиматчевую победную серию. Посмотрим, вернутся ли манкунианцы к победам. Оковы турнирных задач сброшены, обе команды могут позволить себе сыграть в достаточно открытый и весёлый футбол. Наверняка будет ротация, что может поспособствовать «верховому» сценарию в большей степени, чем «низовому».

    Прогноз: тотал больше (2,5)
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