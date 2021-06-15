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1 : 1
завершен
15 июня 2021, 00:00
вторник
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Стадион Нилтон Сантос (Рио-де-Жанейро)
|Месси Лионель
|1:0
|33’
|57’
|1:1
|Варгас Эдуардо
|25’
|Исла Маурисио
|Мартинес Лукас
|30’
|32’
|Пульгар Эрик
|35’
|Видаль Артуро
|Мартинес Лаутаро
|62’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ди Мария Анхель
|Ло Чельсо Джовани
|67’
|Паласиос Эксекьель
|Паредес Леандро
|68’
|77’
|Бреретон Бен
|Паласиос Карлос
|77’
|Пинарес Сезар
|Варгас Эдуардо
|Агуэро Серхио
|Мартинес Лаутаро
|80’
|Корреа Хоакин
|Гонсалес Николас
|80’
|84’
|Роко Энцо
|Медель Гари
|Молина Науэль
|Монтиэль Гонсало
|85’
|85’
|Аларкон Томас
|Видаль Артуро
|90+3’
|Гальдамес Пабло
|Менесес Жан
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|18
|Удары по воротам
|5
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|5
|Удары в створ
|4
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|14
|Фолы
|19
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|7
|Угловые
|1
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|2
|Офсайды
|7
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|49%
|Владение мячом
|51%
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|3
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|3
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А как можно не выйти из группы, если из 5 команд, 4 выходят на прямую, тем более там страшная Боливия).
Смысл тогда, вообще делать групповой этап, с такими условиями???Уж лучше сразу играть плей-офф!
КОНМЕБОЛ со своим второсортным турниром все больше и больше удивляет.
А как можно не выйти из группы, если из 5 команд, 4 выходят на прямую, тем более там страшная Боливия).
Смысл тогда, вообще делать групповой этап, с такими условиями???Уж лучше сразу играть плей-офф!
КОНМЕБОЛ со своим второсортным турниром все больше и больше удивляет.