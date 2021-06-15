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Аргентина - Чили
Парагвай - Боливия

Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина против Чили

Аргентина Логотип футбольный клуб Аргентина 1:1 Логотип футбольный клуб Чили Чили
Аргентина
1 : 1
завершен
15 июня 2021, 00:00
вторник
Чили
Кубок Америки 2021, 1 тур
Стадион Нилтон Сантос (Рио-де-Жанейро)
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.693.765.58
Лига Ставок 1.67 3.65 6.00
Фонбет Live! 11.00 1.07 33.00
Мелбет 1.65 3.67 6.63
1XBET 1.75 3.62 5.95
    Еще
     
    30' Мартинес Лукас (2)
     
    33' (1:0) Месси Лионель (10)
     
    62' Мартинес Лаутаро (22)
     
    67' Ло Чельсо Джовани (20) уходит с поля, Ди Мария Анхель (11) вышел на поле
     
    68' Паредес Леандро (5) уходит с поля, Паласиос Эксекьель (14) вышел на поле
     
    2
    80' Мартинес Лаутаро (22) уходит с поля, Агуэро Серхио (9) вышел на поле
    80' Гонсалес Николас (15) уходит с поля, Корреа Хоакин (16) вышел на поле
     
    85' Монтиэль Гонсало (4) уходит с поля, Молина Науэль (26) вышел на поле
     
    25' Исла Маурисио (4)
     
    32' Пульгар Эрик (13)
     
    35' Видаль Артуро (8)
     
    2
    57' (1:0) Нереализованный пенальти Видаль Артуро (8)
    57' (1:1) Варгас Эдуардо (11)
     
    2
    77' Паласиос Карлос (21) уходит с поля, Бреретон Бен (22) вышел на поле
    77' Варгас Эдуардо (11) уходит с поля, Пинарес Сезар (7) вышел на поле
     
    84' Медель Гари (17) уходит с поля, Роко Энцо (5) вышел на поле
     
    85' Видаль Артуро (8) уходит с поля, Аларкон Томас (19) вышел на поле
     
    90+3' Менесес Жан (9) уходит с поля, Гальдамес Пабло (14) вышел на поле
    Голы
    Месси Лионель 1:0 33’
    57’ 1:1 Варгас Эдуардо
    Наказания
    25’ Исла Маурисио
    Мартинес Лукас 30’
    32’ Пульгар Эрик
    35’ Видаль Артуро
    Мартинес Лаутаро 62’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Ди Мария Анхель Ло Чельсо Джовани 67’
    Паласиос Эксекьель Паредес Леандро 68’
    77’ Бреретон Бен Паласиос Карлос
    77’ Пинарес Сезар Варгас Эдуардо
    Агуэро Серхио Мартинес Лаутаро 80’
    Корреа Хоакин Гонсалес Николас 80’
    84’ Роко Энцо Медель Гари
    Молина Науэль Монтиэль Гонсало 85’
    85’ Аларкон Томас Видаль Артуро
    90+3’ Гальдамес Пабло Менесес Жан
    Статистика
    		 18 Удары по воротам 5
    		5 Удары в створ 4
    		14 Фолы 19
    		7 Угловые 1
    		2 Офсайды 7
    		49% Владение мячом 51%
    		3 Cэйвы 4
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    League1
    League1
    18 июня в 19:31
    меси гно
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
    15 июня в 19:17
    Человек 15 лет кладёт штрафные как пенальти а хейтерам всё не нравится. Обнаглевшие. 😀
    Чёрный рыцарь
    Чёрный рыцарь
    15 июня в 16:39
    То что Месси не помогает сборной всем давно известный факт.
    Шуnя771
    Шуnя771
    15 июня в 10:54
    В Южной Америке свой футбол.
    112910415
    112910415
    15 июня в 09:47
    на нынешнюю Аргентину смотреть больно
    Alex12357
    Alex12357
    15 июня в 09:19
    А как там Бразилия ?Аргентина мне побоку.
    FC Barcelona twitter
    FC Barcelona twitter
    15 июня в 09:06
    Месси чемпион среди штрафных ударов, и лучший из лучших футболистов мира.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    15 июня в 08:39
    Чилийцы уже давно превратилась в третью силу на континенте, по составу конечно слабее бразилов с аргами, но в плане самоотдачи, дисциплины и качеству игры точно не хуже, а в каких-то моментах даже лучше. От Аргентины осталось только громкое имя и ничего, времена Креспо, Батистуты, Рикельме и Верона прошли. Пришли медийные фигуры вроде Месси и Ди Марии
    RR117
    RR117
    15 июня в 08:11
    Ну из группы та Аргентина выйдет с таким-то составом, это даже не обсуждается.
    А как можно не выйти из группы, если из 5 команд, 4 выходят на прямую, тем более там страшная Боливия).

    Смысл тогда, вообще делать групповой этап, с такими условиями???Уж лучше сразу играть плей-офф!

    КОНМЕБОЛ со своим второсортным турниром все больше и больше удивляет.
    VeniaminS
    VeniaminS
    15 июня в 07:53
    Чили хороший соперник.
    A.S.A
    A.S.A
    15 июня в 06:48
    Чилийцы последнее время всегда дают настоящий бой Аргентинцам, и лично я не удивлен в том, что Аргентина не победила.
    sir_Alex
    sir_Alex
    15 июня в 06:21
    Без неожиданностей.
    112910415
    112910415
    15 июня в 06:01
    трудно с чилийцами, трудно
    ABir
    ABir
    15 июня в 05:49
    Аргентина уже не является тем грандом 80-90 годов прошлого столетия не только в мире, но и на своём континенте
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    15 июня в 05:13
    Да уж ... Это вам не Рио-де-Жанейро !
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    15 июня в 04:45
    Для него статистика важнее
    Per4ick
    Per4ick ответ Little Caprice (раскрыть)
    15 июня в 03:02
    я заметил что как таковых голов за эти 2 года с игры почти нет. смотрите сами если Месси на поле то это или гол с пенальти или гол со стандарта (штрафной угловой) + такое ощущение у кого то ставка горит на то забьет месси со штрафного или нет, т.к он в каждом матче по 2-3 штрафных исполняет и очень редко забивает
    Little Caprice
    Little Caprice
    15 июня в 02:49
    Странная эта Аргентина. Вроде бы 2 года уже никому не проигрывают, а вроде и побед как таковых нет. Кубок Америки слили, с сильными по-прежнему чаще без 3 очков, но и не сказать, что всё прям плохо...
    Ironigor
    Ironigor
    15 июня в 02:24
    Аргентина так и не смогла ничего противопоставить команде Чили во главе с её лидером Артуром Видалем . Хотя сборная Аргентины на голову высше своих соперников , Лионель Месси Анхель Ди Мария и Серхио Агуэро , - это мечта любой команды иметь у себя таких кудесников мяча . Однако ничего кроме удара Месси со штрафного который он реализовал прямым ударом в створ ворот, больше ничего особого не смогли сделать. А команда Чили просто влюбила в себя своим боевитым характером , не уступчивастью , навязывала борьбу звездной команде на каждом участке поля. Нечем не уступая Аргентине, а в некоторых случаях и переигрывала их. На гол Лионеля Месси со штрафного чилийцы ответили точным ударом Эдуардо Варгаса, который первым успел на добивание после нереализованного пенальти Артуро Видаля . Очень интересный поединок получился в этом противостоянии. Чили со своей игрой влюбил в себя. Буду болеть за Чилийскую сборную, сборную настоящих бойцов !!! Удачи Чили !!! Всем Добра !!!
    eleven LC
    eleven LC
    15 июня в 02:07
    Аргентина традиционно начинает свой путь к НЕ выигрышу кубка Америки!
    1bear
    1bear
    14 июня в 22:18
    гости не проиграют
    Gahi
    Gahi
    14 июня в 21:52
    Аргентина = 1.Х
    ПлеймейкерЪ
    ПлеймейкерЪ
    14 июня в 19:44, ред.
    Матч закончится с коэффициентом тотал больше (2,5)
    zooveterinar
    zooveterinar
    14 июня в 18:33
    П1.+тотал больше 2.
    drug01
    drug01
    14 июня в 17:50
    П1
    swed27
    swed27
    14 июня в 16:57
    Победа Аргентины
    КАЗА4ИНА
    КАЗА4ИНА
    14 июня в 16:07
    матч за 6 очков, соперник принципиальный, чили стали слабее
    dok66
    dok66
    14 июня в 14:13
    Аргентина с минимальным преимуществом
    zsb1961
    zsb1961
    14 июня в 13:34
    Ничья
    ОПС
    ОПС
    14 июня в 10:30
    П1.
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