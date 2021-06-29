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2 : 0
завершен
29 июня 2021, 19:00
вторник
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Стадион Уэмбли
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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Стерлинг Рахим
ассистент Шоу Люк
|1:0
|75’
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Кейн Харри
ассистент Грилиш Джек
|2:0
|86’
|Райс Деклан
|8’
|25’
|Гинтер Маттиас
|Филлипс Кельвин
|45’
|72’
|Госенс Робин
|Магуайр Харри
|77’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Грилиш Джек
|Сака Бакайо
|69’
|69’
|Гнабри Серж
|Вернер Тимо
|87’
|Джан Эмре
|Гинтер Маттиас
|Хендерсон Джордан
|Райс Деклан
|88’
|88’
|Сане Лерой
|Госенс Робин
|90+2’
|Мусиала Джамал
|Мюллер Томас
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|5
|Удары по воротам
|9
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|4
|Удары в створ
|3
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|11
|Фолы
|9
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|3
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|2
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|46%
|Владение мячом
|54%
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|3
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|2
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