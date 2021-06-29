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Англия - Германия
Швеция - Украина

Текстовая онлайн трансляция матча Англия против Германия

Англия Логотип футбольный клуб Англия 2:0 Логотип футбольный клуб Германия Германия
Англия
2 : 0
завершен
29 июня 2021, 19:00
вторник
Германия
Евро-2020, 1/8 финала
Стадион Уэмбли
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.533.383.02
Лига Ставок 2.37 3.30 3.20
Фонбет Live! 2.80 2.60 3.40
Мелбет 2.57 3.35 2.92
1XBET 2.57 3.34 3.06
BetBoom 2.36 3.27 3.19
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    8' Райс Деклан (4)
     
    45' Филлипс Кельвин (14)
     
    69' Сака Бакайо (25) уходит с поля, Грилиш Джек (7) вышел на поле
     
    75' (1:0) Стерлинг Рахим (10) (Шоу Люк (3))
     
    77' Магуайр Харри (6)
     
    86' (2:0) Кейн Харри (9) (Грилиш Джек (7))
     
    88' Райс Деклан (4) уходит с поля, Хендерсон Джордан (8) вышел на поле
     
    25' Гинтер Маттиас (4)
     
    69' Вернер Тимо (11) уходит с поля, Гнабри Серж (10) вышел на поле
     
    72' Госенс Робин (20)
     
    87' Гинтер Маттиас (4) уходит с поля, Джан Эмре (23) вышел на поле
     
    88' Госенс Робин (20) уходит с поля, Сане Лерой (19) вышел на поле
     
    90+2' Мюллер Томас (25) уходит с поля, Мусиала Джамал (14) вышел на поле
    Голы
    Стерлинг Рахим
    ассистент Шоу Люк     		1:0 75’
    Кейн Харри
    ассистент Грилиш Джек     		2:0 86’
    Наказания
    Райс Деклан 8’
    25’ Гинтер Маттиас
    Филлипс Кельвин 45’
    72’ Госенс Робин
    Магуайр Харри 77’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Грилиш Джек Сака Бакайо 69’
    69’ Гнабри Серж Вернер Тимо
    87’ Джан Эмре Гинтер Маттиас
    Хендерсон Джордан Райс Деклан 88’
    88’ Сане Лерой Госенс Робин
    90+2’ Мусиала Джамал Мюллер Томас
    Статистика
    		 5 Удары по воротам 9
    		4 Удары в створ 3
    		11 Фолы 9
    		3 Угловые 3
    		2 Офсайды 2
    		46% Владение мячом 54%
    		3 Cэйвы 2
    		3 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 15:45
    Почему Саутгейт не верит в Санчо? Да и Рэшфорд ему особо не понадобился в этом матче! Верит в гениальности Стерлинга и Кейна, наверное) Но в этот раз его любимцы не подкачали.
    KiT23
    KiT23
    вчера в 11:33
    ДовыЛёвывались!
    СЭР БОББИ ЧАРЛЬТОН
    СЭР БОББИ ЧАРЛЬТОН
    вчера в 09:09
    Лева еще после ЧМ2018 надо было гнать ссаной метлой
    112910415
    112910415
    вчера в 06:59
    что ж, Германия не в лучшей форме ...
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    вчера в 06:55
    Так и знал что Англия пройдет дальше Немцы нулевые
    azkan
    azkan
    вчера в 05:03
    Сборную Англии с убедительной победой! Сильная игра против сильного соперника. Германия проигрывала матчи, но никогда не была слабой. И забей Хаверц и Мюллер свои моменты на табло могли стоять совсем другие цифры.
    Особо отмечу игры Стерлинга и Райса. И Филипса. Защита тоже на уровне.
    В 1/4 думаю они пройдут Украину и выйдут в полуфинал. Вообще удача пока на стороне Англии и касательно игры и касательно сетки дальнейших игр.
    Конечно Дани и Чехия не подарки, но все же это не Италия с Бельгией.
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    вчера в 03:58
    Отомстили немцам за 2010 год.
    амурец
    амурец
    вчера в 02:50
    да уж, но англичане были получше
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 02:15
    Новая трактовка 3-х Богатырей!!!
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 01:46, ред.
    Сериал "Хулиганы Манчестера" смотрите каждую субботу и воскресенье 21:00 на СТС !!!
    Пепс
    Пепс
    29 июня в 23:19
    Были же немцы как немцы... Несгибаемые футбольные бойцы.... И тут в воротах заиграла радуга.....
    BDA8181
    BDA8181
    29 июня в 22:57
    Игра в принцепе показала один главный фактор. Закидайте меня камнями, но поклоники таких игроков наподобий Гномов,Пендальди и т.д. и т.п. Запомните не будь на поле таких как Деклан и Кельвин (системообразующих) игроков. не будет ваших супер напов. Они застовляют творить и соображать головой на поле. Да и история футбола постоянно показывает на то что если нет системообразующего центра поля то и команда вылетает с любым набором игроков. ( Россия к этому не относиться, отдельная история )
    pomor45
    pomor45
    29 июня в 22:46
    Финал в Лондоне без англичан как-то не очень. Первый шаг сделали, но будут ли два следующих?
    pomor45
    pomor45 ответ LOpp (раскрыть)
    29 июня в 22:42
    Костьми легли в группе, но венгров из группы не выпустили. Ради чего, спрашивается?
    Землянин
    Землянин
    29 июня в 22:38, ред.
    Неудивительно, не лады в сборной немцев давно. На пике надо было уходить Лёву, ушёл бы героем и чемпионом Мира , а так последние крупные турниры завалил и бесславно ушёл и получит 100 стрел в спину
    Tostao
    Tostao ответ Dauletbek (раскрыть)
    29 июня в 22:21
      zsb1961
      zsb1961
      29 июня в 22:19
      Хорошая игра и счёт по делу!
      RUPRICHT
      RUPRICHT
      29 июня в 22:08
      ПЕЧАЛЬНО НО ГЕРМАНИЯ ПРОИГРАЛА!!!ХОТЯ БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ НИЧЬЮ МЮЛЕР НЕ СМОГ ЗАБИТЬ ГОЛ НИКТО ОСОБО НЕ МЕШАЛ!!!!НО СУДЬБА РАСПОРЯДИЛДАСЬ ПО ДРУГОМУ!!???
      Знатог
      Знатог
      29 июня в 22:07, ред.
      Англичане молодцы. Но в 1/4 их ждёт грозный соперник! И я даже розумею, хто цэ будэ...
      Karkaz
      Karkaz
      29 июня в 22:06
      С Лёвом и Мюллером уже давно надо было прощаться в сборной
      An Jo
      An Jo
      29 июня в 21:57
      Грилиш молодец
      LOpp
      LOpp
      29 июня в 21:55
      Франция, Германия, Португалия, Венгрия...
      Вот вам и группа смерти. Все "умерли" 1/8 финала.
      Vova999999999
      Vova999999999 ответ Dima salev (раскрыть)
      29 июня в 21:49, ред.
      Не думаю. Это ты наверно погорячился)) Они не выиграют ни каккую Германию с таким подходом к делу.
      anarhist
      anarhist
      29 июня в 21:48
      а всего-то нужно было реализовать выход 1 на 1
      Хиромант
      Хиромант
      29 июня в 21:46
      Немцы чуть расслабились - и сразу же "получили удовольствие"!

      Завышенная самооценка - очень опасная штука...
      VeniaminS
      VeniaminS
      29 июня в 21:46
      Англии надо выиграть ЕВРО.
      Vova999999999
      Vova999999999 ответ протон1 (раскрыть)
      29 июня в 21:42
      Хорошо ты это сказал) Молодец.
      протон1
      протон1
      29 июня в 21:41
      болел за немцев. а поздравляю англичан. силен тот кто побеждает
      Dauletbek
      Dauletbek ответ Vova999999999 (раскрыть)
      29 июня в 21:40
      Всё норм
      Dima salev
      Dima salev
      29 июня в 21:39
      Такую Германии Россия может выиграть. Немцы вернутся на чемпионат мира другим
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